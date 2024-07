Pearl Jam weisen in ihren sozialen Medien darauf hin, dass man die exklusiven Konzertposter – jede Stadt der Tournee enthält ein eigenes – in ihrem Webshop kaufen kann. Ein Trostpflaster, denn die Konzerte in London sowie Berlin (02. und 03. Juli 2024) mussten wegen eines „Krankheitsfalls in der Band“ ersatzlos gestrichen werden – allem Anschein nach hat Eddie Vedder derzeit Stimmprobleme.

„Leider wurden die Shows in London und Berlin abgesagt, aber wir wollten trotzdem sicherstellen, dass ihr die Möglichkeit habt, die großartigen Event-Poster für jede Show zu sehen. Wenn ihr ein Exemplar haben wollt: Jeder Künstler bietet 100 APs sowie 200 Tour-Editionen an.“ Die Links führen in den Shop des jeweiligen Künstlers. Es gibt zwei Editionen für 75 beziehungsweise 95 Euro.

Wie zu erwarten, bringt das einige Fans, die Pearl Jam wegen hoher Ticketmaster-Preise Abzocke vorwerfen, erst Recht auf die Palme. Dazu die Unterstellung, die Band hätte ihre Konzerte nicht wegen Vedders Zustand, sondern schlechter Kartenverkäufe abgesagt. Pearl-Jam-Fans sind reiselustig, stürzen sich in Unkosten. Darauf bleiben sie jetzt sitzen.

„Versucht ihr ernsthaft, uns Sachen zu verkaufen, während wir Geld für Reisen und abgesagte Shows verloren haben?“, fragt einer.

„Vielleicht die T-Shirts der abgesagten Veranstaltungen an die Leute schicken, die Tickets gekauft haben“

Bläst in dasselbe Horn: „Nachdem ihr drei Konzerte abgesagt hat, darunter das in London am Vortag, veröffentlicht ihr Plakate, um Geld von euren Fans zu verlangen. Aber ihr wisst, dass es Leute gibt, die Flugtickets gekauft und Hotels gebucht haben, um eines eurer Konzerte zu sehen. Vielleicht hättet ihr euch bei den Tourdaten etwas professioneller verhalten können. Aber wenn man eure Geschichte betrachtet, ist es nichts Neues, dass ihr plötzlich Tourdaten absagt! Das ist lausig!“

„Vielleicht die T-Shirts der abgesagten Veranstaltungen an die Leute schicken, die Tickets gekauft haben. Das wäre eine nette Geste“, hat ein anderer gefordert.

Wiederum andere versuchen die Wogen zu glätten, indem sie Vermutungen darüber anstellen, wie viel Pearl Jam überhaupt an Postern verdienen: „Für alle, die nicht genug wissen, um zu verstehen, wie diese limitierten Künstlerposter funktionieren. Lasst mich euch als jemand aufklären, der ein paar für ein paar Bands produzierte. Der Künstler erhält etwa 75% des Gewinns und die Band 25%. Die Band ist auch für den Druck und den Verkauf verantwortlich (Arbeitskosten), also verdient die Band in Wirklichkeit fast gar nichts an diesen Postern, wenn überhaupt. Sie sind nicht gierig, wenn sie damit werben, im Gegenteil, sie helfen einem unabhängigen Künstler, der viel Zeit damit verbracht hat, sie zu entwerfen, und geben ihm eine Chance zu glänzen, ihre Arbeit zu promoten und ihnen mit einem Gehaltsscheck zu helfen. Das ist nicht gierig, das ist mitfühlend.“

Immerhin könnten nun noch die Arbeiten der Künstler gewürdigt (und gekauft) werden:

Ein Follower sekundiert: „Besonders bei abgesagten Veranstaltungen, bei denen wahrscheinlich zu wenige ein Poster kaufen würden, ist es sinnvoller, sie zu fördern und den Künstlern zu helfen, denn so wie sie bei einer abgesagten Veranstaltung Geld verloren haben, haben diese Leute eine Gelegenheit verloren, ihre Werke zu verkaufen.“