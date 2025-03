Queen: May und Taylor arbeiten unentwegt an neuen Songs

Queen: Was macht eigentlich Bassist John Deacon?

Brian May hat darüber gesprochen, ob es irgendwann eine neues Album von Queen geben könnte. Und macht leise Hoffnung.

Das letzte Queen-Album mit Freddie Mercurys Gesang ist „Made in Heaven“ und erschien 1995, also vor 30 Jahren. Das Album erschien postum nach Mercurys Tod. Das letzte „richtige“ Album, „Innuendo“, ist sogar schon 34 Jahre alt.

In einem neuen Interview gibt Queen-Gitarrist Brian May sich zwar vage. Sagt aber, dass er und Schlagzeuger Roger Taylor doch regelmäßig im Aufnahmestudio seien, um an neuen Songs zu arbeiten.

„Ich könnte die Anfänge eines Queen-Songs jetzt direkt vor mir haben“

„Ich denke, es könnte passieren“, sagte May zu „Mojo“„Sowohl Roger Taylor als auch ich schreiben ständig und kommen in unseren Studios auf neue Ideen und machen Dinge. Ich könnte die Anfänge eines Queen-Songs jetzt direkt vor mir haben. Die Frage ist nur, ob die Idee reif genug ist oder nicht. Es geht darum, ob dieser Keim wachsen kann.“

Man könne also noch nichts Handfestes vorweisen. Aber der Wille zu neuer Musik von Queen ist da. Ob mit Live-Sänger Adam Lambert gearbeitet wird, ist derweil unklar. Auch, wenn es laut Brian May immer wieder Jam-Sessions mit Lambert gegeben habe.

„Es ist nur so, dass ihr nichts davon gehört habt“, sagte der Gitarrist. „Es müsste etwas so Besonderes sein, dass wir das Gefühl hätten, es der Öffentlichkeit vorstellen zu wollen.“

Vielleicht liegen noch unentdeckte Schätze von Freddie Mercury im Archiv? Mit „Face It Alone“ wurde zum Beispiel 2022 ein Lied mit seinem Gesang ausgegraben.

Im Jahr 2021 gab Brian May zu Protokoll: „Tatsächlich waren Adam, Roger und ich im Studio. Und haben Dinge ausprobiert. Einfach weil sich die Gelegenheit ergab. Aber bis jetzt hatten wir nicht das Gefühl, dass irgendetwas, was wir gemacht haben, den richtigen Nerv getroffen hat.“

Queen erhalten Polar Music Prize – John Deacon meldet sich

Queen, der amerikanische Jazzmusiker Herbie Hancock und die kanadische Sopranistin und Dirigentin Barbara Hannigan erhalten außerdem den Polar Music Prize 2025. Die Verleihung findet am 27. Mai 2025 im Grand Hôtel in Stockholm statt.

Die verbliebenen Mitglieder Brian May, Roger Taylor und John Deacon äußerten sich begeistert:

„Wir fühlen uns sehr geehrt, dieses Jahr den Polar Music Prize zu erhalten. Es ist unglaublich, vielen Dank.“

Damit verlautbart auch der zurückgezogen lebende John Deacon sich seit vielen Jahren wieder zu seiner alten Band. Wenn auch nur per Statement.