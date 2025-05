Timeline: Jede Wahrheit, die Springsteen je über Trump gesagt hat

Donald Trump nahm sich am 16. Mai eine Auszeit von seiner Rolle als Führer der freien Welt, um eine fast zusammenhanglose Tirade gegen Bruce Springsteen zu verfassen. Kurz nachdem der Songwriter ihn bei der Eröffnung seiner Europa-Tournee 2025 scharf kritisiert hatte.

Bruce Springsteen und Donald Trump – Ein jahrelanger Konflikt

„Springsteen ist ‚dumm wie ein Stein’“, schrieb Trump. „Und hat nicht gesehen, was los war. Oder hat er es doch gesehen (was noch schlimmer wäre!)? Dieser ausgetrocknete ‘Pflaumenrockstar‚ (seine Haut ist völlig verschrumpelt!) sollte SEINE KLAPPE HALTEN, bis er wieder in sein Land zurückkehrt, das ist einfach ‘Standard‘. Dann werden wir alle sehen, wie es für ihn weitergeht!“

Drei Tage später Trump einen weiteren Schlag gegen Springsteen in einem noch verrückteren Beitrag , in dem auch Bono und Oprah Winfrey erwähnt wurden. „WIE VIEL HAT KAMALA HARRIS BRUCE SPRINGSTEEN FÜR SEINEN SCHLECHTEN AUFTITT WÄHREND IHRER PRÄSIDENTSCHAFTSKAMPAGNE BEZAHLT?“, schrieb er. „WARUM HAT ER DAS GELD ANGENOMMEN, WENN ER SO EIN FAN VON IHR IST? IST DAS NICHT EINE ERHEBLICHE UND ILLEGALE WAHLkampfspende? WAS IST MIT BEYONCÉ? … UND WIE VIEL GING AN OPRAH UND BONO??? Ich werde eine umfassende Untersuchung dieser Angelegenheit fordern. Kandidaten dürfen nicht für UNTERSTÜTZUNGEN bezahlen, was Kamala unter dem Deckmantel der Bezahlung für Unterhaltung getan hat.“

Lassen wir einmal beiseite, dass im Grunde alles, was Trump hier geschrieben hat, in fast jeder erdenklichen Hinsicht absurd und falsch ist. Konzentrieren wir uns stattdessen auf die Tatsache, dass er so tut, als sei Springsteens Haltung irgendwie neu oder überraschend. Springsteen ist seit fast dem Moment, als Trump 2015 die goldene Rolltreppe hinunterkam, ein äußerst lautstarker Kritiker. Hier ein Rückblick auf das, was er im Laufe der Jahre über Trump gesagt hat.

23. September 2016: „Die Republik wird von einem Idioten belagert“

Auf dem Höhepunkt des Wahlkampfs 2016 äußerte Springsteen seine Gefühle gegenüber Trump in einem Interview mit Rolling Stone . „Die Republik wird im Grunde genommen von einem Idioten belagert“, sagte er. „Das Ganze ist tragisch. Ohne zu übertreiben, ist es eine Tragödie für unsere Demokratie. Die Ideen, die er in den Mainstream bringt, sind allesamt sehr gefährliche Ideen. Weißer Nationalismus und die Alt-Right-Bewegung. Die empörenden Dinge, die er getan hat. Dass er sich nicht sofort von David Duke distanziert hat? Das sind Dinge, die für jeden früheren politischen Kandidaten offensichtlich jenseits des Akzeptablen liegen. Das würde deine Kandidatur sofort zunichte machen.“

18. Oktober 2016: „Er ist ein Betrüger und sie werden manipuliert“

Springsteen sprach weiterhin offen seine Meinung, als er nach Europa reiste, um sein neues Buch „Born to Run“ zu promoten. „Wir haben 30 bis 40 Jahre Deindustrialisierung und Globalisierung der Wirtschaft hinter uns. Viele Menschen wurden dabei außen vor gelassen. Ihre Stimmen wurden grundsätzlich ignoriert und nicht gehört“, sagte er gegenüber der BBC . „Das sind Menschen, die das Gefühl haben, dass Donald Trump ihnen zuhört und in gewisser Weise für sie spricht. Ich halte ihn für einen Betrüger. Und sie werden von ihm ausgenutzt.“

7. November 2016: „Ein Mann, dessen Blick nicht über seinen eigenen Tellerrand hinausreicht“

Springsteen war in den letzten Tagen des Wahlkampfs 2016 damit beschäftigt, seine Memoiren mit einer Reihe von Auftritten in Buchhandlungen in Amerika und Europa zu promoten. Aber er legte eine kurze Pause ein, um am Abend vor der Wahl bei einer Wahlkampfveranstaltung von Hillary Clinton vor der Independence Hall in Philadelphia aufzutreten. „[Trump] ist ein Mann, dessen Blick kaum über seinen eigenen Tellerrand hinausreicht. Ein Mann, der einen tiefen Mangel an Anstand hat, der es ihm erlaubt, seine eigenen Interessen und sein Ego über die amerikanische Demokratie selbst zu stellen“, sagte Springsteen. „Jemand, der bereit ist, unser lang gehegtes und bewundertes System zu zerstören, anstatt in sich selbst nach den Gründen für sein eigenes episches Versagen zu suchen. Das ist unverzeihlich.“

12. Oktober 2017: „Sie wollen die Idee eines Amerikas für alle zerstören“

Die ursprüngliche Fassung von „Springsteen on Broadway“ wurde zwischen 2017 und 2018 insgesamt 236 Mal aufgeführt. Er erwähnte Trump auf der Bühne nicht namentlich. Machte aber dennoch seine Meinung über die Regierung deutlich. „Dies sind Zeiten, in denen wir auch Menschen demonstrieren sehen und in den höchsten Ämtern unseres Landes, die zu unseren dunkelsten Engeln sprechen wollen, die die hässlichsten und spaltendsten Geister der amerikanischen Vergangenheit heraufbeschwören wollen und die die Idee eines Amerikas für alle zerstören wollen“, sagte er vor dem Publikum. „Das ist ihre Absicht. Das sehen wir in der Empörung der zerbrochenen Familien an der Grenze. Und in den hasserfüllten Demonstrationen auf den Straßen Amerikas in diesem Jahr. Dinge, die ich in meinem Leben nie wieder sehen wollte. Dinge, von denen ich dachte, dass sie für immer verschwunden sind, auf dem Schutthaufen der Geschichte.“

20. September 2020: „Die Trump-Regierung muss weg und es muss neu begonnen werden“

Springsteens LP „Magic“ aus dem Jahr 2007 war im Grunde ein Konzeptalbum über George W. Bushs Amerika. Aber 2020 sagte Springsteen gegenüber Rolling Stone , dass er keine Lust habe, Trump direkt anzusprechen, als er die Songs für „Letter To You“ schrieb. „Das wäre das langweiligste Album der Welt“, sagte er. Aber während der Promotion sprach er offen darüber. „Die Kraft der amerikanischen Idee wurde aufgegeben“, sagte Springsteen. „Das ist eine schreckliche Schande. Und wir brauchen jemanden, der sie wieder zum Leben erwecken kann. Ich denke, wenn wir Joe Biden bekommen, wird das einen großen Beitrag dazu leisten, unseren Status in der Welt wiederherzustellen. Das Land als leuchtendes Beispiel für Demokratie wurde von der Regierung ruiniert. Wir haben Freunde im Stich gelassen. Uns mit Diktatoren angefreundet, die Klimawissenschaft geleugnet. Das Wichtigste ist, die Trump-Regierung aus dem Amt zu bekommen und neu anzufangen.“

31. Oktober 2020: „Die größte Bedrohung für die Demokratie in meinem Leben“

Die Pandemie machte traditionelle Wahlkampfveranstaltungen im Freien weitgehend unmöglich. Aber Springsteen fand dennoch eine Möglichkeit, die Biden-Kampagne zu unterstützen, indem er seine SiriusXM-Show „From My Home to Yours“ nutzte, um Trump in einem Episodentitel namens „Farewell to the Thief“ zu kritisieren. „Ein großer Teil unseres schönen Landes ist meiner Meinung nach völlig hypnotisiert und einer Gehirnwäsche unterzogen worden. Und zwar von einem Betrüger aus Queens“, sagte er. „Und wenn man dann noch etwas Chauvinismus, falschen Patriotismus, Angst vor einer schwarzen Welt, Eitelkeit, Narzissmus, Paranoia, Verschwörungstheorien und einen Teil unserer Nation hinzufügt, der unter Massenwahn leidet und am Rande der Gewalt steht, dann bleibt nur noch die größte Bedrohung für die Demokratie in meinem Leben übrig.“

3. Oktober 2024: „Er versteht die Bedeutung dieses Landes nicht“

Während der Amtszeit von Biden gab es für Springsteen wenig Anlass, sich auf Trump zu konzentrieren. Aber als Trump zum Kandidaten für 2024 gekürt wurde, mobilisierte Bruce die Öffentlichkeit gegen ihn. Und wenige Wochen vor der Wahl sprach er sich in einem Video, das er in einem Diner in New Jersey gedreht hatte, offiziell für Kamala Harris aus. „[Trumps] Verachtung für die Unantastbarkeit unserer Verfassung, die Unantastbarkeit der Demokratie, die Unantastbarkeit der Rechtsstaatlichkeit und die Unantastbarkeit der friedlichen Machtübergabe sollte ihn für immer von einem Amt als Präsident disqualifizieren“, sagte Springsteen. „Er versteht nicht, was dieses Land bedeutet, seine Geschichte. Und was es heißt, tief amerikanisch zu sein.“

24. Oktober 2024: „Donald Trump kandidiert, um ein amerikanischer Tyrann zu werden“

Wenige Tage vor der Wahl trat Springsteen bei einer Wahlkampfveranstaltung von Harris in Clarkston, Georgia, auf. „Es gibt nur eine Kandidatin in dieser Wahl, die diese Prinzipien hochhält: Kamala Harris“, sagte er. „Sie kandidiert, um die 47. Präsidentin der Vereinigten Staaten zu werden. Donald Trump kandidiert, um ein amerikanischer Tyrann zu werden. Er versteht dieses Land nicht. Seine Geschichte nicht. Und auch nicht, was es bedeutet, ein echter Amerikaner zu sein.“

14. Mai 2025: „Eine korrupte, inkompetente und verräterische Regierung“

Trotz aller Bemühungen von Springsteen gewann Trump die Wahl 2024. Springsteen hielt sich bis zum Beginn seiner „Land of Hope and Dreams“-Tournee am 14. Mai in Manchester, England, zurück. „In meiner Heimat, dem Amerika, das ich liebe, über das ich geschrieben habe und das seit 250 Jahren ein Leuchtfeuer der Hoffnung und Freiheit ist, befindet sich derzeit eine korrupte, inkompetente und verräterische Regierung an der Macht“, sagte Springsteen zu den Zuschauern, nachdem er die Bühne betreten hatte. „Heute Abend bitten wir alle, die an die Demokratie und das Beste unserer amerikanischen Erfahrung glauben, sich mit uns zu erheben. Ihre Stimme gegen den Autoritarismus zu erheben. Und die Freiheit erklingen zu lassen.“

17. Mai 2025: „Sie haben sadistische Freude daran, loyalen amerikanischen Arbeitern Schmerzen zuzufügen“

Trump reagierte auf Springsteens Äußerungen mit vorhersehbarer Wut. Das hielt Springsteen jedoch nicht davon ab, sich am zweiten Abend der Tour erneut zu äußern und dabei weitgehend das zu wiederholen, was er am ersten Abend gesagt hatte. „In Amerika finden die reichsten Männer Genugtuung darin, die ärmsten Kinder der Welt ihrem Schicksal in Krankheit und Tod zu überlassen“, sagte er. „Das geschieht gerade jetzt. In meinem Land haben sie sadistische Freude an den Schmerzen, die sie loyalen amerikanischen Arbeitern zufügen. Sie rollen historische Bürgerrechtsgesetze zurück, die zu einer gerechteren Gesellschaft geführt haben. Sie lassen unsere großen Verbündeten im Stich und stellen sich auf die Seite von Diktatoren gegen diejenigen, die für ihre Freiheit kämpfen.

Das geschieht gerade jetzt. Sie entziehen amerikanischen Universitäten, die sich ihren ideologischen Forderungen nicht beugen, die Finanzmittel. Und sie entfernen Einwohner ohne ordentliches Gerichtsverfahren von den Straßen Amerikas. Und bringen sie in ausländische Haftanstalten und Gefängnisse. Das geschieht gerade jetzt.“