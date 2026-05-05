Britney Spears bekennt sich im DUI-Fall schuldig – was jetzt passiert

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Britney Spears ist in ihrem DUI-Fall um eine Gefängnisstrafe herumgekommen – ihr Anwalt plädierte auf das geringere Vergehen des sogenannten „Wet Reckless“, also fahrlässigen Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ohne die Schwelle zum vollständigen DUI zu erreichen.

Der Popstar erschien nicht persönlich zu ihrer Anhörung in Ventura County am Montag. Zuvor war sie mit einem Misdemeanor-Vorwurf des Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel angeklagt worden. Die Einigung kam zwei Monate, nachdem Spears festgenommen worden war und sich freiwillig in eine Behandlungseinrichtung begeben hatte.

„Sie macht das gut“, sagt ihr Anwalt Michael A. Goldstein gegenüber ROLLING STONE. „Die Anklage wurde reduziert. Der DUI-Vorwurf wurde fallen gelassen. Sie hat sich zum fahrlässigen Fahren bekannt.“

Anwalt lobt Ausgang

Auf die Frage, ob seine Mandantin mit dem Ergebnis zufrieden sei, sagte er: „Ich glaube nicht, dass irgendjemand glücklich darüber ist, ein Schuldbekenntnis abzugeben“ – aber unter den gegebenen Umständen sei es ein gutes Ergebnis. „Wir schätzen es, dass die Staatsanwaltschaft die positiven Schritte anerkennt, die Britney unternommen hat, um sich selbst zu helfen, und wir erwarten, dass sie das weiter tun wird“, sagte Goldstein nach der Anhörung gegenüber Reportern.

Spears erhielt eine Bewährungsstrafe von zwölf Monaten. Der Richter ordnete an, dass die Sängerin Durchsuchungen ihres Fahrzeugs auf Anfrage dulden muss – nicht jedoch ihrer Wohnung. Sie darf keine Drogen ohne gültiges Rezept besitzen oder konsumieren; außerdem wurde ihr auferlegt, weiterhin wöchentlich eine Psychologin und monatlich einen Psychiater aufzusuchen. Darüber hinaus muss sie einen DUI-Kurs absolvieren.

Spears war im März angehalten und wegen des Verdachts auf Fahren unter Einfluss festgenommen worden. Ventura Countys Bezirksstaatsanwalt Erik Nasarenko hatte zuvor bekannt gegeben, dass sie für einen Plea Deal infrage komme – ein Angebot, das in der Regel Personen mit niedrigen Wirkstoffspiegeln im Blut gemacht wird, bei denen es weder zu einem Unfall noch zu Verletzungen gekommen ist.

Festnahme im März

Polizeibeamte hatten sie gestoppt, nachdem Meldungen über einen BMW eingegangen waren, der „mit hoher Geschwindigkeit und in unsicherer Fahrweise“ unterwegs sei, wie ein Sprecher der California Highway Patrol zuvor gegenüber ROLLING STONE erklärte. Die Beamten gaben an, Spears habe „Anzeichen von Beeinträchtigung gezeigt und sich einer Reihe von Fahrtüchtigkeitstests unterzogen“, woraufhin sie festgenommen, in Gewahrsam genommen und wenige Stunden später wieder entlassen wurde.

„Dies war ein bedauerlicher Vorfall, der absolut keine Entschuldigung hat“, erklärte ihr Manager damals in einem Statement. „Britney wird die richtigen Schritte unternehmen und sich an das Gesetz halten – und hoffentlich kann dies der erste Schritt zu einer längst überfälligen Veränderung in Britneys Leben sein. Hoffentlich bekommt sie die Hilfe und Unterstützung, die sie in dieser schwierigen Zeit braucht.“