Dies ist der exakte Grund für Trumps Drohung gegen Bruce Springsteen

Am frühen Montagmorgen, als ein Großteil der Pressevertreter im Weißen Haus noch schlief, forderte US-Präsident Donald Trump die Bundesregierung auf, eine „umfassende Untersuchung“ gegen den Singer-Songwriter Bruce Springsteen , einen Kritiker Trumps, und dessen Unterstützung für den Präsidenten im vergangenen Jahr einzuleiten.

Früher Morgen im Weißen Haus – Trumps explosive Forderung

Am Freitag hatte der amtierende US-Präsident Springsteen bereits gewarnt, er solle „ SEINEN MUND HALTEN “. Und „wir werden alle sehen, wie es für ihn weitergeht“, sobald der Rockstar wieder in den Vereinigten Staaten ist. Springsteen kam dieser Aufforderung nicht nach. Und äußerte sich am Samstag bei einem Konzert in Manchester, England, erneut über den „unfähigen“ Präsidenten. „Derzeit geschehen Dinge, die das Wesen der Demokratie unseres Landes verändern. Und sie sind zu wichtig, um ignoriert zu werden“, sagte er.

Von der Bühne zur Zielscheibe: Trumps Rachefeldzug gegen Prominente

Diese Kommentare führten zu einer neuen Welle unbegründeter Drohungen von Trump gegen Springsteen und zwei weitere prominente Persönlichkeiten, die Kamala Harris für 2024 unterstützen. Beyoncé und Oprah Winfrey.

Trumps Social-Media-Ausbruch: Wut und Unterstellungen

Es gibt zahlreiche Skandale, autoritäre Machtübernahmen und moralische Abscheulichkeiten, die von der zweiten Trump-Regierung begangen werden. Größtenteils vor aller Augen. Der zweimal angeklagte und wiederholt unter Anklage stehende Präsident lebt von der Aufmerksamkeit. Daher mag es leicht erscheinen, Trumps jüngsten Ausbruch, der von Prominenten besessen ist, als bloßen Wutanfall oder sogar als Ablenkungsmanöver abzutun.

Das wäre ein Fehler. Trumps Kreuzzug gegen den Ersten Verfassungszusatz und die freie Meinungsäußerung reicht mindestens bis in seine ersten vier Jahre im Weißen Haus und seine Präsidentschaftskampagne 2016 zurück. Und Trumps wiederholte Drohungen gegen „ The Boss “ sind nur eine weitere Front in der groß angelegten Kampagne seiner zweiten Regierung gegen die freie Meinungsäußerung und demokratische Werte in diesem Land.

Gesetzliche Realität vs. Trumps Narrative

„Die Rechenschaftspflicht für eine Gruppe von Menschen, die sich so verhalten, als stünden sie über dem Gesetz, mag für Rolling Stone unangenehm sein. Aber für das amerikanische Volk ist sie erfrischend“, sagt Harrison Fields, Sprecher des Weißen Hauses unter Trump. Er fügt hinzu, dass das Justizministerium und die Bundeswahlkommission für diese vermeintlichen Angelegenheiten zuständig seien. Und dass ‚jede Behörde bei ihren Entscheidungen unabhängig handeln werde‘. (Die FEC lehnte eine Stellungnahme zu diesem Artikel ab. Das Justizministerium reagierte nicht sofort.)

Das Motiv hinter Trumps Kampagne: Vergeltung

Drei mit der Angelegenheit vertrauten Quellen zufolge hat Trump vor und nach seinem Wahlsieg 2024 gegenüber engen Vertrauten wiederholt seine Absicht geäußert, das Justizministerium, die Federal Communications Commission, die FEC und andere Regierungsbehörden einzuschalten. Alles, um (seiner falschen Darstellung zufolge) „illegale“ Verstöße gegen das Wahlkampffinanzierungsgesetz durch demokratisch orientierte Prominente zu ahnden. Darunter Late-Night-Talkshow-Moderatoren und andere Liberale.

Ein Präsident unter Anklage – und auf Rachemission

„WIE VIEL HAT KAMALA HARRIS BRUCE SPRINGSTEEN FÜR SEINEN SCHLECHTEN AUFTITT WÄHREND IHRER PRÄSIDENTSCHAFTSKAMPAGNE BEZAHLT? WARUM HAT ER DAS GELD ANGENOMMEN, WENN ER DOCH SO EIN GROSSER FAN VON IHR IST? IST DAS NICHT EINE ERHEBLICHE UND ILLEGALE WAHLFINANZIERUNG? WAS IST MIT BEYONCÉ? … UND WIE VIEL GING AN OPRAH UND BONO??? Ich werde eine umfassende Untersuchung dieser Angelegenheit fordern“, schrieb der Präsident am Montag auf seiner Social-Media-Website.

„Kandidaten dürfen nicht für UNTERSTÜTZUNGEN bezahlen, was Kamala unter dem Deckmantel der Bezahlung für Unterhaltung getan hat. DAS IST NICHT LEGAL! Für diese unpatriotischen „Entertainer“ war dies nur eine KORRUPTE UND UNRECHTMÄSSIGE Möglichkeit, aus einem kaputten System Kapital zu schlagen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!!!“

Trumps rechtliche Argumentation ist hier falsch – er hat die Situation effektiv auf den Kopf gestellt.

Faktencheck: Harris‘ Zahlungen an Produktionsfirmen

Harris hat Beyoncé, Winfrey oder Springsteen nicht für ihre Unterstützung bezahlt. Die Kandidatin hat in Wirklichkeit Zahlungen an deren Produktionsfirmen für erbrachte Dienstleistungen geleistet. So, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist.

Zahlungen an Harpo, Parkwood, Thrill Hill dokumentiert

Harris‘ Wahlkampfteam gab an, 1 Million Dollar an Winfreys Produktionsfirma Harpo Productions gezahlt zu haben, um ihre live gestreamte Bürgerversammlung in Detroit zu organisieren und mit Personal zu besetzen. Die Harris-Kampagne zahlte im November 165.000 Dollar an Beyoncés Produktionsfirma Parkwood Production Media, nachdem sie bei einer Harris-Kundgebung in Houston aufgetreten war. Die Kampagne zahlte 76.000 Dollar an Springsteens Produktionsfirma Thrill Hill Productions, nachdem er im Oktober bei einer Harris-Kundgebung in Georgia aufgetreten war.

Gesetzliche Grundlage für marktgerechte Vergütung

Die Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verlangen, dass Wahlkampagnen den Marktwert an ihre Dienstleister zahlen. Hätte sie diese Unternehmen für ihre Leistungen bei einer Veranstaltung oder Kundgebung nicht bezahlt, hätte dies in zweierlei Hinsicht eine illegale Sachspende an die Wahlkampagne dargestellt. Die Spende hätte die Spendenobergrenzen überschritten. Und Unternehmen dürfen nicht direkt an Kandidaten spenden.

Und dennoch gibt es rechtsgerichtete Anwälte und politische Berater, die Trumps Impulse in den letzten Monaten unterstützt oder sogar angeheizt haben. Einige dieser Anwälte und Mitarbeiter arbeiten laut den Quellen inzwischen in Trumps Regierung.

Trumps Versuche, Fernsehsendungen zu bestrafen

Der Präsident glaubt offenbar auch, dass ein Late-Night-Comedian, der einen gemeinen Witz über ihn erzählt, eine illegale Sachspende an seine Gegner darstellen könnte.

Während seiner ersten Amtszeit versuchte er, sein Justizministerium dazu zu bringen, Saturday Night Live und andere Fernsehsendungen zu bestrafen. Und wies seine Mitarbeiter im Weißen Haus separat an , Disney zu drängen, den Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel von ABC zu zensieren.

Neue Regierung mit loyalem Personal

Als Trump solche Dinge während seiner ersten Amtszeit tat, verdrehten einige seiner wichtigsten Mitarbeiter die Augen. Lachten darüber. Und warteten dann, bis er weitermachte. Oder es wieder vergaß. Heute ist Präsident Trump von hochrangigen Mitarbeitern umgeben, deren wichtigste Qualifikation darin besteht, dass sie seine faschistischsten, korruptesten und unsinnigsten Forderungen pflichtbewusst ausloten und umsetzen.

Systematische Umsetzung politischer Rache

Ein Grund, warum Trump weiterhin darauf fixiert ist, Wahlkampffinanzierungsgesetze gegen seine politischen und kulturellen Feinde, wie den Songwriter von „Thunder Road“, einzusetzen, ist ziemlich einfach. Rache.

Persönliche Motivation: Stormy-Daniels-Verurteilung

Laut Personen, die in den letzten Monaten mit Trump darüber gesprochen haben, hat der Präsident immer noch nicht verwunden, dass er – zuerst 2018 von Bundesstaatsanwälten, dann 2023 vom Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, Alvin Bragg – als Drahtzieher einer Verschwörung zur Verletzung von Wahlkampffinanzierungsgesetzen und zur Zahlung von Schweigegeld an Frauen, darunter die bekannteste Pornodarstellerin Stormy Daniels, angeklagt wurde. Bragg klagte Trump an, und der Prozess im vergangenen Jahr führte dazu, dass er als erster wegen einer Straftat verurteilter US-Präsident in die Geschichte einging.

Fokus auf Prominente als neue Zielscheibe

In den letzten Monaten hat der Präsident privat gemurrt, dass, wenn die Staatsanwaltschaft die (wie er es manchmal nennt) „Bullshit“-Vorwürfe im Zusammenhang mit der Wahlkampffinanzierung gegen ihn verwenden könne, es keinen Grund gebe, warum diese nicht auch gegen bestimmte berühmte Entertainer, Fernseh- und Nachrichtenpersönlichkeiten, demokratische Politiker und andere Zielpersonen angewendet werden sollten. Das sagen zwei Quellen, die mit Trump über diese Angelegenheit gesprochen haben.

Zitat von Mike Davis: „Niemand steht über dem Gesetz“

„Die Demokraten gaben vor, sich um Verstöße gegen die Wahlkampffinanzierung zu kümmern, als sie Präsident Trump mit ihren Rechtsstreitigkeiten verfolgten“, sagt Mike Davis, ein konservativer Anwalt aus dem Umfeld von Trump, der eine Schlüsselrolle in der MAGA-Rechtselite spielt, gegenüber Rolling Stone. „Vielleicht hätten sie nicht mit Steinen werfen sollen, wenn sie selbst im Glashaus sitzen. Niemand steht über dem Gesetz.“

Neue Maßnahme: Anordnung zur Krebs-Ermittlung

Es wäre viel einfacher, Trumps Drohungen gegenüber Springsteen abzutun. Wenn Trumps neue Regierung nicht bereits eine freudige Bereitschaft gezeigt hätte, Menschen ins Gefängnis zu werfen, nur weil sie ihre Meinung geäußert oder einen Kommentar geschrieben haben. Und erst letzten Monat versammelte dieser Präsident die Medien und Fernsehkameras, damit sie ihm dabei zusehen konnten, wie er im Oval Office eine Durchführungsverordnung unterzeichnete, mit der das Justizministerium angewiesen wurde, strafrechtliche Ermittlungen gegen Chris Krebs einzuleiten. Einen ehemaligen Cybersicherheitsbeamten von Trump, dessen einziges Vergehen darin bestand, öffentlich die Wahrheit gesagt zu haben, dass die Wahl 2020 tatsächlich nicht gegen Trump manipuliert worden war.

Politische Wirkung der Drohungen zählt mehr als Umsetzung

Wie das Team Trump sehr wohl weiß, ist es fast nebensächlich, ob die Trump-Regierung jemals eine formelle Untersuchung gegen Springsteen oder seine absolut legale Unterstützung der damaligen Vizepräsidentin Harris einleiten wird. Die Drohung, mit der ganzen Macht der Bundesregierung gegen The Boss vorzugehen, weil er sein Recht auf freie Meinungsäußerung ausgeübt hat, ist an sich schon eine repressive Maßnahme. Eine, die von praktisch jedem anderen US-Politiker der jüngeren Geschichte nicht ignoriert oder entschuldigt worden wäre.

Symbolpolitik mit realen Auswirkungen

In gewisser Weise ist das alles zu erwarten. Auch wenn es objektiv skandalös und missbräuchlich ist. Während seiner Kandidatur für die Wiederwahl 2024 versprach Trump den Wählern, dass er aus dem Oval Office heraus „Vergeltung“ üben werde. Und dass seine Feinde, ob real oder imaginär, leiden würden. Entweder weil sie versucht hätten, ihn für seine verschiedenen angeblichen Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen. Oder weil sie ihn verärgert hätten.

Manchmal versuchte Trump, seine expliziten Versprechen vage herunterzuspielen, und griff auf das Argument zurück, dass politische und wirtschaftliche „Erfolge“ seine Vergeltung sein würden. Seine PR-Versuche im Wahlkampf mögen einigen seiner Mitarbeiter falsche Hoffnungen gemacht haben.

Trump versprach im Wahlkampf 2024 „Vergeltung“

Anfang Januar, vor Trumps zweiter Amtseinführung in Washington, D.C ., sprach der prominente Anwalt Alan Dershowitz bei einer Vorführung in Trumps privatem Club und Anwesen Mar-a-Lago in Florida über einen Dokumentarfilm über John Eastman. Einen Anwalt, der Trump dabei half, an der Macht zu bleiben. Und die Ergebnisse der Wahl 2020 zu kippen. (Dershowitz ist in dem Film zu sehen.)

Alan Dershowitz’ Appell an Trump in Mar-a-Lago

Dershowitz, der sich selbst als liberaler Demokrat bezeichnet und während Trumps erstem Amtsenthebungsverfahren zu dessen Verteidigungsteam gehörte, erzählt dem Rolling Stone, dass er während seiner Rede bemerkte, dass der damalige designierte Präsident im Publikum saß. In diesem Moment beschloss er, Trump direkt anzusprechen. Und eine Art bescheidene Bitte zu äußern.

„Ich sagte, ich sei gegen jede Art von Instrumentalisierung des Rechtssystems. Und ich hoffe, dass die neue Regierung jede Art von Lawfare beenden wird“, erinnert sich Dershowitz. „Die richtige Reaktion auf das, was Ihnen widerfahren ist, sagte ich, sei nicht, es den Demokraten anzutun. Sondern es niemandem anzutun … Beide Parteien sollten von Instrumentalisierung Abstand nehmen.“

Trumps Reaktion: Nicken statt Widerspruch

An diesem Punkt, so der Anwalt, „schien Trump zustimmend zu nicken“.

Man kann mit Sicherheit sagen, dass der 45. und 47. Präsident der Vereinigten Staaten in Wirklichkeit nicht zustimmten.