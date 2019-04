Vielleicht eher ungewollt hat Peter Dinklage etwas über das Schicksal von Tyrion Lannister verraten.

Der durchtriebene, vergnügungssüchtige und doch liebenswerte Tyrion Lannister. Diese Rolle wird Peter Dinklage zum letzten Mal gespielt haben. Die finale Staffel des Serien-Epos „Game of Thrones“ läuft am kommenden Sonntag (14. April) an. In einem Interview mit „Vulture“ wurde der 49-Jährige natürlich auch auf das Ende der Fantasy-Serie angesprochen. „Es war so ein langer Dreh, es ist hart, die Fernsehserie von meinem Leben abzugrenzen“, verrät Dinklage, der seit 2011 den Tyrion Lannister spielt. Er ist sich nicht sicher, wie gesund es ist, dass die Arbeit an der Serie und die Menschen, mit denen man so viel Zeit verbracht hat, jetzt…