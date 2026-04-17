„She Did It Again“: Tyla und Zara Larsson huldigen Britney Spears

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Tyla und ihre Labelkollegin Zara Larsson bringen mit ihrem gemeinsamen Song „She Did It Again“ die Jahrhundertwende zurück. Der Track verbindet R&B mit Pop-Elementen und ist eine Hommage an eine der größten Popstars des 21. Jahrhunderts: Britney Spears höchstpersönlich.

Die beiden wechseln sich bei der Lead-Single aus Tylas kommendem zweiten Album „A-Pop“ mit Strophen ab. „I’m addictive, baby, what you want me to do?/Not a quick fix, one hit might ruin you“, warnt Tyla, bevor Larsson die Throwback-Zeile über den Beat legt: „Put a man on his knees, not trying to tease/Oops, did it again like Britney.“

Das Musikvideo hält sich elegant zurück und zeigt Tyla und Larsson tanzend zwischen Wüstenarchitektur und Wasserfällen. „Das fühlte sich an wie das Natürlichste, das je passiert ist“, schrieb Larsson in einer Nachricht an ROLLING STONE. „Ich liebe dieses Mädchen – im Studio genauso wie im echten Leben. Ich freue mich so sehr, dass die Welt das hören und den ganzen Sommer dazu tanzen wird, denn ich persönlich kann einfach nicht aufhören, meine Hüften zu bewegen.“ Auch Tyla meldete sich kurz zu Wort: „It’s A*POP Emergency!“

Tylas erfolgreiches Jahr

„She Did It Again“ erscheint inmitten eines weiteren außerordentlich erfolgreichen Jahres für Tyla, die im Mai vier Nominierungen für die American Music Awards erhielt – darunter Best Female R&B Artist, Best Afrobeats Artist sowie – für ihren Hit „Chanel“ – Social Song of the Year und Best Music Video.

2024 gewann Tyla ihren ersten Grammy mit dem neu geschaffenen Award für Best African Music Performance für ihren Durchbruch-Track „Water“. Im vergangenen Jahr holte sie sich den zweiten Grammy in derselben Kategorie für „Push 2 Start“ – den Hit vom Deluxe-Album ihres Debüts „Tyla+“.

Larsson ihrerseits erhielt im Februar ihre erste Grammy-Nominierung, und zwar in der Kategorie Best Dance Pop Recording für „Midnight Sun“. Die Sängerin steht außerdem vor einer Reihe von Sommerauftritten bei Festivals, darunter das BBC Radio 1 Big Weekend, das Lollapalooza in Chicago und weitere.