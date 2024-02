Dieses Queen-Riff bereitet Brian May live Schwierigkeiten

In der Welt der Rockmusik gibt es wenige Songs, die so ikonisch sind wie „Bohemian Rhapsody“ von Queen. Doch hinter der Melodie und den kraftvollen Vocals verbirgt sich eine Herausforderung. Der Gitarrist der Band, Brian May, hat enthüllt, beim Spielen des komplexen Riffs auf der Bühne Probleme zu haben. Die Gründe dafür erfahrt ihr hier.

Freddie Mercury komponierte den Hit am Klavier

Nachdem die Nordamerika-Tour „Rhapsody“ von Queen + Adam Lambert in Los Angeles zu Ende gegangen war, sprach der Musiker gegenüber dem Magazin „Total Guitar“ über das Lied. Dass Riff sei so komplex, da der verstorbene Frontmann der Gruppe, Freddie Mercury, es am Klavier geschrieben hat. Dadurch sei es so „ungewöhnlich“ und es fällt dem Gitarristen auf der Bühne schwer, seine Hand in die Noten und Akkorde zu „verrenken“, wenn sein Adrenalin vor den Fans hochpumpt.

„(Das Riff) war mehr Freddies Idee. Freddie hatte dieses Riff im Kopf und spielte es auf dem Klavier, was ziemlich schwierig ist, weil er in Oktaven spielt. Ich habe einfach daran gearbeitet und es leicht angepasst, um es auf die Art zu spielen, wie es auf einer Gitarre gespielt werden muss“, so Brian May. Weiter sagte er: „Ich konnte eine Menge interessanter Dinge mit Klängen machen, weil ich in ‚Bohemian Rhapsody‘ praktisch jeden Klang benutze, den meine Gitarre erzeugen kann, dazu verschiedene Pickup-Kombinationen.“

Das Gitarren-Solo fängt bei 2:37 an:

Ungewöhnlich für die Gitarre

Das Komplizierte an dem Stück ist, dass es im sechsten Bund der A-Saite beginnt, vom dritten Bund nach oben klettert und eine Tonverschiebung beinhaltet, wie der Künstler erklärte. Er sagte, dass dies ein Beweis für Mercurys Fähigkeiten als Musiker und seine Liebe zum „schweren“ Rock sei. „Es ist lustig – Freddie war wirklich ein guter Riffmeister.“

„Es ist schwierig, es zu greifen, es ist sehr ungewöhnlich“, sagte der 76-Jährige und fügte hinzu: „Und um ehrlich zu sein, finde ich es immer noch nicht einfach!“ Zumindest inmitten des Gefechts, live auf der Bühne, gestand er. Zuhause könne Brian May es jedoch gut spielen.