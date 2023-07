„Game of Thrones: House of the Dragons“: Autor George R. R. Martin nicht mehr dabei

Der Autor und Schöpfer des „Game of Thrones“-Universums George R. R. Martin wird in Zukunft nicht mehr mit dem US-amerikanischen Pay-TV-Sender HBO zusammenarbeiten. Dies gab Martin über sein persönliches Blog bekannt. Wie sich das auf die Spin-off-Serie „House of the Dragons“ auswirken wird, ist bisher nicht bekannt. Die zweite Staffel ist dennoch auf dem Weg.

George R. R. Martin streikt mit seinen Kollegen:innen

Gerade stehen die Mühlen in der Traumfabrik Hollywood still. Die Gewerkschaft der Drehbuchautor:innen ist seit Mai diesen Jahres im Streik, um bessere Arbeitsbedingungen und gerechtere Löhne zu erwirken. Seit dem 14. Juli hat sich ihnen auch die Gewerkschaft der Schauspieler:innen aus Solidarität angeschlossen. Zu ersten Gruppierung gehört auch Martin, der sich ebenso mit den Streikenden solidarisierte. Der US-Amerikaner arbeitete seit 2007 mit HBO zusammen, als diese seine Buchreihe „Das Lied von Eis und Feuer“ zur Hit-Serie „Game of Thrones“ adaptierte. Auch bei dem Spin-off „House of Dragons“ stand der Autor beratend zur Seite.

Nun hat George R. R. Martin angekündigt, dass er und der Pay-TV-Sender nicht länger zusammenarbeiten werden. Sein Vertrag, der bis 2026 laufen sollte, wurde vorzeitig am 1. Juni 2023 aufgehoben. Auswirkungen auf die zweite Staffel von „Game of Thrones: House of Dragons“ wird dies aber nicht haben. Da die Serie in Großbritannien gedreht wird und die Drehbücher schon vor dem Arbeitskampf fertig waren, soll die Staffel wie geplant vollendet werden. Jedoch wird beim weiteren Spin-off „A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight” Martin nicht mehr als Produzent an Bord sein. Ob das vorzeitige Ende der Zusammenarbeit aber mit Martins Teilnahme an den Streiks zusammenhängt, ist bisher nicht bekannt.

„House of the Dragons“ verliert hingegen eine weitere wichtige Figur hinter den Kulissen. Im vergangenen Jahr verließ der Co-Showrunner Miguel Sapochnik nach dem Ende der ersten Staffel bereits die Serie.

Die zweite Staffel von „Game of Thrones: House of the Dragons“ wird voraussichtlich 2024 auf WOW erscheinen.