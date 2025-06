„The Last Of Us“ Staffel 2 braucht mehr von uns, weniger von ihnen

„The Last of Us“: Dieser schockierende Tod tut richtig weh

Nach Schocker-Ende: Wie geht es mit „The Last of Us“ weiter?

Die 25 besten Videospiel-Adaptionen aller Zeiten

Es ist eine weit verbreitete Meinung, dass Videospielverfilmungen seit ihren Anfängen schlecht waren . Und zwar nicht nur durchschnittlich schlecht, sondern wirklich schlecht, So schlecht, dass man sie um jeden Preis meiden sollte und sie in puncto Qualität direkt auf DVD landen.

Zwar sind die meisten davon nicht besonders gut. Doch die schlimmsten Fälle sind in der Regel das Ergebnis kreativer Misswirtschaft . Frühe Spiele hatten vielleicht nicht die Tiefe eines Romans. Modernere Spiele tun dies sicherlich. Und die Geschichten von Spielen wie Super Mario oder Street Fighter waren anfangs vielleicht recht dünn. Doch in den Händen der richtigen Person sollte die Adaption eines Videospiels nicht anders sein als die Verfilmung eines Comics.

Und auch wenn absolute Flops wie „Super Mario Bros.“ aus dem Jahr 1993 und eine Reihe von Fehlschlägen aus der Mitte der 2000er Jahre wie „BloodRayne“, „Hitman“ und „ Max Payne “ die Vorstellung bestärkt haben, dass Spiele nicht das Zeug dazu haben, kunstvoll in ein passiveres Medium übertragen zu werden. Es gibt es doch zahlreiche Ausnahmen, die tatsächlich ins Schwarze getroffen haben.

Jede Saison kommen mehrere Kinofilme heraus, und es gibt eine Flut von Streaming- und TV-Serien

In der heutigen Unterhaltungslandschaft dreht sich alles um die Einbindung von IPs. Und nach der Blütezeit von Marvel ist es nun an der Zeit, dass Videospiele ihren großen Auftritt haben. Mit dem Aufkommen einer neuen Generation von Autoren und Filmemachern, die mit Videospielen als Medium aufgewachsen sind, gibt es ein gesünderes Verständnis dafür, was eine gute Spielgeschichte ausmacht. Und während Superheldenfilme an Schwung verloren haben, legen Videospielverfilmungen weiter zu. Jede Saison kommen mehrere Kinofilme heraus, und es gibt eine Flut von Streaming- und TV-Serien.

Aber es ist nicht nur das heutige Prestige oder die Mentalität der großen Budgets, die vergangene Adaptionen erfolgreich gemacht haben. Viele Filmemacher haben es geschafft, aus den Tiefen des Gaming (beabsichtigt oder unbeabsichtigt) Unterhaltung zu schöpfen. Ob man nun Fan-Lieblingsaspekte einbaut und dabei fest im Kino verankert bleibt. Oder sich voll und ganz auf die Absurdität stürzt, die manche Spiele so großartig macht. Es gibt keinen richtigen Weg, um Adaptionen zu meistern.

Während „Videospieladaption“ früher vielleicht ein Schimpfwort war, gibt es heute 25 Beispiele für Filme und Serien (Live-Action oder animiert), bei denen es sich lohnt, den Controller beiseite zu legen, um die Geschichte zu verfolgen. Und die gelegentlich sogar zu transzendenten Erlebnissen führen.

Die 25 besten Videospiel-Adaptionen aller Zeiten

25. „Five Nights at Freddy’s“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Basierend auf den äußerst beliebten Ego-Survival-Spielen hat „ Five Nights at Freddy’s “ ein einfaches Konzept. Ein vom Pech verfolgter Wachmann muss eine verfluchte Nacht in einer Chuck-E-Cheese-ähnlichen Pizzeria überleben, die voller lebender Animatronik-Figuren ist, die ihn in Stücke reißen wollen.

Die Spiele selbst sind als einfache Rätsel präsentiert, bei denen die Spieler in den meisten Versionen CCTV-Monitore beobachten. Und die Stromversorgung verwalten müssen, um die Lichter anzuhalten oder die Türen verschlossen zu halten. Wobei in der Regel das eine auf Kosten des anderen geht, um zu verhindern, dass die Roboter mit einem herzzerreißenden Sprungschreck aus ihrer Gefangenschaft ausbrechen. Der Film „Five Nights at Freddy’s“ schafft es, etwas von dieser Horroratmosphäre wiederzugeben. Aber die passive Natur und die Perspektive aus der dritten Person lassen einen Teil des Schreckens verloren gehen.

Als kitschiger Horrorfilm ab 13 Jahren ist er eine solide Nachbildung des Spiels. Und eine gute Grundlage für eine weitgehend unblutige Franchise, die den Nervenkitzel des Schreckens ohne den Stress der Kontrolle bietet.

Die 25 besten Videospiel-Adaptionen aller Zeiten

24. „A Minecraft Movie“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Während viele der Einträge auf dieser Liste funktionieren, weil es ihren Schöpfern gelungen ist, ihr Ausgangsmaterial originalgetreu in eine fesselnde Geschichte zu verwandeln (oder zumindest etwas Lustiges zu schaffen, während sie es versucht haben), hat der neueste Hollywood-Hit, der aus einem Videospiel adaptiert wurde, es geschafft, einen Aspekt wie kein anderer zu kapitalisieren. Die fanatische Community-Erfahrung, ein Gamer zu sein.

Unter der Regie von Jared Hess ist „ A Minecraft Movie “ eine verrückte Kinderkomödie. Die viel von der seltsamen Energie versprüht, die den Filmemacher mit „ Napolean Dynamite “ (2004) zum Kultklassiker gemacht hat. Aber es ist nicht der Humor oder gar die Umsetzung des Films, die ihn zu einem Kassenschlager gemacht haben. Es ist die erste große Gaming-Adaption, die die „Very Online“-Mentalität des Publikums, das tatsächlich mit „Minecraft“ aufgewachsen ist, als Waffe einsetzt.

Voller Anspielungen A Minecraft Movie setzt stark darauf, dass man die Kultur rund um das Spielen, Streamen und Anschauen des Sandbox-Spiels kennt. Nicht nur die Figuren oder Gegenstände aus dem Spiel. Anspielungen auf YouTube-Creators und Online-Insiderwitze haben in den Kinos für Aufruhr gesorgt. Wo die Zuschauer der Generation Alpha fröhlich sich selbst filmen, wie sie ausflippen , während sie Dinge wie „ Chicken Jockey !“ schreien.

Die 25 besten Videospiel-Adaptionen aller Zeiten

23. „Lara Croft: Tomb Raider“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Von allen großen Videospielfiguren der Neunzigerjahre eignete sich kaum eine so gut für den Ruhm wie Lara Croft. Nach dem Erfolg des ersten „ Tomb Raider “-Spiels im Jahr 1996 und jährlichen Fortsetzungen bis zur Jahrtausendwende war Lara Croft zur ersten weiblichen Ikone der Gaming-Welt geworden. Gleichermaßen Actionheldin und virtuelles Pin-up-Girl. Die Umsetzung des Abenteuers in einen Indiana Jones-ähnlichen Abenteuerfilm schien ein Kinderspiel zu sein. Es fehlte nur noch die richtige Besetzung.

Dann kam Angelina Jolie . Jolie, die schnell von B-Movies wie Hackers (1995) zu Oscar-prämierten Dramen wie Girl, Interrupted (1999) aufstieg, verkörperte die nötige Gravitas, um eine eher eindimensionale Spielfigur in eine Hollywood-Hauptdarstellerin zu verwandeln. Selbst in Tank-Top und Hotpants. Auf einer weltumspannenden Expedition auf der Suche nach einer alten Reliquie löst Jolie Rätsel, tritt Bösewichte in den Hintern. Und schwingt mit einem Augenzwinkern zwei Pistolen, wodurch sie einen ansonsten eher generischen Actionfilm dieser Zeit mit ihrem bewaffneten Charme aufwertet. Es ist schade, dass die Fortsetzung „Resident Evil: The Cradle of Life“ aus dem Jahr 2003 die Reihe ruinierte. Irgendwo gibt es eine alternative Zeitlinie mit fünf Filmen dieser Reihe, die sich perfekt für einen dummen Wochenendmarathon geeignet hätten.

Die 25 besten Videospiel-Adaptionen aller Zeiten

22. „Resident Evil: Afterlife“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Es führt kein Weg daran vorbei. Es gibt viel zu viele „Resident Evil“-Filme. Während es den Spielen gelungen ist, geschickt Fortsetzungen zu produzieren, indem sie zwischen einer Kerngruppe von Protagonisten hin- und herspringen, ist die Achillesferse der Filme die Tatsache, dass sie sich immer streng an Alice (Milla Jovovich) halten. Eine Figur, die in den Spielen nicht vorkommt. Jeder, der Das fünfte Element (1997) gesehen hat, weiß, dass Jovovich das Charisma hat, selbst die dümmste Prämisse zum Glänzen zu bringen. Aber indem die von den Fans geliebten Charaktere in Nebenrollen verbannt wurden und der Horror-Anstrich größtenteils ganz aufgegeben wurde, ist die sechsteilige Resident Evil-Reihe ein uneinheitliches Erlebnis.

Nach dem Qualitätsverlust des zweiten und dritten Teils fühlte sich der vierte Film der Reihe, „Afterlife“, wie ein großer Aufschwung an. „Afterlife“ beginnt mit einer kleinen Retcon, indem Dutzende von Alice-Klonen in einer „Matrix“-artigen Sequenz getötet werden. Kehrt dann aber zu den Wurzeln zurück. Und bringt sogar die Figuren zurück, die die Leute tatsächlich sehen wollen. Wie die Geschwister Chris und Claire Redfield (Wentworth Miller, Ali Larter) und den Bösewicht Wesker (Shawn Roberts). Als einer der wenigen Nicht- Avatar -Filme, der 3D sinnvoll einsetzt, ist er der visuell ansprechendste und actionreichste Teil der Reihe.

Die 25 besten Videospiel-Adaptionen aller Zeiten

21. „Silent Hill“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Außer „Resident Evil“ hat keine andere Horror-Spielreihe so viel Einfluss wie „ Silent Hill “. Die ersten beiden Teile der Serie gelten als beste Horrorspiele aller Zeiten . Mit seiner stark filmischen und atmosphärischen Welt, die weniger auf Action als auf pure Angst setzt, sollte Silent Hill eigentlich ein garantierter Erfolg für eine Gruselfilmadaption sein.

Und in gewisser Weise ist es das auch. Obwohl er bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2006 verrissen wurde, ist Christophe Gans‘ Film Silent Hill viel besser, als es die Internetgeschichte vermuten lässt. Die Geschichte folgt Rose Da Silva (Radha Mitchell), einer Mutter, deren Tochter Sharon unter schrecklichen Schlafwandel-Episoden und Nachtangst leidet. Die Lösung ist natürlich, sie in die buchstäbliche Geisterstadt Silent Hill zu bringen, um Antworten zu finden. Mit dichtem Nebel und blutigen Erscheinungen ist es der absolut letzte Ort, an dem man sein möchte.

Obwohl es Ghule und Body Horror gibt, bleibt Silent Hill oft ein intellektueller Psychothriller mit gelegentlichen Schreckmomenten. Der Film wird dem Spiel atmosphärisch gerecht. Und ist als anständiger Mitternachtsfilm der 2000er Jahre in guter Erinnerung geblieben. Hoffentlich kann die bevorstehende (zweite) Fortsetzung, Return to Silent Hill , auf dem hier gelegten Fundament aufbauen.

Die 25 besten Videospiel-Adaptionen aller Zeiten

20. „Yakuza: Like a Dragon“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bei einem Namen wie „Yakuza“ würde man vermuten, dass Segas Krimi-Simulationsreihe stark auf Kriminalität ausgerichtet ist. Aber Fans der beliebten Franchise wissen, dass ihr Reiz vor allem in ihrem übertriebenen, absurden Seifenoper-Ton liegt. Während die Prime-Video-Adaption aus dem Jahr 2024 sich stärker auf das trockene Mafia-Genre konzentrierte, hat die japanische Filmversion aus dem Jahr 2007 die Aufgabe besser verstanden. Um „Yakuza“ zu adaptieren, muss man seltsam denken. Und niemand kann seltsam besser als Regisseur Takashi Miike.

Oberflächlich betrachtet ist die Geschichte immer noch ein geradliniger Krimi. Der folgt dem Helden des Spiels, Kazuma Kiryu (Kazuki Kitamura), einem ehemaligen Yakuza, der für eine einzige Nacht voller Chaos zurück in die Fänge der Unterwelt gerät. Mit der Struktur einer „One-Night“-Geschichte, die sich zu einem Chaos ausweitet, und einer karikaturhaften „Bösewicht“-Darstellung von Goro Kishitani und dem ebenso lächerlichen Antagonisten Goro Majima aus dem Spiel, wirkt Yakuza: Like a Dragon wie eine Low-Budget-Kopie eines guten Krimi-Capers aus den Siebzigern. Es erreicht zwar nie die deliranten Höhen von Miikes Kultwerken wie Audition (1999) oder Ichi the Killer (2001). Aber es dient als kitschige Ablenkung, die die manische Energie der Spiele heraufbeschwört.

Die 25 besten Videospiel-Adaptionen aller Zeiten

19. „Final Fantasy VII: Advent Children“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Man sollte meinen, dass irgendwo jemand auf die Idee gekommen wäre, dass man für eine gute Videospieladaption vielleicht die Leute engagieren sollte, die das Spiel tatsächlich gemacht haben. Das ist das Verkaufsargument von „Final Fantasy VII: Advent Children“. Weniger eine Adaption als vielmehr eine direkte Fortsetzung von Final Fantasy VII , nutzt Advent Children aus dem Jahr 2005 damals hochmoderne CGI, um die Geschichte des Spiels mit einer Grafik zum Leben zu erwecken. Die die damaligen Möglichkeiten der Konsolen bei weitem übertraf.

Die Geschichte beginnt zwei Jahre nach den Ereignissen des klassischen RPGs von 1997. Sie folgt denselben Hauptcharakteren. Cloud Strife (Takahiro Sakurai/Steve Burton), Tifa (Ayumi Ito/Rachael Leigh Cook) und Barrett (Masahiro Kobayashi/Beau Billingslea). Sie alle bei ihrem Kampf gegen eine Verschwörung, die darauf abzielt, den Bösewicht des Spiels, Sephiroth (Toshiyuki Morikawa/George Newbern), zurückzubringen. Sicher, man könnte sagen, dass es sich im Wesentlichen um eine 101-minütige Videospiel-Zwischensequenz handelt. Aber durch die kanonische Erweiterung der Welt von Final Fantasy VII und die Übertragung der Geschichte auf ein anderes Medium hat Advent Children etwas geschafft, was nur wenigen Adaptionen gelingt. Das Ausgangsmaterial zu bereichern, anstatt es zu kopieren.

Die 25 besten Videospiel-Adaptionen aller Zeiten

18. „Sonic the Hedgehog 2“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Als er kurz vor Ausbruch der Covid-19-Pandemie erschien, überraschte „ Sonic the Hedgehog “ aus dem Jahr 2020 alle mit einer ziemlich guten Mischung aus Realfilm und Animation, die an den Kinokassen absolut abräumte. Für viele war es der letzte Film, den sie über ein Jahr lang im Kino sehen würden. Aber letztendlich war es in Ordnung. Eine brauchbare Buddy-Komödie zwischen einem Mann und seinem vorlauten CGI-Igel.

Sonic the Hedgehog 2 aus dem Jahr 2022 baut jedoch auf der Freiheit auf, die der Erfolg des ersten Films mit sich brachte. Und lehnt sich stärker an die innewohnende Verrücktheit der Prämisse an. Hinzu kommen Sonics zweischwänziger Sidekick Miles „Tails“ Prowler (Colleen O’Shaughnessey, die den Charakter in den Spielen spricht) und sein Erzfeind Knuckles ( Idris Elba ), der zum Freund wird. Indem „Sonic the Hedgehog 2“ weniger auf das menschliche Element und mehr auf kindgerechte Action und Comedy setzt, ist er letztendlich das, was der erste Film hätte sein sollen. Wenn das Original nicht auf Nummer sicher gehen musste, um sich zu verkaufen.

Die 25 besten Videospiel-Adaptionen aller Zeiten

17. „Pokémon Detective Pikachu“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Damit Sonic the Hedgehog laufen konnte, musste Pikachu gehen. Der Film Pokémon Detective Pikachu aus dem Jahr 2019 schafft es, die Balance zwischen Live-Action und CGI-Hybrid besser zu halten als der Film mit dem blauen Flitzer. Und bringt Nintendo zum ersten Mal seit Super Mario Bros. aus dem Jahr 1993, der dem Unternehmen den Appetit auf Hollywood-Filme verdarb, zurück auf die große Leinwand. Basierend auf dem Spiel von 2016 folgt die Handlung einem aufstrebenden Pokémon-Trainer namens Tim Goodman (Justice Smith), dessen Vaters Verschwinden zu einem Rätsel führt, das (wer sonst als) Pikachu lösen muss.

Obwohl es keine Welt gibt, in der Ryan Reynolds‘ Stimme aus dem Mund eines Pikachu dramatisch funktionieren könnte, gibt der Schauspieler sein Bestes, um seine arrogante „Deadpool“-Persönlichkeit zu zügeln. Und dem Charakter eine ernsthafte und liebenswerte Note zu verleihen. Mit einer zentralen Mystery-Handlung, die intelligenter ist, als man es von einem Kinderfilm erwarten würde, ist Pokémon Detective Pikachu ein ziemlicher Spaß. Auch wenn man nicht zu den Leuten gehört, die den Pokédex zücken, um jede Kreatur zu zählen, die einen Gastauftritt hat.

Die 25 besten Videospiel-Adaptionen aller Zeiten

16. „Warcraft“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ich sage es einfach. „Warcraft“ hat einen schlechten Ruf . Als episches Werk im Stil von „Der Herr der Ringe“, das zu einer kolossalen Serie werden sollte, hing viel vom Erfolg von Blizzards Vorstoß in die Welt der Blockbuster ab. Und es hat nicht geklappt. Trotz beeindruckender Motion-Capture-Effekte und einer Handlung, die direkt aus der tiefgründigen Geschichte der Strategiespiele stammt, waren die Vorbereitungen und Erklärungen, die nötig waren, um das Publikum auf den Stand der Spieler zu bringen , einfach zu umfangreich, als dass der Film ein tragfähiges Sprungbrett hätte werden können.

Aber rückblickend funktioniert der Film wirklich gut. Zumindest ist er um Längen besser als der CGI-Schund, den Marvel und Co. heute produzieren. Warcraft erzählt (nur den Anfang) der Geschichte vom ersten Aufeinandertreffen der Menschheit mit den Orks aus einer anderen Welt, das zum Krieg führen sollte. Und vereint großartige Darsteller wie Travis Fimmel als Mensch Aduin Lothar und Toby Kebbell als Ork-Häuptling Durotan. Die Live-Action und die digitalen Effekte fügen sich gut in die High-Fantasy-Kulisse ein. Aufgrund der vielen Hintergrundinformationen wird der Film jedoch langweilig. Er kommt nie richtig in Fahrt. Aber selbst mit seiner verkürzten Laufzeit ist er eher ein Film im Stil von „Der Herr der Ringe“ als die tatsächlichen „Herr der Ringe“-Filme wie die verfluchte „Hobbit“-Trilogie.

Die 25 besten Videospiel-Adaptionen aller Zeiten

15. „Cyberpunk: Edgerunners“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Basierend auf dem Tabletop-Spiel war CD Project Reds Cyberpunk 2077 bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2020 eines der am meisten erwarteten Spiele aller Zeiten. Als Science-Fiction-Open-World-Exploration verband es die Erfahrungen von Spielen wie Skyrim mit der unvergänglichen Liebe des Publikums für dystopischen urbanen Verfall, der direkt aus Blade Runner übernommen wurde. Mit Stars wie Keanu Reeves war es trotz seines First-Person-Exploration-RPG-Formats ein filmisches Erlebnis.

Um jedoch noch mehr Farbe ins Spiel zu bringen, wurde Netflix‘ „Cyberpunk: Edgerunners“ produziert, um die Welt des Spiels ohne die Unklarheiten der spielergesteuerten Entscheidungen zu konkretisieren. Und das ist ihm hervorragend gelungen. Edgerunners folgt einem neuen Charakter namens David Martinez (Zach Aguilar), der nach einem Drive-by-Shooting, der sein Leben ruiniert, zum Schwarzmarkt-Söldner wird. Und bleibt dabei der düsteren Unterwelt-Atmosphäre der Spiele treu, während es die Geschichte erweitert. Alles verpackt in einem gut geschriebenen, actiongeladenen Anime-Paket.

Die 25 besten Videospiel-Adaptionen aller Zeiten

14. „Uncharted“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die technologische Weiterentwicklung von Videospielen wurde ein wichtiger Faktor dafür, wie ernst sie als Medium für das Erzählen von Geschichten genommen werden konnten, wie gut sie die Bildsprache des Kinos nachahmen konnten. Kein Spiel verkörperte diese Herausforderung besser als die „Uncharted“-Reihe von Naughty Dog . Die Spiele handeln von einem Dieb und Schatzsucher namens Nathan Drake. Und sind im Wesentlichen Actionfilme mit einem modernen Indiana Jones in der Hauptrolle. Durch ihre Natur als spielbare Erlebnisse konnten die „Uncharted“-Spiele den Adrenalinkick von Tom Cruise-artigen Blockbuster-Stunts nachahmen. Oder sogar übertreffen, ohne jemals die Immersion (oder die Bank) zu zerstören.

Es hätte also ein Leichtes sein müssen für den unvermeidlichen Uncharted-Film , das Gefühl eines Sommer-Blockbusters zu reproduzieren, das ursprünglich von den Spielen geschaffen wurde. Aber wie bei einer Kopie einer Kopie ging bei der Übertragung etwas verloren.

Mit einem seltsam fehlbesetzten Tom Holland als jüngere Version von Drake, der in den Spielen nur in Rückblenden zu sehen ist, paart der Film den Dieb mit seinem Mentor Mark Wahlberg für ein klischeehaftes Abenteuer rund um den Globus, das viele der besten Actionsequenzen des Spiels nachahmt. Ohne denselben Kontext oder dieselbe Kontrolle zu bieten. Wahlberg war ursprünglich in einer früheren Version des Films (fehl-)besetzt als Drake selbst. Bevor er zu alt wurde und als der beliebte Charakter Sully umbesetzt wurde. Das Ganze wirkt wie eine Komödie der Irrungen. Aber das Endprodukt funktioniert irgendwie trotzdem. Aufgebaut auf den Grundfesten des wohl besten Action-Erlebnisses, das man außerhalb von „ Mission: Impossible “ haben kann, hat selbst ein Abklatsch von „Uncharted“ genug Charme, um sein Gewicht in Gold wert zu sein.

Die 25 besten Videospiel-Adaptionen aller Zeiten

13. „Street Fighter“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Verfilmungen von Videospielen sind seit langem für ihre Kitschigkeit berüchtigt. Und kaum eine mehr als „Street Fighter“ aus dem Jahr 1994. Mit Jean-Claude Van Damme in der Rolle des Lt. Guile, einer unterschätzten Ming-Na Wen als Chun-Li und Kylie Minogue (?) als Cammy ist der Film voller unerhörter Besetzungsentscheidungen. Der beliebteste Aspekt des Films ist jedoch eine einzige brillante Entscheidung. Raúl Juliá als den verstörten Bösewicht M. Bison.

Trotz der schlampigen Kampfchoreografie, der billigen Kostüme und Kulissen und der hauchdünnen Handlung wird „Street Fighter“ einzig und allein durch Juliá aufgewertet, dessen übertriebene Darstellung dem gesamten Film einen campigen komödiantischen Unterton verleiht. Der so ziemlich alles andere ausgleicht. Mit Zeilen wie „ Für mich war es Dienstag “, die in Bisons Monologen verstreut sind, wird der Film zu einem endlosen Zitatfest. Das ebenso zum Totlachen komisch wie ansonsten unfähig ist. Niemand würde Street Fighter jemals als guten Film bezeichnen. Aber die meisten echten Komödien würden für die Lacher, die er liefert, alles geben.

Die 25 besten Videospiel-Adaptionen aller Zeiten

12. „Resident Evil“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ähnlich wie die Spiele, die sie inspiriert haben, begannen die „Resident Evil“-Filme als Horror-Geschichten, die an einem einzigen Ort spielten. Und mit Blut und Schrecken punkteten, bevor sie schnell in hohlköpfige Action abglitten. Bei den Filmen reichte schon die erste Fortsetzung, um den Text zu verwerfen. Aber der erste „Resident Evil“-Film hat zumindest beim ersten Versuch alles richtig gemacht. Unter der Regie von Paul W.S. Anderson (dessen Karriere mehrere Videospielverfilmungen umfasst, darunter „Mortal Kombat“ und „ Monster Hunter “) hielt sich der Film von 2002 an die Prämisse des Originalspiels von 1996. Und versetzte eine Gruppe völlig unvorbereiteter Menschen in eine zwielichtige Villa, in der grausame Schrecken lauern.

Bevor sie zur Supersoldatin wird, ist Milla Jovovichs Alice eine „normale“ Person (mit Amnesie), die in die Villa gebracht wird, in deren Keller sich ein experimentelles Genetiklabor befindet, über das die Umbrella Corporation die Kontrolle an die dort ansässige künstliche Intelligenz verloren hat. Zusammen mit einer Gruppe von Kommandosoldaten und Wissenschaftlern hat sie die Aufgabe, die Kontrolle zurückzugewinnen, bevor die Viren und Kreaturen ausbrechen.

Es ist ein einfacher Haunted-House-Thriller. Aber „Resident Evil“ schafft es, einige albtraumhafte Bilder und magenumdrehende Todesfälle zu liefern (die bei vielen eine anhaltende Angst vor Lasern hervorrufen). Und obwohl es bestenfalls eine sehr freie Adaption ist, kommt es dem, was die Spiele großartig gemacht hat, am nächsten. Bevor seine Nachfolger völlig aus der Bahn geraten sind.

Die 25 besten Videospiel-Adaptionen aller Zeiten

11. „Twisted Metal“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Als Peacock eine Streaming-TV-Adaption des PlayStation-Fahrzeugkampfspiels „Twisted Metal“ ankündigte, waren die meisten Leute ratlos. Seit 2012 gab es nicht einmal mehr ein „Twisted Metal“-Spiel. Geschweige denn ein gutes seit einem Jahrzehnt zuvor. Aber der Reiz lag auf der Hand. Man stecke eine Reihe verrückter Charaktere in verschiedene Autos. Und lasse sie im Stil von „Death Race“ aufeinanderprallen.

Und doch ist das nicht ganz das, was die Serie liefert. Stattdessen erzählt sie die Geschichte eines driftenden Kuriers, gespielt von Anthony Mackie , der durch eine Mad Max-ähnliche Welt reist, um Ressourcen zwischen verschiedenen Gemeinschaften zu transportieren. Unterwegs kreuzt er den Weg anderer zwielichtiger Gestalten, die alle ihre eigene Hintergrundgeschichte und Motivation haben. Was größtenteils ebenso sehr auf Lacher wie auf Drama ausgelegt ist. Twisted Metal ist eine rasante Komödie, die in 30-minütigen Häppchen serviert wird. Und gelegentlich ziemlich gute Action bietet. Wenn Sie den sarkastischen, mit Anspielungen gespickten Ton von Deadpool nicht mögen, ist diese Serie nichts für Sie. Aber da die zweite Staffel diesen Sommer anläuft, wird sich die Serie hoffentlich mehr dem Turnierkampf annähern, der die Action der Spiele so beliebt gemacht hat.

Die 25 besten Videospiel-Adaptionen aller Zeiten

10. „The Super Mario Bros. Movie“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Als es für Nintendo an der Zeit war, wieder einen Versuch zu wagen und Mario eine zweite Chance im Kino zu geben, blieb nur die Animation. Nachdem der Live-Action-Film von 1993 eher eine verrückte Version von „Total Recall“ war als etwas, das auch nur im Entferntesten an das Mushroom Kingdom erinnerte, musste man auf Nummer sicher gehen. Und sicherer geht es nicht als mit Illumination-Filmen. Das Studio hinter „Despicable Me“ und „ Minions “ hat eine klare Erfolgsbilanz bei der Produktion von Kinderfilmen, die Milliarden einspielen. Und ohne Probleme zu den Zielen von Nintendo passen.

Aber mit ihrer direkten Beteiligung gelang es Nintendo, etwas Besseres als nur einen weiteren Minions-ähnlichen Film zu produzieren, indem sie auf den Toilettenhumor und die hirnlosen Charakterstimmen verzichteten. Und stattdessen eine clever gestaltete Heldenreise voller Anspielungen auf die Spiele schufen. Obwohl die Besetzung von Chris Pratt als Mario alle Augen verdrehen ließ , gaben genialere Entscheidungen wie Charlie Day als Luigi und natürlich Jack Black als Bowser dem Mario-Film genug Saft, um eine zweite Chance zu verdienen. Und es hat funktioniert. Mit einem Einspielergebnis von rund 1,3 Milliarden Dollar. Und jetzt wird es bis zum Ende der Zeit Marios Welt sein. Wir leben nur darin.

Die 25 besten Videospiel-Adaptionen aller Zeiten

9. „Sonic the Hedgehog 3“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Was „Sonic the Hedgehog 2“ so erfolgreich machte, war das Selbstbewusstsein, sich noch mehr auf die Albernheit der Spiele einzulassen. Und indem es noch einen Schritt weiter geht, erreicht die neueste Fortsetzung neue Höhen. Klugerweise lässt der Film die menschlichen Charaktere fast vollständig außen vor. Und widmet sich stattdessen mehr dem, was Kinder sehen wollen. Sonic und seine Freunde, die herumalbern und coole Action-Moves zeigen.

Genauso brillant wie die Idee, den rauenstimmigen Idris Elba für die Rolle des grüblerischen Echidna Knuckles in Teil zwei zu engagieren, ist die Besetzung von Keanu Reeves als dunkles Gegenstück zu Sonic in Shadow the Hedgehog in „Sonic 3“. Shadow, das Produkt eines Experiments mit einer tragischen Hintergrundgeschichte, funktioniert hier besser als in den Spielen. Wo er durch seine unglaublich dumme „Poochie the Dog“-Nummer als faule, nervöse Version des Helden dasteht … aber mit Waffen!

Der inspirierteste Teil des Trilogie-Finales ist jedoch die Verdreifachung der Arbeit von Jim Carrey, der hier sowohl Dr. Robotnik als auch seinen lange verschollenen Großvater spielt. Die „Sonic“-Filme waren eine moderne Renaissance für den „Ace Ventura“-Darsteller, dessen chamäleonartige Fähigkeit, sein Gesicht zu verzerren, im Sonic-Universum hervorragend funktioniert. Und ihn zum einzigen Menschen in der Gruppe macht, den es sich anzusehen lohnt. Abgesehen von der Action gehören diese Filme alle Carrey. So sehr, dass sie seinen oft erwähnten Ruhestand immer wieder hinausgezögert haben.

Die 25 besten Videospiel-Adaptionen aller Zeiten

8. „Werewolves Within“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Es ist Ihnen verziehen, wenn Sie nicht wissen, dass „Werewolves Within“ auf einem Videospiel basiert. Als VR-Spiel, das 2016 veröffentlicht wurde, wissen die meisten Menschen nicht einmal, dass es existiert. Das Spiel ist eine soziale Deduktionsübung in der Art von Spielen wie „Mafia“. Oder, noch bekannter, dem weltweiten Sensationserfolg „ Among Us “. Die Spieler müssen sich an einem virtuellen Lagerfeuer unterhalten. Um herauszufinden, wer aus der Gruppe ein heimlicher Werwolf ist. Das ist eine ziemlich einfache Konstellation für einen Krimi.

Unter der Regie von Josh Ruben, einem ehemaligen Mitarbeiter von CollegeHumor , ist die Filmversion von Werewolves Within ein Indie-Mystery-Capers mit jeder Menge Comedy-Qualitäten. Die Besetzung ist ein wahres „Who is Who“ der Sitcom-Talente. Darunter Sam Richardson ( Veep ), Milana Vayntrub (Other Space) und Harvey Guillén ( What We Do in the Shadows ). Sie alle spielen potenzielle Opfer/Mörder als glorreiche Archetypen, die direkt aus Clue stammen könnten. Es ist ein kleinerer Film, dem es an Starpower und Bekanntheitsgrad anderer Franchise-IPs mangelt. Aber letztendlich ist es einfach eine großartige Komödie, die zufällig auf einem Videospiel basiert, das Sie wahrscheinlich noch nie gespielt haben.

Die 25 besten Videospiel-Adaptionen aller Zeiten

7. „Street Fighter II: The Animated Movie“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Im Gegensatz zu dem gleichnamigen Actionfilm mit großem Budget aus demselben Jahr ist „Street Fighter II: The Animated Movie“ aus dem Jahr 1994 sehr stark in der DNA der Franchise verwurzelt. Street Fighter II erzählt die Geschichte des Spiels, die Sie beim Spielen in der Spielhalle wahrscheinlich verpasst haben (es handelt sich buchstäblich nur um ein paar Zeilen Text), und erschien genau zum Höhepunkt der Popularität des Spiels, als es ein Update nach dem anderen und Spin-offs wie Street Fighter Alpha hervorbrachte. In den Tagen vor den unternehmenseigenen YouTube-Kanälen , die den Spielern Hintergrundgeschichten vorsetzen, mussten sich Fans von Kampfspielen in den Neunzigern oft mit Begleitmaterial begnügen, um mehr als nur das Gameplay zu bekommen.

Street Fighter II füllt diese Lücke und erzählt die ganze Geschichte zwischen Charakteren wie Ryu und Sagat und den Zweck der Mission von Helden wie Chun-Li und Guile, M. Bison und die kriminelle Organisation Shadaloo zu besiegen. Mit seiner düsteren Anime-Ästhetik im Stil der Neunzigerjahre sind die Kampfsequenzen ein viszerales Erlebnis – ein Highlight ist die besonders brutale und beunruhigende Begegnung zwischen Chun-Li und dem mit Klauen bewaffneten Kämpfer Vega, die einige Momente bietet, in denen es einem kalt den Rücken herunterläuft.

Die 25 besten Videospiel-Adaptionen aller Zeiten

6. „Gangs of London“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wie bei „Werewolves Within“ ist es Ihnen verziehen, wenn Sie nicht wissen, was „ Gangs of London “ überhaupt ist. Geschweige denn, auf welchem Spiel es basiert. Als Spin-off von PlayStations „The Getaway“, einem „Grand Theft Auto“-ähnlichen Spiel, das auf dem von Guy Ritchie populär gemachten britischen Krimi-Stil basiert, ist das Spiel selbst eine Adaption des 2006 erschienenen „Gangs of London“. Wobei jedoch keine tieferen Kenntnisse erforderlich sind.

Stattdessen funktioniert „Gangs of London“ ganz und gar als „Snatch“-artige Krimiserie, die gut nach einem Marathon von „Peaky Blinders“ passen würde. Aber die Serie ist mehr als nur ein Krimidrama. Sie ist bekannt für ihre knochenbrechenden Gewaltszenen. Was angesichts der Tatsache, dass sie von Gareth Evans, dem Regisseur von „The Raid“ (2011), mitentwickelt wurde, nicht verwunderlich ist. Wie schon bei „The Raid“ und dessen Fortsetzung , zwei Filmen, die die Welle hyperchoreografierter und blutiger Kämpfe in modernen Hits wie der John Wick -Reihe mitbegründet haben, versetzt Evans die Zuschauer der AMC+-Serie stilvoll in Angst und Schrecken. Wenn Sie verworrene Krimidramen mit gelegentlichen Kehlenschnitten mögen, ist „Gangs of London“ genau das Richtige für Sie.

Die 25 besten Videospiel-Adaptionen aller Zeiten

5. „Mortal Kombat“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mortal Kombat, bekannt als der Urvater der „schlechten“ Videospielverfilmungen , ist die Art von Film, von dem jeder sagt, er sei trashig. Den man aber offen verschlingt, wenn er im Fernsehen läuft. Paul W.S. Andersons erster Ausflug in die Welt der Spieleverfilmungen setzte Maßstäbe dafür, wie man die vereinfachte Prämisse eines narrativ dünnen Spiels aufgreift. Und mit messerscharfem Fokus auf das, was die Leute sehen wollen, verfeinert.

Der als „Martial-Arts-Fantasy“ bezeichnete Film Mortal Kombat beginnt in einer anderen Dimension, in der gerade ein brutales Turnier zwischen Kämpfern aus dem Earthrealm und der Outworld mit dem Tod der Teilnehmer endete. Die Eröffnungssequenz ist legendär. Cary-Hiroyuki Tagawa als Shang Tsung versetzt einem zum Tode verurteilten Helden den Todesstoß. Bevor er direkt in die Kamera blickt und verkündet: „ Deine Seele gehört mir .“

Nachdem sich „Mortal Kombat“ seinen Platz in der Geschichte der zitierfähigen B-Movies ( neben einem knalligen Titelsong ) gesichert hat, findet er zu einer manchmal lustigen, manchmal kitschigen Balance zwischen Szenen, in denen die Lieblingscharaktere der Fans gegeneinander antreten. Und die Fans mit angehaltenem Atem auf den Ausgang warten. Wenn Liu-Kang (Robin Shou) gegen Sub-Zero (François Petit) antritt, entsteht ein Gefühl echter Gefahr. Denn die Spieler haben die Folgen immer wieder gesehen, wenn sie selbst als Kryomancer-Ninja ihre Freunde abgeschlachtet haben.

Die 25 besten Videospiel-Adaptionen aller Zeiten

4. „Castlevania“ und „Castlevania: Nocturne“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In den letzten Jahren hat sich Netflix zur führenden Plattform für gute bis exzellente Videospieladaptionen entwickelt. Und alles von Dragon’s Dogma bis Devil May Cry auf den Bildschirm gebracht, während die meisten anderen Sender oder Studios sich noch zurückhaltend zeigen. Eine Ausnahme abgesehen, war das beste Ergebnis der Doppelschlag von Castlevania und seiner Fortsetzung Nocturne. Produziert von Adi Shankar, dessen weitere Arbeiten Captain Laserhawk und Devil May Cry umfassen, ist Castlevania ein außergewöhnlich gut gemachtes Beispiel für Erwachsenenanimation, die Videospiele ohne größere Abstriche an ihrer Authentizität auf andere Medien übertragen kann.

Wie so oft beginnt und endet die Geschichte mit Dracula. Der, nachdem er seine wahre Liebe in einer menschlichen Frau gefunden hat, der Menschheit den Tod schwört, nachdem diese seine geliebte Frau getötet hat. Beide Serien verfolgen die Folgen aus der Perspektive des Belmont-Clans (Trevor in der ersten, Richter in der Fortsetzung). Sie verbinden Fantasy-Gewalt, Romantik und ein echtes Gespür für Komik, was beide Serien trotz ihrer Düsternis zu einem unterhaltsamen Binge-Watching-Erlebnis macht. Und obwohl Castlevania für Konami längst eine tote Franchise ist, lebt ihr Geist in einer zweiteiligen Serie weiter. Die zu den unterhaltsamsten Serien gehört, die Netflix je produziert hat.

Die 25 besten Videospiel-Adaptionen aller Zeiten

3. „Fallout“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wenn man ein Open-World-Spiel adaptiert, gibt es natürlich viele Wege, die man einschlagen kann. Was ist der kanonische goldene Weg? Kann man davon abweichen? Die Prime Video-Serie „ Fallout “ geht den logischsten Weg und sagt: „Ja.“ Es kann alles kanonisch sein oder nichts davon. Fallout spielt im Universum des Spiels , in dem die Bewohner einer verstrahlten Ödnis in einer post-retro-futuristischen Alternativgeschichte leben. Es erzählt seine eigene Geschichte in einem Bereich der Spiele, der bisher unerforscht geblieben ist. Und baut mehrere Geschichten auf, die jeweils das sein könnten, was man als Spieler tun würde.

Im Mittelpunkt stehen drei Protagonisten. Darunter die Vault-Bewohnerin Lucy (Ella Purnell), der Schreiber der Bruderschaft des Stahls Maximus (Aaron Moten) und der aktuelle Internet-Liebling Walton Goggins als Duster-tragender Ghoul. Fallout zeichnet parallele Handlungsstränge. Die jeweils einem Faden folgen, der eine Questreihe in den Spielen sein könnte.

Während sich manche Videospiel-Adaptionen damit begnügen, lediglich „inspiriert von“ der Vorlage zu sein, und andere sich daran machen, diese sklavisch nachzubilden, findet Fallout einen beispiellosen Mittelweg, in dem jedes Detail – von den Feinheiten der Hintergrundgeschichte bis hin zu den handgefertigten Requisiten, die den Gegenständen im Spiel nachempfunden sind – absolut authentisch wirkt. Es ist die Welt der Spiele, die zum Leben erwacht. Ohne dass man Vorkenntnisse mitbringen oder sich durch Hunderte von Stunden Gameplay quälen muss, um dorthin zu gelangen.

Die 25 besten Videospiel-Adaptionen aller Zeiten

2. „Arcane“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wenn man sich vorstellt, welche Art von Videospiel-IP das Stigma der Nicht-Spieler durchbrechen und zu einem kulturübergreifenden Hit werden könnte, würde ein Multiplayer-Online-Battle-Arena-Spiel wie League of Legends wahrscheinlich ziemlich weit unten auf der Liste landen. Aber der Überraschungshit „Arcane“ von Netflix hat bewiesen, dass es egal ist, wie obskur der Originaltext auch sein mag. Gutes Storytelling bringt die Leute zum Zuschauen .

Die Adaption der Geschichte von Jinx (Hailee Steinfeld) und Vi (Ella Purnell) aus dem Spiel hätte sich als schwierig erweisen können. In „League of Legends“ sind sie nur zwei von Dutzenden spielbaren Charakteren, deren Stil und Moves für den kompetitiven E-Sport wichtiger sind als alles andere an ihnen. In „Arcane“ stehen ihre tragische Geschichte und ihr anschließender Zerfall im Mittelpunkt, als die Schwestern sich jeweils unterschiedlichen Seiten einer politischen Auseinandersetzung anschließen, die ihre Welt erschüttert.

Unter der Leitung des französischen Animationsstudios Fortiche ist „Arcane“ eine der visuell beeindruckendsten animierten Geschichten der letzten Jahrzehnte. Der Film verzichtet bewusst auf eine einseitige Ausrichtung auf illustrierten Anime oder übertrieben plastische CGI-Effekte. Und ähnelt stattdessen eher einer fließenden Interpretation eines Ölgemäldes in Bewegung. Die Geschichte ist erschütternd und herzzerreißend. Voller mitreißender Schlachten und ergreifender ruhiger Momente. Arcane könnte als die Quintessenz der Spieleverfilmung angesehen werden, da es aus seinem Material mehr herausholt, als es die Spiele jemals könnten.

Die 25 besten Videospiel-Adaptionen aller Zeiten

1. „The Last of Us“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Als es 2013 veröffentlicht wurde, hat Naughty Dogs The Last of Us das gesamte Konzept dessen, was Storytelling in einem Videospiel sein kann, neu erfunden. Es ging nicht um die Wahlmöglichkeiten des Spielers. Oder um Immersion. Oobwohl beides in unterschiedlichem Maße vorhanden ist. Sondern darum, mit den Mitteln eines Videospiels eine Geschichte zu erzählen, die mit den besten Filmen oder Serien mithalten kann. Als es an der Zeit für die HBO-Adaption war, gab es keinen Grund für Änderungen. Alles war bereits vorhanden, als vollständiges Drehbuch und Storyboard.

The Last of Us ist mit Abstand die genaueste Videospieladaption aller Zeiten, bei der alles, von den Dialogen und Handlungssträngen bis hin zur visuellen Gestaltung und den Kostümen, 1:1 aus dem Spiel übernommen wurde. Es gibt zwar ein paar Ausschmückungen. Wie zum Beispiel eine ganze Folge, die der Ausarbeitung von Nebenfiguren aus dem Spiel gewidmet ist und die zu einer der besten Fernsehfolgen aller Zeiten wurde. Aber insgesamt handelt es sich um eine akribische Nachbildung einer der größten Geschichten, die jemals in einem Videospiel erzählt wurden.

Die Geschichte von Joels und Ellies Odyssee quer durch das Land auf der Suche nach einem Heilmittel für die Zombie-ähnliche Infektion, die die Menschheit heimgesucht hat, ist das Herzstück der Serie. Genau wie im Spiel. Und auch wenn die zweite Staffel wahrscheinlich die Zuschauer spalten wird (genau wie das zweite Spiel die Spieler ), lässt sich nicht leugnen, dass sie das Zeug dazu hat.

The Last of Us (das Spiel) hat den Menschen gezeigt, dass wirklich kinoreifes Storytelling in einem Videospiel möglich ist. Und seine Adaption ist der Beweis dafür . Wenn man jeden Beat, jeden Frame aus dem Spiel herausnimmt – nur die Teile, in denen man zum Kämpfen auf Knöpfe hämmern muss –, ist das Ergebnis eine der besten Serien im Fernsehen. Der einzige Unterschied ist, dass das Spiel noch mehr bietet, was es zu einem ebenso unverzichtbaren Erlebnis macht. Anstatt etwas, das ersetzt werden könnte.

Weitere Highlights