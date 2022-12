Bob Odenkirk wollte Ende für „Better Call Saul“ – auch ohne ihn

Schauspieler Bob Odenkrik sagt, er hätte gewollt, dass „Better Call Saul“ auch nach seinem Herzinfarkt weitergedreht worden wäre. Im vergangenen Jahr sah es kurzzeitig schlecht um das Finale der Sendung aus. Der 60-Jährige erlitt eine Herzattacke am Set. „Es war ein erschreckender Tag für alle“, sagt er in einem Video aus dem Blu-ray-Bonusmaterial zur sechsten Staffel. „Ich ging wirklich unter, ich wurde grau. Es schien tatsächlich vorbei.“

Bob Odenkirk explains why he would have wanted ‚Better Call Saul‘ finished without him if needed, in this exclusive clip from the Season 6 Blu-ray ➡️ https://t.co/q2xeS7sAEP pic.twitter.com/SfORX2FzJC

— Fandom (@getFANDOM) December 5, 2022