Der Gitarrist von Queen spricht in der Dokumentation „Brian May: The Badgers, The Farmers And Me“, die am 23. August auf BBC Two ausgestrahlt wird, über seine vierjährige Suche nach alternativen Wegen zur Bekämpfung der bovinen Tuberkulose (bTB), ohne auf die umstrittene Methode der Dachs-Massentötung zurückgreifen zu müssen.

Der 77-Jährige ist nicht nur für seine musikalische Karriere bekannt, sondern auch für sein leidenschaftliches Engagement im Tierschutz. Seit vielen Jahren setzt er sich gegen die Praxis des Dachs-Kollers ein, die in Großbritannien als eine Methode zur Eindämmung von bTB gilt. Die Idee hinter dem Dachs-Kollers ist, dass Dachse als Überträger von „Mycobacterium bovis“ fungieren, dem Erreger der bTB, die eine erhebliche Bedrohung für Rinderherden darstellt. Diese Methode führte zur massenhaften Tötung von Dachsen.



In dem Beitrag wird der Musiker von dem Tierarzt Dick Sibley und dem Landwirt Robert Reed begleitet. Reed, dessen Farm stark von bTB betroffen war, liefert persönliche Einblicke in die verheerenden Auswirkungen der Krankheit und der damit verbundenen politischen Maßnahmen.

Gemeinsam mit Sibley und Reed werden alternative Ansätze zur Bekämpfung der Krankheit untersucht. Wobei sowohl die Gesundheit der Rinder als auch das Wohl der Dachse berücksichtigt wird.

Mehr Schaden als Nutzen?

Brian May und sein Team präsentieren ihre Forschungsergebnisse, die darauf abzielen, eine effektive und humane Lösung zu finden. Die Doku übt scharfe Kritik an den bisherigen Maßnahmen zur Bekämpfung von bTB. Bis heute ist nicht bewiesen, ob das töten Tausender Dache die gewünschte Wirkung erzielt.

Laut May haben die bisherigen Tötungen von über 250.000 Dachsen nicht zu einer signifikanten Reduzierung der bTB-Raten bei Rindern geführt. Der Musiker vergleicht die Praxis sogar mit historischen Fehlentscheidungen, wie den Hexenverbrennungen.