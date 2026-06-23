„Ein Gigant“: Rod Stewart, Carlos Santana, Patti Smith und andere würdigen Clive Davis

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Rod Stewart gehört zu den vielen Künstlern, die sagen, ihre Karriere habe mit der Unterstützung von Clive Davis erst richtig Fahrt aufgenommen. Nach dem Tod des verehrten Musikmanagers am Montag im Alter von 94 Jahren würdigte er ihn mit bewegenden Worten.

„Ich verdanke Clive so viel“, schrieb Stewart. „Er war die treibende Kraft hinter J Records und der Einzige, der daran glaubte, dass ein Rocksänger die Standards mit echter Überzeugung interpretieren kann. Andere Labels lehnten die Idee ab – und so wurde „The Great American Songbook“ geboren, das sich fast 40 Millionen Mal verkaufte.“

Davis, der an der Spitze von Institutionen wie Sony, Columbia und Arista stand, „war ein Gigant im Musikgeschäft“, ergänzte Stewart. „Wir haben wunderbare, unvergessliche Zeiten miteinander erlebt – aber für jetzt, Mr. Davis: Auf Wiedersehen, mein lieber Freund.“

Welle der Trauer

Im Laufe des Montags strömten unzählige weitere Nachrufe herein – von Bruce Springsteen, Billy Joel, Barry Manilow und Carlos Santana, die alle Davis eine entscheidende Rolle bei ihren Anfängen im Musikbusiness zuschrieben.

„Hier auf der E Street trauern wir um den Tod des großen Plattenmachers und engen Freundes Clive Davis“, schrieb Springsteen und verwies auf ihre 50-jährige Freundschaft, die in den Siebzigern begann. „Er hat mir mit 22 als Nobody genauso viel Respekt und Herzlichkeit entgegengebracht wie nach all meinen Erfolgen. Ein großer Mann. Unsere Gedanken und unsere Liebe gelten seiner Familie.“

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„Clive Davis hat mich vor vielen Jahren überzeugt, bei Columbia Records zu unterschreiben“, erklärte Joel in einem Statement. „Er erkannte das Talent großartiger Musiker und verstand die Kraft zeitgenössischer Musik. Ich werde Clive immer dankbar sein, dass er die zentrale Bedeutung des Songwritings anerkannt hat. Er hat dem Ansehen der Musikindustrie während seiner Zeit als Präsident von Columbia Records zweifellos enormen Auftrieb gegeben.“

Santana, Manilow, Patti Smith

Carlos Santana pries Davis als „Visionär“, der „das Ungreifbare hören konnte, bevor irgendjemand sonst es sehen konnte“, und der Künstler aktiv dazu ermutigt habe, „der eigenen Stimme zu vertrauen und in ihr Schicksal zu treten“.

Barry Manilow bezeichnete Davis als „Familie“ und erinnerte daran, dass sie in 50 gemeinsamen Jahren ihren fairen Anteil an Lachen und Streit gehabt hätten – darunter die Arbeit an Hits wie Manilows Durchbruchssingle „Mandy“. „Ich wünschte, wir könnten es noch einmal alles von vorne machen“, fügte Manilow hinzu.

Patti Smith, die unter Davis bei Arista unter Vertrag stand, dankte ihm dafür, „an mich geglaubt, meine Arbeit begleitet und mir ein halbes Jahrhundert lang Liebe und Unterstützung geschenkt zu haben“.

Ein bleibendes Erbe

Neben der Verpflichtung von Legenden wie Whitney Houston, Aretha Franklin und Gladys Knight setzte Davis sich auch beharrlich für eine jüngere Künstlergeneration ein – darunter Alicia Keys, die sagte, er hinterlasse „einen unauslöschlichen Abdruck in der Musik und in Leben auf der ganzen Welt“.