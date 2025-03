Queen erhalten Polar Music Prize – John Deacon meldet sich

So entspannte sich Freddie Mercury nach Queen-Konzerten

Brian May sagt: John Deacon ist „sehr wohl noch Teil der Band“

Die britische Rockband Queen, der amerikanische Jazzmusiker Herbie Hancock und die kanadische Sopranistin und Dirigentin Barbara Hannigan erhalten den Polar Music Prize 2025. Die Verleihung findet am 27. Mai 2025 im Grand Hôtel in Stockholm statt

Die verbliebenen Mitglieder Brian May, Roger Taylor und John Deacon äußerten sich begeistert:

„Wir fühlen uns sehr geehrt, dieses Jahr den Polar Music Prize zu erhalten. Es ist unglaublich, vielen Dank.“

Damit verlautbart auch der zurückgezogen lebende John Deacon sich seit vielen Jahren wieder zu seiner alten Band.

Obwohl Queen nie einen Grammy Award gewannen, wurden sie 2001 in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Und erhielten 2018 eine Grammy-Lifetime-Achievement-Auszeichnung.

Auch Herbie Hancock und Barbara Hannigan melden sich

Der 84-jährige Herbie Hancock zeigte sich dankbar über die Auszeichnung:

„Der Polar Music Prize ist eine prestigeträchtige Auszeichnung, und ich bin sowohl begeistert als auch geehrt, sie zu erhalten.“

Die Sopranistin und Dirigentin Barbara Hannigan erhält ebenfalls den Polar Music Prize 2025. Die 53-jährige Künstlerin sagte:

„Ich bin zutiefst bewegt und fühle mich geehrt, diesen Preis zu erhalten.“

Hannigan dirigiert weltweit Orchester, darunter das Göteborger Symphonieorchester und das Orchestre de Chambre de Lausanne. 2026 wird sie Chefdirigentin und künstlerische Leiterin des Iceland Symphony Orchestra.

Über den Polar Music Prize

Der Polar Music Prize wird jährlich in Stockholm verliehen, in Anwesenheit der schwedischen Königsfamilie. Die Auszeichnung, gegründet von ABBA-Manager Stig Anderson, würdigt herausragende Leistungen in der Musikwelt. Jeder Preisträger erhält eine Million schwedische Kronen (ca. 93.900 US-Dollar).

Zu den früheren Gewinnern gehören Paul McCartney, Bruce Springsteen, Metallica, Elton John, Stevie Wonder und Patti Smith. Die Preisträger werden von einem unabhängigen elfköpfigen Komitee ausgewählt, das Nominierungen aus der Öffentlichkeit und vom Internationalen Musikrat der UNESCO erhält.