Bob Dylan hat einen neuen Gitarristen – doch die großen Fragen bleiben offen

Bob Dylans Show am 29. Juni im Moody Amphitheater in Austin, Texas, sollte eigentlich nur eine weitere Station einer langen Tournee sein, die noch bis Jahresende geplant ist. Doch nachdem Gitarrist Doug Lancio die Band vor zwei Wochen verlassen hatte, sein Ersatz Julian Lage an diesem Abend eine Verpflichtung in Brooklyn, New York, wahrnehmen musste und Rhythmusgitarrist Bob Britt die Gruppe wenige Tage zuvor mit einem „Sayonara Bobby“-Facebook-Post überraschend verlassen hatte, wusste niemand, wer Dylan, Bassist Tony Garnier und Schlagzeuger Anton Fig an diesem Abend begleiten würde.

In der Fan-Community überschlugen sich die Spekulationen: Würde Jimmie Vaughan in die Bresche springen? Käme Lancio zurück? Gab es eine Chance, dass ein geliebtes ehemaliges Bandmitglied wie Larry Campbell oder G.E. Smith für eine weitere Runde zurückkehrte? War ein Szenario denkbar, in dem Dylan, Garnier und Fig als Trio im Stil von Ben Folds Five auftreten? Könnte Britt sein „Sayonara“ revidieren und Dylan aus der Klemme helfen? Und würde Dylan zum ersten Mal seit den John-Jackson-Tagen von 1991 mit nur einem Gitarristen auf der Bühne stehen – oder würden gleich zwei neue Gesichter debütieren?

Die Antwort kam, als das Licht ausging und der in Chicago beheimatete Blues-Gitarrist Joel Paterson die Bühne betrat, um sein Debüt in Dylans Band zu geben – und sich der schwierigen Aufgabe stellte, alle Gitarrenparts im Alleingang zu übernehmen. Paterson ist kein großer Name, aber er hat eine lange Geschichte in der Chicagoer Blues-Szene und hat mit Dave „Honey Boy“ Edwards, Wanda Jackson, Cactus Blossoms und JD McPherson aufgenommen.

Wer ist Joel Paterson?

Bis vor wenigen Tagen spielte Paterson jeden Montag mit seinem Jazz Quartet im historischen Green Mill Cocktail Lounge in Chicago, das gerade einmal rund 150 Plätze fasst. Seinen letzten Auftritt dort hatte er am Samstag, dem 27. Juni – zwei Tage vor seinem Einstand bei Dylan.

Stunden bevor Paterson mit Dylan auf die Bühne ging, schrieb seine Joel-Paterson-Quartet-Bandkollegin Natalie Scharf auf Facebook, er werde für die nächsten zwei oder drei Wochen beim Montagsgig fehlen und Gitarrist Andy Brown werde ihn vertreten. Dass er kurz darauf „All Along the Watchtower“ und 15 weitere Songs mit Bob Dylan in einem 5.000-Plätze-Amphitheater in Austin spielen würde, erwähnte sie nicht.

Laut ersten Berichten aus der Fan-Community schlug sich Paterson glänzend und wirkte bemerkenswert souverän. Wie viel Vorbereitungszeit er hatte und wann er erfuhr, dass Britt nicht an seiner Seite stehen würde, ist unklar. Auch wie vertraut er mit Dylans Musik war, bleibt offen – allerdings hatte er auf vier Dylan-Songs („If Not for You“, „To Ramona“, „When to See the Gypsy“ und „Tell Me That It Isn’t True“) auf der Cactus-Blossoms-EP „Bob Dylan Songs Vol. 1“ von 2022 Pedal Steel gespielt.

Britts Abgang erklärt

Kurz vor Showbeginn lieferte Britt auf Facebook eine ausführlichere Erklärung für seinen Abgang. „Offenbar kursieren da draußen ziemlich viele Threads, in denen Leute über meinen Abgang von der Bob-Tour spekulieren“, schrieb er. „Ich möchte das klarstellen. Ich wurde nicht gefeuert, sondern bin aus eigenen Gründen gegangen, die ich lieber für mich behalten möchte. Ich werde meine Bandkollegen und die Crew vermissen. Ich freue mich darauf, wieder Sessions zu machen (ruft mich an) und [das Gospel-Album meiner Frau] Ettas fertigzustellen. Was künftige Tourneen betrifft: Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Bis dahin habe ich einige Blumenbeete zu jäten.“

Seitdem hat er sich nicht mehr geäußert, doch seine Frau Etta hat auf ihrer Facebook-Seite etwas mehr preisgegeben. „Ja, aber nicht wegen Julian [Lage]“, schrieb sie auf die Frage, ob Bob die Band verlassen habe. „Julian ist zu seiner Tour zurückgekehrt. Er hat es genossen, mit ihm zu spielen, und sagt, er sei ein toller Typ.“ Weiter unten im Kommentarthread schrieb sie, es heiße, er komme zurück – gemeint war Lage.

Wir haben außerdem erfahren, dass Lage tatsächlich plant, in diesem Jahr weitere Dates mit Dylan zu spielen, wenn sein Terminkalender es erlaubt. Die Show in Austin konnte er nicht wahrnehmen, weil er im National Sawdust in Brooklyn, New York, gebucht war – für ein einstündiges Q&A mit Alec Wilkinson vom „New Yorker“, gefolgt von einem Akustik-Auftritt. Während der gesamten Veranstaltung fiel Bob Dylans Name kein einziges Mal. Die ganze Sache wirkte wie aus einem Paralleluniversum, in dem Lage nicht gerade einen überraschenden Gastauftritt bei einem der bedeutendsten Künstler des Jahrhunderts hinter sich hatte.

Mein gescheiterter Versuch

(Ich saß in der ersten Reihe und streckte während des Q&A die Hand so weit in die Höhe wie möglich. Ich wollte eine mehrteilige Frage stellen, die ungefähr so gelautet hätte: „Sie haben gerade ein paar Wochen mit Bob Dylan getourt. Wie kam es dazu, wie war die Erfahrung, und haben Sie vor, zurückzukehren?“ Aber man rief mich nie auf. Ich fühlte mich wie Tracy Flick in „Election“ – verzweifelt um die Aufmerksamkeit des Lehrers buhlend und kläglich scheitern.)

Dylans Tournee geht am Dienstagabend in New Braunfels, Texas, weiter. Das US-Leg endet am 1. August in Nashville. Lages Terminkalender würde es ihm ermöglichen, alle Shows außer dem Gig am 4. Juli in Kansas City zu spielen. Komplizierter wird es, wenn Dylan im Oktober nach Europa geht, da Lage diesen Monat in Amerika ausgebucht ist.

Wie sich das alles entwickeln wird, weiß niemand. Paterson könnte ein vorübergehender Ersatz sein und bald wieder seinen Montagabend-Gig im Green Mill Cocktail Lounge übernehmen. Er könnte auch als alleiniger Gitarrist bleiben. Dylan könnte einen Ersatz für Britt engagieren, Paterson fest ins Boot holen und zur bewährten Zwei-Gitarren-Besetzung zurückkehren. Lage könnte immer dann einspringen, wenn sein Kalender es zulässt, während Paterson an manchen Abenden die Show alleine stemmt.

So viel Drama wie lange nicht

Wir wissen es schlicht nicht. Was sich sagen lässt: Die Never Ending Tour hat seit sehr langer Zeit nicht mehr für so viel Aufruhr gesorgt.