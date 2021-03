Britney Spears will Vater nicht mehr als alleinigen Vormund

Van Morrison machte mit Hilfe von Synthesizer und Trompe­te eine mystische Folk-Platte, die er Scientology-Gründer L. Ron Hubbard widmete. Kitsch? Eine träumerische Versenkung!

Mit „Inarticulate Speech Of The Heart“ setzte Van Morrison die spirituelle Su­che fort, die mit „Common One“ (1980) begonnen hatte. Manche nannten es Kitsch. Morrison nannte es Mystik. Synthesizer und Trompe­te von Mark Isham, schon bei „Beautiful Vision“ im Jahr zuvor prägend, bestimmen auch hier zuweilen den Sound, aber vor allem ist es eine Folk-Platte: „Connswater“, „Celtic Swing“, „River Of Time“, „Cry For Home“ und „Irish Heartbeat“ sind rus­tikale Exempel für Morrisons „Caledonian Soul“. Träumerische Versenkung „Inarticulate Speech Of The Heart“ ist eine träume­rische Versenkung, einmal instrumental und gesummt, einmal kraftvoll gesungen. Das größte Stück aber ist „Rave On, John…