Bruce Springsteen besucht erneut Set seines eigenen Biopics

Nach „A Complete Unknown“ und „Better Man“ ist „Deliver Me From Knowhere“ über Bruce Springsteen das nächste große Musiker-Biopic des Jahres. Vor wenigen Tagen gab es bei den Dreharbeiten des Films einen echten Boss-Besuch.

Der Sänger wollte sich höchstpersönlich davon überzeugen, wie die Kinoversionen von ihm aussehen. Am Set traf er den jungen Matthew Anthony Pellicano, der Springsteen als Kind spielt, sowie „The Bear“-Star Jeremy Allen White, der in dem kommenden Film den erwachsenen Musiker geben wird.

Bei seinem Besuch des Drehorts in Freehold, New Jersey, begegnete Springsteen auch Gaby Hoffman, die in die Haut seine Mutter Adele schlüpft.

Der 75-Jährige zeigte auch im vergangenen Jahr schon reges Interesse an dem Projekt von Regisseur Scott Cooper („Crazy Heart“), besuchte im November das erste Mal das Set des Films und traf sich für einen Erfahrungsaustausch mit Hauptdarsteller White. Auch dieses Mal schien ihm zu gefallen, was er sah: Auf den Fotos, die den Sänger am Set zeigen, begrüßte er alle Beteiligten mit einem Lächeln.

Bruce Springsteen als nachdenklicher Künstler

„Deliver Me From Knowhere“ wird hauptsächlich in New Jersey, Springsteens Heimatstadt, und in New York gedreht. Der Film soll noch in diesem Jahr auf die Leinwand kommen und erzählt die persönliche Entwicklung des Musikers bis zu den Aufnahmen seines Albums „Nebraska“ im Jahr 1982.

Zu sehen ist also nicht der Mega-Star Springsteen, sondern ein junger Künstler, der mit sich und seinen Vorstellungen kämpft. Dazu gehört auch die nicht ganz einfache Beziehung zu seinem Vater Douglas, im Biopic dargestellt von Stephen Graham („Venom: The Last Dance“).

Auch Interessant: Die Rolle von Springsteen-Manager Jon Landau ging an „Succession“-Star Jeremy Strong, der sich begeistert von den Dreharbeiten zeigte und zuletzt schon von einer der „aufregendsten Erfahrungen“ seines Lebens schwärmte.