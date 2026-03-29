Nach der Festnahme: Britney Spears bricht ihr Schweigen

Britney Spears meldet sich zu Wort – zum ersten Mal, seit sie Anfang des Monats im US-Bundesstaat Kalifornien festgenommen wurde, weil sie unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol gefahren war.

Am 27. März kehrte der Popstar mit einem Video auf Instagram zurück, in dem sie tanzt – ihr Markenzeichen der letzten Jahre. In dem Clip ist ihr 19-jähriger Sohn Jayden Federline zu sehen, der gemeinsam mit ihr tanzt, während sie beide in einem Spiegel filmt. „Ich danke euch Leuten für euren Support. Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen, ist so ein Segen. Bleibt freundlich!“

Der Post spiegelt das wider, was ein Sprecher von Spears kurz nach der Festnahme und der anschließenden Freilassung gegenüber ROLLING STONE erklärte. „Ihre Söhne werden Zeit mit ihr verbringen“, sagte der Sprecher damals. „Ihre Liebsten werden gemeinsam einen längst überfälligen Plan ausarbeiten, der sie auf den richtigen Weg bringt und ihr Wohlbefinden sichert“, fügte er hinzu. Zur Festnahme selbst hieß es: „Dies war ein bedauerlicher Vorfall, der absolut keine Entschuldigung hat … Britney wird die richtigen Schritte unternehmen und sich an das Gesetz halten. Hoffentlich kann dies der erste Schritt zu einem längst notwendigen Wandel in Britneys Leben sein. Wir hoffen, dass sie in dieser schwierigen Zeit die Hilfe und Unterstützung bekommt, die sie braucht.“

Britney Spears: Festnahme auf dem Highway

Am 4. März wurde Spears gegen 21:30 Uhr von der California Highway Patrol in Gewahrsam genommen. Ein Sprecher teilte ROLLING STONE mit, die Beamten hätten den Verdacht gehabt, Spears fahre unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. „Gegen 20:48 Uhr wurde der Kommunikationszentrale in Ventura ein schwarzer BMW 430i gemeldet, der auf dem südlichen US-101 mit hoher Geschwindigkeit und in Schlangenlinien unterwegs war“, sagte der Sprecher damals. „CHP-Beamte lokalisierten den BMW in der Nähe des Westlake Boulevard und leiteten eine Verkehrskontrolle ein. … Die alleinige Insassin, Ms. Spears, zeigte Anzeichen von Beeinträchtigung. Sie unterzog sich vor Ort einer Reihe von Nüchternheitstests. Ms. Spears wurde daraufhin wegen Verstoßes gegen Abschnitt 23152(g) des California Vehicle Code festgenommen – Fahren unter dem Einfluss einer Kombination aus Drogen und Alkohol – und in das Ventura County Main Jail eingeliefert.“

Spears wurde um drei Uhr morgens am 4. März eingeliefert und einige Stunden später gegen sechs Uhr wieder freigelassen. Die Festnahme der Sängerin wurde als „cite and release“ – Vorladung ohne Untersuchungshaft – eingestuft. Sie muss am 4. Mai vor dem Ventura County Superior Court erscheinen.