Trump telefoniert mit Putin, will Untersuchung der Causa Springsteen

US-Präsident Donald Trump hat eine Untersuchung gegen Bruce Springsteen und andere Künstler gefordert, die die Präsidentschaftskampagne der ehemaligen Vizepräsidentin Kamala Harris unterstützt haben.Springsteen hatte bei seinen Konzerten wiederholt vor seinem Publikum erklärt, der Präsident sei ein „ungeeigneter“ Mann. Ein Mann, der „eine Schurkenregierung“ führe.

Trumps neue Zielscheibe: Bruce Springsteen

Der Präsident, wird am Montagmorgen ein wichtiges Telefonat mit Russlands Wladimir Putin führen. Er fand aber die Zeit, am frühen Morgen auf Truth Social eine Ankündigung zu machen, Und zwar, dass er „eine umfassende Untersuchung“ darüber fordern werde, welche Vergütung Springsteen von der Harris-Kampagne für 2024 erhalten habe.

Trump kritisiert Springsteens Unterstützung für Kamala Harris

„WIE VIEL HAT KAMALA HARRIS BRUCE SPRINGSTEEN FÜR SEINEN SCHLECHTEN AUFTITT WÄHREND IHRER PRÄSIDENTSCHAFTSKAMPAGNE BEZAHLT? WARUM HAT ER DAS GELD ANGENOMMEN, WENN ER SO EIN GROSSER FAN VON IHR IST? IST DAS NICHT EINE ERHEBLICHE UND ILLEGALE WAHLSPENDENZAHLUNG?“, schrieb Trump.

„Schlechter Auftritt“ bei Kampagnenveranstaltung als Aufhänger

Der Präsident, der zuvor trotz Einwänden des Künstlers Springsteens Musik bei seinen Kundgebungen verwendet hatte, warf der Harris-Kampagne vor, unter dem Deckmantel der Bereitstellung von Unterhaltung bei ihren Kundgebungen für die Unterstützung von Künstlern wie Springsteen, Beyoncé und Bono bezahlt zu haben. „DAS IST NICHT LEGAL! Für diese unpatriotischen ‚Entertainer‘ war dies nur eine KORRUPTE und UNRECHTMÄSSIGE Möglichkeit, aus einem kaputten System Kapital zu schlagen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!!!“

Weitere Künstler im Fadenkreuz: Beyoncé, Bono, Eminem

Künstler wie Beyoncé, Eminem, Oprah und andere haben die Behauptungen der Rechten zurückgewiesen, ihnen seien Millionen für die Unterstützung von Harris angeboten worden.

„Pflaumenrocker“ und persönliche Beleidigungen

Trump befindet sich in einer öffentlichen Auseinandersetzung mit Springsteen wegen dessen Kritik an seinem Regime. Nachdem der Rocker von „Born in the USA“ den Konzertbesuchern in Europa gesagt hatte, dass die Vereinigten Staaten derzeit in den Händen einer „korrupten, inkompetenten und verräterischen Regierung“ seien, antwortete Trump letzte Woche mit einer bizarren Warnung an Springsteen. „Dieser ausgetrocknete ‚Pflaumenrocker‘ (seine Haut ist verkümmert!) sollte SEINE KLAPPE HALTEN, bis er wieder im Land ist. Das ist einfach ‚Standard“. Dann werden wir alle sehen, wie es für ihn weitergeht!“

Konzert in Manchester: Springsteen schlägt zurück

Springsteen, unbeeindruckt, reagierte auf die kaum verhüllten Drohungen, indem er am Wochenende seinen Fans in Manchester, England, sagte: „In Amerika, meiner Heimat, werden Menschen wegen ihres Rechts auf freie Meinungsäußerung und wegen ihrer abweichenden Meinung verfolgt. Das geschieht gerade jetzt.“

Was droht nun Bruce Springsteen? Die Sorge ist, dass er nun wegen der Unterstützung seines bevorzugten politischen Kandidaten und der Ausübung seines verfassungsmäßig geschützten Rechts, seine Regierung zu kritisieren, unter Untersuchung gestellt werden könnte.