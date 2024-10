Michael Stipe und Jason Isbell spielen R.E.M.-Songs bei Harris-Event

Jason Isbell und Michael Stipe traten am Freitag (04.10.2024) bei einer Spendenaktion für die Harris-Walz-Kampagne in Pittsburgh gemeinsam auf – Stipes erster öffentlicher Live-Auftritt seit fünf Jahren. Dabei spielte das Duo R.E.M.-Songs, die Stipe seit der Auflösung der Band nicht mehr gesungen hatte.

Die Sänger wurden von Second Gentleman und Musikfan Doug Emhoff vorgestellt, der die beiden auf der Bühne des Schenley Plaza begrüßte. „Ich fühle mich so geehrt und bin ganz aus dem Häuschen, dass ich Michael Stipe und Jason Isbell vorstellen werde“, sagte Kamala Harris‘ Ehemann.

„Es ist schon eine Weile her, dass ich diese Lieder gesungen habe, genau genommen 16 Jahre, aber ich bin wirklich glücklich, hier mit Jason und dem baldigen First Gentleman der Vereinigten Staaten von Amerika zu sein“, sagte Stipe, der einen Harris-Walz-Hut in Tarnfarben trug.

Hier gibt es einen Ausschnitt des Auftritts zu sehen:

Das Akustik-Set begann mit einer Interpretation des R.E.M.-Klassikers „The One I Love“, bei der Stipe die Leadstimme und Isbell die Gitarre und den Backgroundgesang übernahm. Auch eine Reihe von Songs von Isbell standen auf dem Programm.