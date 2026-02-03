„Bridgerton“ war einst nur Sex – besser wurde es mit Klassenfragen

Als „Bridgerton“ im Dezember 2020 Premiere hatte, auf dem Höhepunkt des Covid-19-TV-Aquariums, fesselte die Regency-Romanze die Zuschauer mit fantastischen Maskenbällen, Korsetts und leidenschaftlichem Sex. Basierend auf den Bestseller-Romanen der Autorin Julia Quinn folgt die Netflix-Serie, die nun in ihrer vierten Staffel läuft, der titelgebenden Familie Bridgerton und den Reisen ihrer acht Kinder durch Londons „Heiratsmarkt“. Es ist eine Welt voller Intrigen, Klatsch und Begierde.

Doch die keuchende, erregte Anziehungskraft ließ mit der Zeit nach. Mit der dritten Staffel schien Publikumsmüdigkeit einzusetzen. Warum sonst hätte das kreative Team beschlossen, nicht nur einem, sondern gleich zwei Paaren in Staffel drei zu folgen: der Von-Freunden-zu-Liebenden-Geschichte von Colin (Luke Newton) und Penelope (Nicola Coughlan) sowie Francescas (Hannah Dodd) und John Stirlings (Victor Alli) Liebe-auf-den-ersten-Blick-Geschichte?

Mit der sexy Neuerscheinung „Heated Rivalry“, die nun den gesamten Romantik-TV-Sauerstoff aufsaugt, kam Teil 1 von „Bridgerton“ Staffel vier letzte Woche mit etwas zu beweisen an. Und diesmal hat die Serie ihre Krone erfolgreich verteidigt. Die Liebenden dieser Staffel, Benedict (Luke Thompson) und Sophie (Yerin Ha), bringen genauso viel herzzerreißendes Drama in die Geschichte wie Staffel zweis Anthony (Jonathan Bailey) und Kate (Simone Ashley). Doch die Antwort auf die Probleme der Serie lag kontraintuitiv nicht in heißerem Sex – sie liegt darin, endlich die unteren Klassen der Regency-Welt zu erforschen.

Eine Aschenputtel-Geschichte mit echten Einsätzen

„Bridgerton“ Staffel vier nimmt ihre Hauptliebesgeschichte aus Quinns Roman von 2001 „An Offer From a Gentleman“, der die Aschenputtel-Geschichte von Benedict und Sophie erzählt. Als zweitältester Sohn der Bridgertons hat Benedict den ganzen Charme seiner Geschwister, aber nicht den verheirateten Respekt, den die anderen genießen. Sophie hingegen ist ein Dienstmädchen in Penwood House. Nach einer zufälligen Begegnung mit einer geheimnisvollen Dame in Silber auf einem Maskenball erkennt Benedict, dass er vielleicht doch an die Liebe glaubt. Er verliebt sich bald in Sophie, ohne zu ahnen, dass die mysteriöse Frau und seine aufkeimende Liebe dieselbe Person sind. Er und Sophie haben eine unbestreitbare Verbindung, aber mehr als eine sexuelle Beziehung würde gegen jede etablierte Regel der Gesellschaft verstoßen. Reiche Männer können arme Mätressen haben – aber keine armen Ehefrauen.

Da die Hauptdarstellerin von Staffel vier die meiste Zeit auf dem Bildschirm damit verbringt, ihrer Arbeit nachzugehen, während die betitelten Lords um sie herum Rotwein schlürfen und sich beschweren, spielt ein großer Teil dieser vier Episoden im Alltag von der bisher unerforschter Arbeiterklasse. Während frühere Staffeln der Serie Gouvernanten und Hausverwalter eingeführt haben, blieben diese Charaktere immer nebensächlich zu den zentralen Liebesgeschichten von „Bridgerton“. Anders als andere Periodendrama wie „The Gilded Age“, „Downton Abbey“ oder Apple TVs Edith-Wharton-Drama „The Buccaneers“ hat Bridgerton konsequent jede echte Auseinandersetzung mit Klassenfragen vermieden.

Selbst die erweiterte Bildschirmzeit des Arbeiterklasse-Paares Will (Martins Imhangbe) und Alice Mondrich (Emma Naomi) in Staffel drei kam mit einer aus dem Nichts kommenden Statusänderung: Eine entfremdete Großtante stirbt und hinterlässt den Sohn der Mondrichs als Alleinerben eines Anwesens, wodurch das Paar von armen Barbetreibern zu plötzlich wohlhabenden Aristokrat:innen wird, ohne jede Verbindung zu ihrem früheren Leben.

Ein Blick hinter die Kulissen der Regency-Gesellschaft

Aber Staffel vier bringt die Zuschauer in Schauplätze der unteren Klassen wie die Bars, in denen Küchenmädchen und Lakaien sich entspannen, die Märkte, auf denen das Hauspersonal einkauft, sogar die geheimen Salons, in denen Bedienstete ihr Frühstück essen und den Stadtklatsch besprechen. Da dies die Menschen sind, die von der Gesellschaft am häufigsten ignoriert werden, sind sie diejenigen, die nicht nur die korrekten Details des neuesten Stadtklatsches kennen, sondern auch wissen, welche Dame eine liebevolle Arbeitgeberin ist und wer ein grausamer Tyrann. Die Menschen, mit denen Sophie arbeitet, sind ihre Familie – mehr als jeder tatsächliche Blutsverwandte – und diese Anerkennung verleiht den Freundschaften in dieser normalerweise luftigen Serie Bodenhaftung und Tiefe.

Der Fokus auf Klassenzugehörigkeit stärkt auch die zentrale Liebesgeschichte dieser Staffel. Während frühere Staffeln von „Bridgerton“ alle eine Art von Werden-sie-werden-sie-nicht-Spannung auf dem Weg ihrer Hauptfiguren zur Liebe enthielten, gibt die Klassenkluft Staffel vier echte Einsätze. Anders als die Paare in früheren Staffeln müssten Benedict und Sophie, wenn sie ein gemeinsames Leben in Betracht ziehen, eines wählen, das sie beide vollständig aus der Gesellschaft ausschließen würde. Jedes Kind, das sie hätten, würde von der Oberschicht getrennt gehalten; Benedict könnte seine Familie selten wiedersehen; und Sophie wäre wieder genau in der Situation, der sie verzweifelt entkommen wollte. Die Entscheidung, die Benedict und Sophie treffen, könnte ihr Leben verändern – oder für immer ruinieren.

Warum historische Realität die Romanze verbessert

„Bridgerton“ hat sich natürlich nie auf historische Genauigkeit konzentriert. Die Serie schwelgt in ihren bewusst anachronistischen Musik-, Besetzungs- und Kostümwahlen. Und nicht jede Romanze muss in der Realität verwurzelt sein. Manchmal ist das Letzte, was ein Liebesroman braucht, eine Erinnerung daran, dass die Charaktere auf dem Bildschirm denken, Blutegel seien eine hilfreiche medizinische Behandlung, oder dass Meinungsverschiedenheiten nur mit Duellpistolen beigelegt werden können.

Aber man kann einer Geschichte nicht alles nehmen, was sie interessant macht, und erwarten, dass sie auf die gleiche Weise wirkt. Indem Bridgerton die Klassenzugehörigkeit als Faktor im Leben seiner Charaktere ignoriert hat, hat die Serie oft viel von der zugrunde liegenden Reibung zwischen ihnen wegpoliert – und damit den Liebesgeschichten der Paare einen schlechten Dienst erwiesen. Man würde niemals eine Aschenputtel-Neuerzählung sehen, in der sie die gute Fee links liegen lässt und das Kleid und ein Ticket zum Ball mit ihrer Fantasy-AmEx kauft. Periodendrama brauchen ein gewisses Maß an Genauigkeit oder zumindest die Anerkennung gesellschaftlicher Realitäten, damit ihre fantastischen Elemente funktionieren. Zum Glück hat „Bridgerton“ das herausgefunden, bevor es zu spät war.