Bruce Springsteen hat komplettes Coveralbum verworfen

Bruce Springsteen hat am 11. November „Only the Strong Survive” veröffentlicht, ein Coveralbum, auf dem er US-amerikanische Soul-Klassiker neu interpretiert. Anscheinend ist die Platte aber bereits der zweite Versuch des „Boss“, ein Coveralbum aufzunehmen. „Ich habe ein ganzes Album aufgenommen, das ich verworfen habe“, sagte Springsteen in einem Interview. „Es wird an einigen anderen Orten auftauchen“.

„Es gab ein paar gute Sachen darauf, aber es hat sich nicht ganz richtig angefühlt“, erklärte Springsteen im Interview mit der Journalistin Edith Bowman. Das vollständige Gespräch soll in einigen Tagen auf Youtube veröffentlicht werden, bereits vorab veröffentlichte die Seite „exclaim.ca“ einige Ausschnitte. Springsteen spricht etwa über die Schwierigkeit, Coverstücke aufzunehmen: „Am Anfang war es sehr schwer. Ich wählte Material aus und dachte mir, ‚es ist schwer, die Lieder von jemand anders zu singen und sie authentisch klingen zu lassen, und als ob sie aus dir heraus kommen.‘“

Very excited to share my chat with ⁦@springsteen⁩ with you.. be available on my ⁦@YouTube⁩ channel in the next few days x https://t.co/HjxwUs4f1f — edith bowman (@edibow) November 13, 2022

Den Anstoß zu einem Soul-Album kam schließlich, als Springsteen auf „Do I Love You“, einen eher unbekannten Song von Frank Wilson, stieß. „Ich wollte das probieren, Und mein Produzent, Ron Aniello, stellte den Track zusammen, und der Track war wirklich gut, wirklich stark. Ich sagte, ‚In Ordnung, wenn ich Frank Wilsons Stimmumfang erreichen kann, werde ich es versuchen.‘“

Der Song regte Springsteen an, sich an weitere Soul-Songs zu wagen. „Ich sagte mir, vielleicht werde ich mich in Richtung Soul orientieren, weil ich so aufgewachsen bin. Alle meine großen Mentoren waren Soul-Musiker, Sam Moore, und natürlich James Brown, Smokey Robinson als Autor“, sagte Springsteen. „Und die großen Sänger David Ruffin, Levi Stubbs, alles Meister. Sie waren alle meine Meister und ich sagte, in Ordnung, lass es mich versuchen, etwas von diesem Material zu singen.“

Insgesamt arbeitete Springsteen an 40 Songs, von denen 15 letztlich auf dem Album landeten. „Ich bin viel besser darin geworden, sie auszuwählen, aber Anfang war es ein Prozess von Versuch und Irrtum, ‚Was kann ich gut singen?‘“, sagte Springsteen. „Ich glaube, hauptsächlich ist die Platte freudig, und sie macht viel Spaß, und sie ist eine Verneigung, eine Anerkennung für, wie gesagt, alle meine Mentoren und Meister, all diese großartigen Platten und großartigen Produktionen.“