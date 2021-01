Sex-Szenen aus „Bridgerton“ tauchen auf Porno-Seiten auf

Warum die Mockumentary des „Black Mirror“-Machers hierzulande zunächst nicht auf Netflix zu finden ist, scheint unklar. Es gibt aber eine Möglichkeit, den Film doch sofort zu sehen.

„Death To 2020“ wirft einen scharfzüngigen Blick auf ein Jahr, an das sich wohl kaum jemand mit Freude erinnern wird. Zu sehr stand es im Zeichen der Corona-Pandemie, die das gewohnte Leben der Menschen rund um den Erdball aus den Fugen brachte. Der „Black Mirror“-Entwickler Charlie Brooker ließ dafür in einem Mockumentary-Format einige nicht ganz so kompetente Kommentatoren (u.a. Samuel L. Jackson, Hugh Grant und Lisa Kudrow) auf das Jahr zurückblicken. „Death To 2020“ auf Netflix: Spracheinstellung ändern Aus irgendeinem Grund ist „Death To 2020“ (das in den USA ziemlich vernichtende Kritiken erhielt) in Deutschland vorläufig im Streaming-Angebot nicht zu…