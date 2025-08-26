Bon Jovi: Tico Torres koffert gegen Bullshit-Gerüchte im Internet

Nicht nur Donald Trump spielt Golf. Auch Tico Torres, seines Zeichens lang gedienter Schlagzeuger bei Bon Jovi, kennt sich aus auf den Greens dieser Welt.

Auf seiner Facebook-Seite hat US-Musiker-Kollege Huey Lewis im letzten Winter eine Episode rund um den Alfred Dunhill Cup in Schottland festgehalten. Tico Torres und er wären „durch Golf wirklich gute Freunde geworden. Er hat sein Herz am rechten Fleck“. Jedes Jahr spielen die beiden Showbiz-Veteranen als fortgeschrittene VIPs bei diesem Turnier.

„Tico sagte: ‚Huey, wie geht’s dir?’Er kommt aus New Jersey und klingt wie einer aus „Die Sopranos“. Ich sagte: „Tico, es ist schlimm. Ich habe mein Gehör verloren. Ich kann nicht mehr singen.“ Er hörte mir mit gerunzelter Stirn zu, schüttelte sanft den Kopf und schaute die ganze Zeit nach unten. Als ich fertig war, sagte er nur: ‚Was willste machen?‘ Das ist nun mein neues Mantra: Was will ich machen? Ich muss etwas tun. Ich möchte kreativ bleiben. Ich möchte beschäftigt bleiben und mich nicht darauf konzentrieren, wie schlecht mein Gehör ist. Also konzentriere ich mich auf unsere Theaterprojekte, das Angeln, die Fernsehsendung, an der ich arbeite … Das gibt mir Hoffnung. Das hält mich am Leben.“

Tico Torres reagiert auf Rückzugsgerüchte

In einer ähnlichen Situation auf der Rutschbahn in die Rente befindet sich nun der 71-jährige Torres selbst. Verschiedene Internet-Quellen verbreiten seit einigen Wochen Berichte oder besser: Gerüchte über seinen angeblichen Rückzug. Der Wirbel begann offenbar, als Bon-Jovi-Keyboarder David Bryan sich und Sänger Jon Bon Jovi in einer kürzlich erschienenen Folge seines Podcasts „Let Me Ask My Dad“ als die einzigen beiden verbliebenen Gründungsmitglieder der Band bezeichnete. Torres ist seit 1984 dabei.

„Hallo allerseits. Ich bin hier, um viele Gerüchte zu widerlegen, die ich gelesen habe“, beginnt Torres in einer Videobotschaft über seine Social-Media-Kanäle. „Die Leute rufen mich an und fragen: ‚Hast du dich aus der Musik, aus der Band zurückgezogen?‘ Nun … nein, ich habe keine Ahnung, wie diese Gerüchte entstanden sind. Musiker ziehen sich nicht zurück, besonders ich nicht. Ich und die Jungs, Johnny und alle anderen, wir machen immer noch Musik … Ich meine, wir sind besser denn je. Ich kann euch nur sagen: Glaubt nicht alles, was ihr lest, es ist höchstwahrscheinlich Bullshit. Bis später dann!“

Die breit diskutierten Stimmprobleme von Sänger Jon Bon Jovi haben die Oper-Rock-Band in den letzten Jahren weitgehend von der Bühne ferngehalten, wobei ihre letzte reguläre Tournee am Ende April 2022 endete. Das letzte Studioalbum der Band war „Forever“ aus dem Jahr 2024. Im letzten Jahr haben Bon Jovi einige kürzere One-Stop-Auftritte absolviert, zuletzt am 14. Juni 2025 in Nashville. Es gab 17 handverlesene Songs für Edel-Fans, die ein spezielles All-inclusive-Wochenend-Reisepaket gebucht hatten.

Bon Jovi zwischen Pause und Verlusten

Jon Bon Jovi war zuletzt im Juli 2025 mit einer traurigen Nachricht in den Medien: Carol Bongiovi, einigen Fans vor allem als „Mom Jovi“ und Gründerin des ersten Fanclubs der Band bekannt, starb am Dienstag (09. Juli) drei Tage vor ihrem 84. Geburtstag im Monmouth Medical Center in Long Branch, New Jersey. „Unsere Mutter war eine Kraft, mit der man rechnen musste; ihr Geist und ihre Einstellung, etwas in die Hand zu nehmen, haben diese Familie geprägt“, sagte Jon Bon Jovi in einer Erklärung in den sozialen Medien. „Wir werden sie sehr vermissen.“