Rod Stewart, Kevin Bacon und viele andere gedenken Bonnie Tyler

Rod Stewart hat sich nach der Meldung, dass Bonnie Tyler im Alter von 75 Jahren nach einer schweren Erkrankung gestorben ist, vor der Sängerin verneigt.

Der Musiker veröffentlichte eine Erklärung auf Instagram, mit der er seiner „gute Freundin“ gedachte. Stewart schrieb: „Wir hatten einen ähnlichen Gesangsstil. Sie war eine gute Freundin, eine, die die Seele berührte. Ich singe (den Song aus dem Jahr 1977) ‚It’s A Heartache‘ jeden Abend auf Tour. Ich werde dich vermissen, liebe Bonnie“.

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Natürlich war Rod Stewart nicht der einzige, der an die Queen der Rockballaden mit der Reibeisenstimme erinnerte. Dieter Bohlen, der ihr Anfang der 90er-Jahre einige Alben produzierte und auch Songs schrieb, teilte ihr postum mit: „War schön, mit dir zu arbeiten.“

David Guetta blickte seinerseits auf die Zusammenarbeit mit Tyler und dem Produzenten HYPATON an der Single „Together“ (2025) zurück, in der der Refrain von „Total Eclipse of the Heart“ aus dem Jahr 1983 zu hören ist. „Deine Musik und dein Geist werden für immer weiterleben. ‚Together‘ wird jetzt immer eine ganz besondere Bedeutung haben. Ich bin dankbar, dass wir diesen Song mit dir und HYPATON teilen durften. Ruhe in Frieden“, schrieb der DJ auf Instagram.

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Bonnie Tyler und „Footloose“

Auch „Footlosse“-Star Kevin Bacon trauert um die Sängerin. In einem Interview mit „Entertainment Weekly“ bezeichnete er sie als „eine der großartigsten Stimmen des Rock“. Der Schauspieler weiter: „Ich könnte mir nicht vorstellen, dass Hühner zu einem anderen Song gegen einen Traktor antreten. RIP.“, Bacon bezog sich dabei auf die 80er-Jahre-Hymne „Holding Out For A Hero“, die in einer inzwischen legendären Szene des Kultfilms „Footloose“ (1984) zu hören ist.

Auch Johnny Knoxville bedankte sich bei Tyler dafür, dass sie ihm erlaubt hatte, „Holding Out for a Hero‘“für den Vorspann seines neuen Films ‚Jackass: Best and Last‘“ zu verwenden. „Bonnie Tyler, danke, dass deine Musik Teil von ‚Jackass‘ sein darf. RIP“, kommentierte er auf Instagram in einer Story.

Einen besonderen Einsatz gibt es für „Total Eclipse Of the Heart“ im für den Oscar nominierten Film „The Last Showgirl“. Jamie Lee Curtis erinnerte daran, wie ihre Figur, die Cocktailkellnerin Annette darin zu dem Song tanzt. „Bonnie Tylers Interpretation dieses Liedes – von Sehnsucht, Verlust und der Tragik der Liebe – war die perfekte Hymne sowohl für die Welt im Allgemeinen als auch ganz besonders für Annette, und ich bin begeistert davon, wie es im Film eingesetzt wurde. Es hat mich traurig gemacht, heute aufzuwachen und von ihrem Tod zu erfahren“, erklärte die Schauspielerin.

Für Catherine Zeta-Jones ist es ein Trauerfall in der Familie

Der Abschied von Hollywood-Star Catherine Zeta-Jones fällt persönlich aus. Die Schauspielerin schrieb auf Instagram, ihr Herz sei gebrochen. Tyler sei eine außergewöhnliche Frau mit einer ebenso außergewöhnlichen Stimme gewesen und zugleich einer der lustigsten Menschen, die sie je getroffen habe. Tylers Ehemann Robert Sullivan ist ein Cousin von Zeta-Jones.

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Bonnie Tyler hatte bereits im Frühjahr mit massiven gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nach einem akuten Darmdurchbruch musste sie sich einer Notoperation unterziehen. Aufgrund von Komplikationen nach dem Eingriff lag die Sängerin wochenlang auf einer Intensivstation und wurde in ein künstliches Koma versetzt, aus dem sie erst im Juni wieder erwachte. Obwohl sich ihr Zustand zwischenzeitlich stabilisiert hatte, kam es letztlich zu einem unvorhersehbaren medizinischen Rückfall, der sehr wahrscheinlich die Todesursache ist.