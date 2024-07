Es war eine Riesenenttäuschung für tausende Fans. Pearl Jam sagten Anfang Juli kurzfristig ihr Doppel-Konzert in der Berliner Waldbühne ab. Überall freudige Erwartung. Anreisen und Hotels waren bereits gebucht. Alles für die Katz. Auch in London hatten die Grunge-Legenden zu passen müssen.

Nun nahm Sänger Eddie Vedder erstmals Stellung zu den nicht gespielten Konzerten. Offenbar wieder genesen, ergriff der Bandboss in Barcelona am Samstag (6. Juli) während der Zugabe das Wort. Zwischen den Songs „Just Breathe“ und „Wasted Reprise“ offenbarte er:

„Mir bleibt nur zu sagen, dass sich die letzte Woche wie eine Art Nahtod-Erfahrung angefühlt hat. Es war äußerst unangenehm, Tendenz: beängstigend. Es fühlte sich an wie eine schlimme Art von Bronchitis. Man konnte nicht mehr atmen. Als würde man die Nacht nicht mehr überstehen, und müsste auf jeden Fall sofort ins Krankenhaus.“

Vedder ergänzte, dass einige Mitglieder der Tour-Entourage von der schweren Influenza oder späten Corona-Version betroffen waren. Mit einer gehörigen Portion Pathos fügte er hinzu:

„Man merkt einfach, wie kostbar dieses Leben ist. Wie viel Glück wir haben, auf einem Planeten zu leben, auf dem wir herumreisen und vor so unglaublichen Menschen wie euch hier auf dem Konzert spielen können. Es war also eine ergreifende Erfahrung. Ich werde es so schnell nicht vergessen. Und wir werden den heutigen Abend auch nicht so schnell vergessen!“

„Wenn ihr euch das anhört und immer noch davon überzeugt seid, dass sie wegen des Kartenverkaufs abgesagt haben, dann habe ich euch absolut nichts zu sagen!“

Auf dem Nachrichten-Kanal sind sich die meisten Fans nun sicher, dass Pearl Jam kein Schindluder mit den Absagen getrieben haben, etwa wegen miesem Kartenverkauf. Podcaster „Live0n4Legs“ schreibt etwa: „Ich habe mir gerade die Tourspur von Eds Rede über seine Krankheit angehört. Ich habe es noch nicht auf YouTube gesehen, aber ich werde es sofort teilen. Wenn ihr euch das anhört und immer noch davon überzeugt seid, dass sie wegen des Kartenverkaufs abgesagt haben, dann habe ich euch absolut nichts zu sagen!“

Die Pearl-Jam-Bronchitis zerlegte Teile ihrer Tour mit ausgewählten Europa-Terminen. Bereits beim gespielten Konzert in der Manchester Arena am 25. Juni hatte Vedder zu diesem Zeitpunkt bereits Krankheits-bedingt mit seiner Stimme zu kämpfen. Zur dann erfolgten Absage in London und Berlin hieß es, dass sie sich noch nicht von der Influenza erholt hätten: „Die fatalen Auswirkungen dieser Entscheidung sind uns nicht entgangen. Es tut uns sehr leid, dass so viele Menschen ihre Zeit, ihr Geld und ihre emotionale Energie investiert haben, um Tickets zu bekommen und die Band zu sehen. Es bricht uns das Herz, euch enttäuschen zu müssen.“

Pearl Jam spielen ab dem 22. August nun eine Reihe von Shows in den USA, und stellen auch dort ihr aktuelles Album „Dark Matter“ im Live-Kontext vor, bevor sie im November ’24 die weite Reise nach Australien und Neuseeland antreten werden.