Britney Spears schreibt über ihre „Spiritual Journey“ – erste Worte nach DUI-Fall und Reha

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Britney Spears hat sich bei ihren Freunden für ihre Begleitung auf ihrer „Spiritual Journey“ bedankt – in ihrer ersten öffentlichen Äußerung seit ihrer DUI-Verhaftung und dem anschließenden Reha-Aufenthalt.

„Ich bin meinen Freunden und so vielen wunderbaren neuen Menschen, die ich auf meiner spirituellen Reise kennengelernt habe, unendlich dankbar“, schrieb Spears am Samstag in einem Instagram-Post – ihre ersten öffentlichen Worte seit über einem Monat. „Alles ein Segen im Verborgenen.“

Wie Spears in dem Instagram-Post erwähnte – der ein Foto einer Schlange zeigt, ein Symbol für „gute Gesundheit, höheres Bewusstsein und reines Glück“ –, besuchte sie kürzlich mit ihren Söhnen ein nicht genanntes Zoogeschäft. Wie TMZ diese Woche berichtete, hat Spears ein Reha-Zentrum in Camden, Maine nach weniger als drei Wochen wieder verlassen.

Erste Worte nach der Reha

„Ich muss noch lernen, nett zu mir selbst zu sein und wie ich mit mir selbst spreche“, fügte Spears hinzu. „Es ist eine niemals endende Reise, und manchmal halte ich einfach inne, schaue nach oben und sage: Wow, Gott, ich glaube, das warst du – und lächle weiter!!!“

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Anfang dieser Woche bekannte sich Spears schuldig in einem auf ein minderschweres Vergehen reduzierten Anklagepunkt wegen rücksichtslosen Fahrens nach ihrer mutmaßlichen DUI-Verhaftung im März. Die Sängerin, die nicht persönlich vor Gericht erschien, entging einer Haftstrafe durch das Schuldbekenntnis zu dem geringeren Vorwurf; ursprünglich war gegen Spears ein Vergehen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss erhoben worden.

Nach ihrer Verhaftung begab sich Spears freiwillig in eine Behandlungseinrichtung. „[Spears] geht es gut“, sagte ihr Anwalt Michael A. Goldstein gegenüber ROLLING STONE vor dem Gerichtsgebäude. „Die Strafe wurde reduziert. Der DUI-Vorwurf wurde fallen gelassen. Sie hat sich schuldig bekannt wegen rücksichtslosen Fahrens … Wir sind dankbar, dass der Staatsanwalt die positiven Schritte anerkennt, die Britney unternommen hat, um sich selbst zu helfen, und wir erwarten, dass sie das weiterhin tun wird.“

Bewährung und Auflagen

Im Rahmen ihres Deals bleibt Spears für 12 Monate unter vereinfachter Bewährungsaufsicht, zu der die Fortsetzung ihrer „psychischen und suchtbezogenen Behandlung“, wöchentliche Treffen mit ihrer Psychologin, zweimal monatliche Besuche bei ihrer Psychiaterin sowie die Absolvierung eines dreimonatigen DUI-Kurses gehören.