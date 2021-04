Britney Spears: Persönliche Aussage im Prozess um Vormundschaft

Die Ärzte gaben sich ja bereits etwas verschwörerisch, was die Veröffentlichung weiterer neuer Songs angeht. Nun wird's konkret: Ein neues Album steht für Herbst 2021 an.

Seit Wochen kann man der kleinen Comic-Schnecke auf der Webseite der Ärzte zuschauen, wie sie langsam einen Berg erklimmt. Und nachdem sie kürzlich schon über neue Live-Termine stolperte, hat sie nun auch ein neues Album der „besten Band der Welt“ entdeckt. In einer Gedankenblase ist zu lesen: „Was hat 19 neue Die-Ärzte-Lieder & erscheint im Herbst?“ Damit dürfte das nächste Geheimnis gelüftet sein, die mit dem von Bela B gezeichneten Kriechtier verraten werden. Denn seit einiger Zeit ist sie alles, was man auf bademeister.com zu sehen bekommt. Bislang hatten Fans spekuliert, dass erst bei Erreichen der Bergspitze, auf dem ein…