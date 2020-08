Für Bruce Springsteen ist Lana Del Rey eine große Songwriterin

Bruce Springsteen am 16. Oktober 2019 in New York.

In Vergangenheit gab es nicht nur positive Stimmen über die Songtexte von der US-amerikanischen Sängerin Lana Del Rey. Der Vorwurf: Die 35-Jährige stelle sich in vielen Texten als unterwürfig dar, verherrliche Missbrauch und sei somit insgesamt anti-feministisch. Bruce Springsteen hingegen ist da anderer Meinung.

Und nicht nur anderer Meinung, der Musiker findet, sie sei „einfach eine der besten Songschreiberinnen“ der USA. Springsteen veröffentlicht seit April in einer Radiosendung die DJ-Serie „From His Home To Yours“, in welcher er sogar den Song „American“ von Lana Del Rey coverte. In dem Songtexte erwähnt die Musikerin Springsteen mit den Worten: „Springsteen is der König, findest du nicht? Ich dachte, verdammt ja, dieser Typ kann singen.“

Bruce Springsteen: „Lana Del Rey erschafft eine eigene Welt“

In einem Interview sagte Springsteen vor Kurzem über Lana Del Rey: „Sie kommt aus New York und ist in Lake Placid aufgewachsen. Lake Placid, eine fabelhafte kleine amerikanische Stadt, in der ich im Laufe der Jahre viele schöne Sommerabende mit meinen Kindern und meiner Familie verbracht habe. Und Lana ist derzeit einfach eine der besten Songwriterinnen des Landes. Sie erschafft eine eigene Welt und lädt uns in sie ein. Also eine große Favoritin von mir.“

Zugegeben: Es ist nicht das erste Mal, dass sich Bruce Springsteen als Fan outet. In seiner Sendung coverte er in Vergangenheit auch schon Lana Del Reys Debüthit „Video Games.“ Damals sagte er dazu: „Ich bin ein Fan von Lana Del Rey. Das ist eine Sängerin und ein Lied, das mich an die heißen, feuchten und schwülen Sommernächte erinnert und an die Mädchen, die damit einher gingen.“