Lady Gaga hätte beinahe ihren Auftritt bei den Grammys abgesagt

Lady Gaga hatte so wenig Zeit für Proben für ihren Auftritt bei den Grammys 2026, dass sie beinahe abgesagt hätte, verrät Executive Producer Ben Winston in der neuen Folge von ROLLING STONE Music Now, dem Podcast unserer US-Kollegen. „Ein paar Wochen vor der Show gab es einen Punkt, an dem wir dachten, wir müssten sie aus der Show nehmen“, sagt Winston, „weil sie einfach sagte: ‚Ich weiß einfach nicht, wie ich das schaffen soll.‘“

Gaga befand sich mitten in ihrer Mayhem Ball Tour und spielte vier Shows im Tokyo Dome – ihr letzter Auftritt dort war am 30. Januar, nur einen Tag vor den Grammys. Sie landete an diesem Morgen in Los Angeles, weniger als 36 Stunden vor der Live-Übertragung. „Im Gegensatz zu allen anderen, die Zeit hatten, außerhalb des Veranstaltungsortes oder mit ihren Tänzern, ihrer Band oder ihrem Kreativteam zu proben, konnte sie das nicht“, sagt Winston. „Sie sprang buchstäblich auf die Bühne.“

„Minimalistische“ Show für Lady Gaga

Anstelle des Spektakels, das sie unter normalen Umständen auf die Beine gestellt hätte – „hundert Tänzer und diese große Sache“, wie Winston es ausdrückt – entwickelten Gaga und ihr Team (darunter Choreograf Parris Goebel, Regisseur Ben Dalgleish und ihr Verlobter Michael Polansky) einen minimalistischen, auf die Band fokussierten Ansatz. Mayhem-Produzent Andrew Watt spielte Gitarre, Co-Produzent Cirkut spielte Synthesizer, Josh Freese trommelte und Gaga bediente zwei Keyboards und optimierte aktiv die Klänge eines modularen Synthesizers. Sie führte die Band durch eine Rock-Neuinterpretation von „Abracadabra“, ihr Gesicht verdeckt von einem riesigen, freakigen Kopfschmuck aus Weide, und die einzige Tänzerin auf der Bühne war Gaga selbst. „Es war so anders, so originell, so spektakulär“, sagt Winston.

Während Gaga auf Tournee war, arbeitete Watt – der auch in der Ozzy-Osbourne-Tributeshow mitwirkte – an der neuen Version des Songs. „Er schickte mir den Track vor ein paar Wochen mitten in der Nacht“, erinnert sich Winston. „Ich war noch wach, aber meine Frau Meredith schlief schon. Er sagte: ‚Du musst dir das anhören.‘ Ich schlich mich ins Badezimmer, setzte meine AirPods auf und saß auf der Toilette, um mir das anzuhören. Und ich dachte: ‚Oh Mann, das hat diesen Track auf ein unglaubliches Niveau gebracht.‘“

Roboter-Einsatz bei den Grammys

Die Nahaufnahmen unter dem Kopfteil wurden mit einer Kamera gemacht, die an einem vorprogrammierten Roboterarm befestigt war, was laut Winston eine Premiere für eine Live-Performance bei einer Preisverleihung war. Es war ein riskanter Ansatz. „Sobald man bei diesem Roboter auf Play drückt, läuft er“, sagt Winston. „Menschliche Fehler kann man beheben – wenn ein Mensch etwas falsch macht, kann man ihm ins Ohr schreien. Bei einem Roboter hingegen läuft er, sobald man auf Play drückt.“

Als die Performance zu Ende war, brach im Produktionswagen Jubel aus. „Wir haben uns abgeklatscht und gefeiert“, sagt Winston. „Das Lustige daran ist, dass die Umstände einen zu einer bestimmten kreativen Lösung zwingen, aber wenn man diese Lösung gefunden hat, würde man sich auch dann noch dafür entscheiden, wenn man in der Zeit zurückgehen und diese Einschränkungen nicht hätte.“

Nach der Sendung besuchte Winston Gaga in ihrer Garderobe. „Ich war in meinem Büro und habe mich ausgeruht, und sie war noch in ihrer Garderobe, also sind wir hingegangen und haben zusammen abgehangen“, sagt er. „Ich glaube, sie war wirklich stolz auf diesen Auftritt, weil er so sehr ihr und dem Genie ihres Teams entsprungen war. Es gibt Momente in dieser Show, die für immer in Erinnerung bleiben werden. Und ich glaube, der Auftritt von Gaga gehört wirklich dazu. Er sollte als etwas Besonderes angesehen werden.“