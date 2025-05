Bruce Springsteen: Live-EP – inklusive Anti-Trump-Kommentare!

Vergangene Woche startete Bruce Springsteen seine mit Spannung erwartete „The Land of Hope & Dreams Tour“ in Europa – und feiert den Auftakt nun mit einer neuen Live-EP. Die am Mittwoch (21. Mai 2025) erschienene „Land of Hope & Dreams EP“ versammelt emotionale Höhepunkte des Tourbeginns in Manchester. Emotional war der Auftritt des „Boss“ auch deshalb, weil er US-Präsident Trump für seine menschenverachtende Politik kritisierte.

Neben dem titelgebenden Song enthält die EP auch Live-Versionen von „Long Walk Home“, „My City of Ruins“ sowie ein Cover von Bob Dylans „Chimes of Freedom“. Zwei persönliche Ansprachen von Springsteen selbst runden das Release ab.

Tracklist der EP:

Land of Hope and Dreams (Intro)

Land of Hope and Dreams (Live)

Long Walk Home (Live)

My City of Ruins (Intro)

My City of Ruins (Live)

Chimes of Freedom (Live)

„Sie haben sadistische Freude daran, loyalen amerikanischen Arbeitern Schmerzen zuzufügen“

Auf der Bühne in Manchester äußerte sich Springsteen zu Trump. Der Boss war erbost. Und Trump reagierte auf Springsteens Äußerungen mit vorhersehbarer Wut. Das hielt Springsteen jedoch nicht davon ab, sich am zweiten Abend der Tour erneut zu äußern und dabei weitgehend das zu wiederholen, was er am ersten Abend gesagt hatte. „In Amerika finden die reichsten Männer Genugtuung darin, die ärmsten Kinder der Welt ihrem Schicksal in Krankheit und Tod zu überlassen“, sagte er.

„Das geschieht gerade jetzt. In meinem Land haben sie sadistische Freude an den Schmerzen, die sie loyalen amerikanischen Arbeitern zufügen. Sie rollen historische Bürgerrechtsgesetze zurück, die zu einer gerechteren Gesellschaft geführt haben. Lassen unsere großen Verbündeten im Stich und stellen sich auf die Seite von Diktatoren gegen diejenigen, die für ihre Freiheit kämpfen.

„Sie entfernen Einwohner ohne ordentliches Gerichtsverfahren von den Straßen Amerikas“

Das geschieht gerade jetzt. Sie entziehen amerikanischen Universitäten, die sich ihren ideologischen Forderungen nicht beugen, die Finanzmittel. Und sie entfernen Einwohner ohne ordentliches Gerichtsverfahren von den Straßen Amerikas. Und bringen sie in ausländische Haftanstalten und Gefängnisse. Das geschieht gerade jetzt.“

Bruce Springsteen live in Deutschland 2025:

2025 Europa-Tournee-Termine: