Bruce Springsteen hat Gastauftritt in „Curb Your Enthusiasm“

Bruce Springsteen kann auch Cameo! Der Sänger war kürzlich überraschend in einer Folge der vor allem in den USA sehr beliebten und langlebigen Sitcom „Curb Your Enthusiasm“ (in Deutschland: „Lass es, Larry“) zu sehen.

Der Boss trat in der zweiten Folge der 12. und letzten Staffel der Serie mit dem Titel „The Lawn Jockey“ auf, wo es um die Folgen eines missglückten Versuchs geht, Wählern das Warten aufs Kreuzchenmachen zu erleichtern. So verteilt Larry den Ausharrenden Wasserflaschen, was gegen das Gesetz der Wahlintegrität im Bundesstaat Georgia verstößt.

Und dann kommt Springsteen ins Spiel, der wie Larry David eine Art autofiktionale Version seiner selbst spielt. Er reagiert in der Episode auf Davids Manöver im Rahmen eines Fake-News-Interviews auf MSNBC. „Larry David ist ein großes Risiko eingegangen“, sagt der Musiker in dem kurzen Ausschnitt. „Er hat seinen Namen und seinen Körper einem Risiko ausgesetzt. Einmischung. Das ist Larry Davids zweiter Vorname. Larry ‚Involvement‘ David.“

Bruce Springsteen ist selten im TV zu sehen

Springsteens Gastauftritt in „Curb Your Enthusiasm“ ist eine kleine Sensation. In einem Interview mit dem „Hollywood Reporter“ zeigte sich Jeff Schaffer, der ausführende Produzent der HBO-Serie, entsprechend stolz. Das Cameo des Sängers sei aufregend, weil „man [Springsteen] nie in Fernsehsendungen zu sehen bekommt“. Schaffer weiter: „Es scheint mir eine wirklich große Sache zu sein, weil er sich so rar macht – und außerdem ist es Bruce fucking Springsteen.“

Hier gibt es das Video von Bruce Springsteen in „Curb Your Enthusiasm“ zu sehen

Der erste Star, der sich in der Sitcom blicken lässt, ist der Musiker indes nicht. In der Vergangenheit waren auch schon Martin Scorsese, David Schwimmer, Hugh Hefner, Dustin Hoffman, John McEnroe, Meg Ryan und viele weitere mit dabei. Auch musikalische Gäste gehören zum Programm, wie etwa Alanis Morissette, John Legend, Chris Martin und nun eben Bruce Springsteen.

„Curb Your Enthusiasm“ ist eine Art Impro-Comedy, die mit ironischen Vorzeichen das begüterte Leben des jüdischen „Seinfeld“-Autors und -Schauspielers Larry David spiegelt, das er nach dem Mega-Erfolg der Serie geschenkt bekam (auch wenn es sich für ihn öfter als Fluch erweist). Sozusagen die auf nun 12 Staffeln ausgelegte Charakterisierung eines Schmocks.