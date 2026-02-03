BTS kehrt mit Live-Comeback-Performance und neuer Dokumentation zurück

BTS bereitet sich auf ihre lang erwartete Rückkehr vor und kündigt sowohl eine kommende Livestream-Performance als auch eine neue Dokumentation an, die in Partnerschaft mit Hybe auf Netflix ausgestrahlt wird.

Die Veranstaltung mit dem Titel „BTS the Comeback Live | Arirang“ wird am 21. März um 13 Uhr (MEZ) aus Gwanghwamun in Seoul übertragen, zur Feier ihres kommenden Albums „Arirang“, das am 20. März erscheint. Der globalen Performance folgt „BTS: The Return“, eine von Bao Nguyen inszenierte Dokumentation, die die Entstehung der neuen LP der Band erkundet und am 27. März auf Netflix Premiere hat.

Eine Pressemitteilung bezeichnet die Doku als „Porträt von Widerstandsfähigkeit, Brüderlichkeit und Neuerfindung“, in der sich die Mitglieder RM, Jin, Suga, J-Hope, V, Jimin und Jung Kook in Los Angeles wiedervereinen, um „neue Musik zu schaffen, die widerspiegelt, wer sie jetzt sind – was in einem Meilenstein-Album seiner Zeit gipfelt“. Der Film zeigt auch, wie die Gruppe damit ringt, „wie man neu beginnt, wie man die Vergangenheit ehrt, ohne an sie gebunden zu sein, und wie man gemeinsam voranschreitet“.

„Arirang“ wird das erste Studioalbum der Gruppe seit „Map of the Soul: 7“ von 2020 sein und ist nach einem traditionellen koreanischen Volkslied benannt, das sowohl in Korea als auch weltweit bekannt ist. Die Supergroup wird im April auch eine umfangreiche Tour starten, die bis März 2027 zur Unterstützung ihrer kommenden LP laufen wird. Die Welttournee beginnt am 9. April in Goyang, Südkorea, und die Band wird mehrere Abende in jeder Stadt auf der Tour verbringen, darunter Tokio, Mexiko-Stadt, Las Vegas, Busan, London, Paris, Chicago, Toronto, Sydney, Bangkok, Hongkong, Manila und München.