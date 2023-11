Brad Pitts Sohn Pax schießt voller Wut gegen seinen Vater

Seit circa 7 Jahren führen Angelina Jolie und ihr Ex-Mann Brad Pitt einen öffentlichen Rosenkrieg. Jolie reichte 2016 die Scheidung ein, nach dem Pitt auf einem Privatflug nach Kalifornien angeblich handgreiflich ihr und ihren zwei gemeinsamen Kinder gegenüber geworden sein soll. Das Paar hat insgesamt sechs gemeinsame Kinder. Seitdem bekam die Öffentlichkeit immer wieder Streitigkeiten um das Sorge- oder Besuchsrecht oder um das gemeinsame Weingut in Frankreich mit.

Doch offenbar gibt es nicht nur zwischen den Eltern dicke Luft. Tochter Zahara stellte sich neulich in einem Video für ihre Aufnahme in einer Studentenverbindung mit dem Nachnamen ihrer Mutter vor. Jetzt sorgt aber ein alter Instagram-Post von Sohn Pax für Aufruhr. Die „Daily Mail“ veröffentlichte den zum Vatertag 2020 gewidmeten Beitrag. In diesem beleidigte Pax seinen Vater Brad Pitt aufs Übelste.

„…aber eines Tages wird die Wahrheit ans Licht kommen“

In dem hitzigen Beitrag auf seinem Privat-Account schrieb der 19-Jährige: „Schönen Vatertag wünsche ich diesem Weltklasse-Arschloch! Du erweist dich immer und immer wieder als schrecklicher und verabscheuungswürdiger Mensch.“

In dem Bild, das seinen Adoptivvater 2020 mit einem Oscar in der Hand zeigt, schrieb er weiter: „Du hast weder Rücksicht noch Mitgefühl gegenüber deinen vier jüngsten Kindern, die in deiner Gegenwart vor Angst zittern.“

Der Schauspieler soll dem Post nach „nie verstanden“ haben, wie viel Schaden er in seiner Familie angerichtet hat, weil er immer „unfähig dazu“ war, etwas zu verstehen. „Du hast das Leben derer, die mir am nächsten stehen, zur ständigen Hölle gemacht“. Abschließend schrieb Pax wütend: „Du kannst dir selbst und der Welt sagen, was du willst, aber eines Tages wird die Wahrheit ans Licht kommen. Also, alles Gute zum Vatertag, du verdammt schrecklicher Mensch!!!“