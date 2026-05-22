Enthüllt: Quentin Tarantino watschte Brad Pitt am Set ab

In der Öffentlichkeit traten Quentin Tarantino und Brad Pitt nach dem gemeinsamen Erfolg mit „Once Upon A Time In Hollywood“ oft als harmonisches Gespann auf. Bei den Dreharbeiten für den Film krachte es aber einmal heftig zwischen dem Star-Schauspieler und dem Kult-Regisseur.

Wie Bruce Dern (spielt in dem Film den fast blinden Ranch-Besitzer George Spahn) in einem „People“-Interview erzählte, sorgte eine überraschende Aktion von Pitt für Spannung am Set. Während einer Szene stoppte dieser einfach selbst die Kamera. Im Grunde natürlich die Aufgabe von Tarantino und von sonst niemandem.

Dazu muss man wissen, dass Bruce Dern bekannt dafür ist, in Szenen einfach wild zu improvisieren, was selbst seine Kollegen oft überraschte. In Hollywood ist dies auch als „Dernsie“ bekannt (und so heißt nun auch eine Doku, die in Cannes Premiere feierte).

Brad Pitt stoppte einfach die Kamera

Im Fall von „Once Upon A Time In Hollywood“ lief dies laut Dern so ab: „Als Brad Pitt mich in einer Szene weckt, liege ich im Bett, stehe auf, bin noch etwas benommen und plappere einfach vor mich hin: ‚Ich bin mir nicht ganz sicher, was hier los ist‘. Ich schaue ihn [Pitt] an und höre, wie er einfach die Kamera stoppt. Der Ausdruck auf Quentins Gesicht war unglaublich – ich meine, er war wahnsinnig wütend – und er sagte nur: ‚Brad, was hast du gerade gemacht?‘“

Dern weiter über den überraschenden Moment: „Er [Pitt] sagte: ‚Nun, ich habe den Dreh angehalten.‘ Und Tarantino reagierte: ‚Du wirst in deinem ganzen Leben nie wieder eine Kamera stoppen, sonst bist du in diesem Geschäft tot. Das ist mein Bereich. Hör einfach nicht auf zu spielen‘. Also machten wir weiter und drehten die Szene, und alles, was Brad zu ihm [Tarantino] sagte, war: ‚Hey, das stand einfach nicht im Drehbuch, was er gesagt hat.‘“

Der kleine Kampf um Autorität am Set sorgte aber offenbar für keine weiteren Probleme. „Once Upon A Time In Hollywood“ wurde vor allem bei Kritikern, aber auch beim Publikum ein großer Erfolg und gewann zwei Oscars – darunter auch einen für den Set-Anarcho Brad Pitt (der auch eine Szene in dem Film ändern ließ).