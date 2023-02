Bram van den Berg wird bei den „Achtung Baby“-Konzerten von U2 in Las Vegas für Larry Mullen Jr. einspringen. „Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, mit Bono, The Edge und Adam auf der Bühne in Las Vegas zu stehen“, schrieb der Schlagzeuger auf seinem Instagram-Profil. „Es sind große Fußstapfen, die ich ausfüllen muss, aber Larry und die Band haben mich so unterstützt, dass ich es kaum erwarten kann!“

Mullen Jr. wird wegen einer Operation ausfallen und will sich regenerieren. U2 sagten in einem Statement, sie müssten sich erst dran gewöhnen, ohne ihn zu spielen. Sie hießen van den Berg jedoch willkommen und nannten ihn „eine Urgewalt auf seinem Gebiet“. Wie die Iren auf den Niederländer gekommen sind, ist bisher nicht klar.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Bram van den Berg (@bramjozefvandenberg)

Van den Berg hat zuvor für die Alternative-Rockband Krezip getrommelt, die er nun vorübergehend verlassen wird. „Wir werden ihn in der kommenden Zeit furchtbar vermissen“, schrieben seine Kollegen auf Instagram. Sie seien „unglaublich stolz“ auf ihn: „Dass jetzt eine legendäre Band wie U2 und auch eine von Brams Lieblingsbands auf ihn zugekommen ist, ist unglaublich! Wir wissen natürlich schon länger, wie gut er ist!“ Sie wünschten dem Musiker „ein gigantisches Abenteuer wie kein anderes, wohlwissend, dass er auch irgendwann zu uns zurückkehren wird“.

Wer ist Krezip?

Krezip gründete sich 1997 um Sängerin Jacqueline Govaert und ihrer Schwester Anne in Tilburg. Drei Jahre später gelang ihnen der Durchbruch beim Pinkpop Festival mit dem Titel „I Would Stay“. Ihr Debütalbum „Nothing Less“ erschien im selben Jahr und wurde in den Niederlanden mit dreifach Platin ausgezeichnet. Zwischen 2002 und 2003 stieß van den Berg zu der Formation. Es folgten drei weitere Studioalben, eine Best-Of-Kompilation und ein Live-Album, mit dem sich die Gruppe 2009 verabschiedete.

Zehn Jahre nach der Auflösung fanden Krezip sich wieder zusammen. Mittlerweile haben sie ihr sechstes Studioalbum „Any Day Now“ angekündigt – es soll am 7. April 2023 erschienen. Am 27. Februar kommt die erste Auskopplung „In The Water“. Während van den Berg mit U2 unterwegs ist, wird Bram Hakkens Krezip auf der kommenden Clubtour und auf Festivals unterstützen.