Bruce Springsteen and the E Street Band machen wieder gemeinsame Sache. Schon mit „Letter To You“ brachten sie Ende Oktober das erste Album in dieser Konstellation seit 2014 heraus. Nun folgte auch eine Live-Performance, in der sie nach vier Jahren erstmalig wieder zusammen auf einer Bühne standen.

In der Die US-Comedy-Show „Saturday Night Live“ führten der Boss und seine Freunde die Tracks „Ghosts“ und „I’ll See You In My Dreams“ von der neuen Platte auf.

Hier gibt es beide Songs im Stream:

„Ghosts“

„I’ll See You In My Dreams“

Live ohne Garry Tallent und Soozie Tyrell

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten jedoch nicht alle Mitglieder der E Street Band bei der Show vor Ort sein. Bassist Garry Tallent sowie auch Violinistin Soozie Tyrell standen also beim Mini-Gig nicht mit auf der Bühne. Grund dafür sind Covid-19-Restriktionen, die aber weder von „SNL“ noch von Springsteen im Vorfeld näher erklärt wurden. Tallents Stelle wurde zumindest von Jack Daley von Disciples of Soul eingenommen.