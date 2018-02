Brad Pitt in Auto-Unfall in Los Angeles verwickelt

Schrecksekunde für Brad Pitt! Der 54-Jährige soll angeblich am Montagnachmittag (5. Februar) sein Tesla-Auto in einen Nissan Altima gerammt haben, der dann wiederum einen Kia Soul traf. Das berichtete am Mittwoch (08. Februar) die britische „Daily Mail“

Der Vorfall wurde von der Polizei als kleinerer Unfall eingestuft, bei keiner der Beteiligten Verletzungen davon getragen hat.

Händeschütteln nach Unfall

Man habe sich nach dem Unfall gemeinsam über das unkomplizierte Begleichen des Schadens geeinigt und sich sogar die Hände geschüttelt, wie das Blatt meldet.

Der Ex-Mann von Angelina Jolie machte dafür Fotos vom Unfallort und den Schäden an seinem und an den anderen Fahrzeugen.