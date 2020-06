Studie: Teens, die in den 80ern Metal hörten, sind heute glückliche Spießer

Spätestens seit Dylans „Time Out Of Mind“ darf lautstark gealtert werden: Darüber, wie der Sensenmann grimmig Strafgericht hält, gibt es hinreichend viele prachtvolle Lieder. In Folge 2 des Poptagebuchs widmet sich Eric Pfeil den Verstopfungen, Hämorrhoiden, Glasaugen und Filzlausbefällen in der Musik.

Eric Pfeils Pop-Tagebuch, neue Folge 2 „Rock’n’Roll is an old man’s game now“, sprach kürzlich mein Held, der 60-jährige Songschreiber Robyn Hitchcock. Da hat er natürlich Recht, die big players sind alle um die Siebzig: die Rolling Stones, Paul McCartney, Bob Dylan, Leonard Cohen, Howard Carpendale. War Altern in der Popmusik in den Achtzigern aber noch ein großes Problem (was zu katastrophalen Midlife-Crisis-Produkten von Leuten wie Lou Reed, Neil Young oder Dylan führte), kräht heute niemand mehr direkt „Aufhören!“, sobald sich irgendwo Rock-Veteranen mit Knitterlook zum Saitenzupfen versammeln. Natürlich ist das Musikgeschäft für einen Musiker im fortgeschrittenen Alter nicht…