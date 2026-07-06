Bob Vylan wollen BBC wegen Reaktion auf Glastonbury-Auftritt auf Verleumdung verklagen

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Bob Vylan haben am Freitag angekündigt, die BBC wegen Verleumdung zu verklagen – als Reaktion auf den Umgang des Senders mit ihrem umstrittenen Glastonbury-Auftritt 2025.

„Wir haben beschlossen, rechtliche Schritte gegen die BBC einzuleiten. Unmittelbar nach unserem Auftritt beim Glastonbury 2025 hat die BBC keine Zeit verloren, uns Etiketten anzuheften, die nicht auf uns zutreffen, nie zugetroffen haben und nie zutreffen werden“, schrieb Bob Vylan in den sozialen Medien.

„Als eine Körperschaft, die den Großteil ihrer Mittel aus der Öffentlichkeit bezieht, hat sie es enttäuschenderweise immer wieder bewiesen, wie wenig sie die Interessen der Menschen und unseren Zugang zu unparteiischen Nachrichten und Informationen vertritt.“

Glastonbury und die Folgen

Beim Glastonbury 2025 hatte Rapper Bobby Vylan das Publikum auf der West Holts Stage zu Sprechchören wie „Free, free Palestine“ und „Death, death to the IDF [Israel Defense Forces]“ aufgerufen. Die Festivalorganisatoren zeigten sich „entsetzt“ über die Äußerungen, und die BBC – die den Auftritt live ausgestrahlt hatte – bestätigte anschließend, dass das Set nicht auf Abruf verfügbar sein werde.

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„Die BBC hat versucht, jene zum Schweigen zu bringen, die die abscheulichen Verbrechen in Palästina anprangern – stattdessen hat sie sie als antisemitisch abgestempelt, ihre Aussagen zensiert, ihre Inhalte entfernt und sogar die Veröffentlichung von Dokumentationen blockiert, die das gewünschte Narrativ der BBC und ihrer Führungsriege in Frage stellen“, schrieb Bob Vylan am Freitag.

„Diese Reaktionen sind inakzeptabel. Wir sahen die Chance, ihnen die Macht jener Menschen vor Augen zu führen, die sie zum Schweigen bringen wollen – da blieb uns keine Wahl, als diesen Kampf aufzunehmen. Wir freuen uns sogar sehr darauf, ihnen diesen Denkzettel vor Gericht zu verpassen.“

Visa entzogen, Festivals abgesagt

In der Folge des Glastonbury-Auftritts wurden Bob Vylans Visa vom US-Außenministerium entzogen, und weitere Musikfestivals strichen das Duo aus ihren Lineups. Auch die britische Polizei prüfte zeitweise, ob Anklage wegen des Auftritts erhoben werden sollte – das Verfahren wurde jedoch letztlich eingestellt.

„Was wäre, wenn ich morgen nochmal bei Glastonbury auftreten würde – ja, ich würde es wieder tun. Ich bereue es nicht. Ich würde es morgen wieder tun, zweimal sonntags“, sagte Bobby Vylan in einem Interview im Oktober 2025.

„Ich bereue es überhaupt nicht, auch nicht den anschließenden Gegenwind, dem ich ausgesetzt war. Das ist minimal. Minimal verglichen mit dem, was die Menschen in Palästina durchmachen. Wenn das mein Beitrag sein kann, und wenn meine palästinensischen Freunde und Menschen, die ich aus Palästina kenne, die fliehen mussten, die Familienmitglieder im zweistelligen Bereich verloren haben, sagen können: Yo, dein Sprechchor – ich liebe ihn.“