Quentin Tarantino kündigt achtteilige TV-Serie an

Foto: Getty Images, Noam Galai. All rights reserved.

Quentin Tarantino, New York, 02. November 2021

Während seiner Buch-Vorstellung („Cinema Speculation“) in New York hat Quentin Tarantino eine achtteilige TV-Serie angekündigt. Die Dreharbeiten zu seinem neuen Projekt sollen 2023 beginnen.

Empfehlung der Redaktion Diese 7 Filme sind für Quentin Tarantino absolut perfekt

Der Oscar-Preisträger und Regisseur von „Pulp Fiction“ verriet bislang keine Einzelheiten.

Tarantinos neuestes Werk: Das Buch „Cinema Speculation“

„Cinema Speculation“ beinhaltet eine Sammlung von Essays, die sich, nach eigenen Aussagen, um „wichtige amerikanische Filme der 1970er“ drehen, die ihn in seiner Jugend inspiriert haben. Das Werk ist seit 03. November auf Deutsch erhältlich.

Seit Februar wird auf dem US-Sender „Showtime“ außerdem die Serie „Super Pumped: The Battle for Uber“ ausgestrahlt, in der Tarantino als Erzähler fungiert.