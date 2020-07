Lana Del Rey hat die Hörbuchausgabe ihres Gedichtbandes „Violent Bent Backwards Over the Grass“ veröffentlicht. Bereits im Dezember hat die 35-Jährige die Gedichtesammlung angekündigt. Das Werk kann ab sofort über Interscope vorbestellt werden. Das Projekt enthält außerdem Musik von ihrem langjährigen Mitarbeiter Jack Antonoff.

Gedichte für den guten Zweck

Am 29. September 2020 erscheint der Gedichtband Als E-Book und Hardcover, am 02. Oktober erscheinen die CDs und LPs. „Violent Bent Backwards Over the Grass“ ist das erste von zwei neuen Gedicht-Projekten, die dieses Jahr noch erscheinen sollen. Für das zweite Werk namens „Behind the Iron Gates – Insights From An Institution“ gibt es noch kein Erscheinungsdatum, doch im Mai teilte die Sängerin eine Auswahl an Gedichten, genannt „Patent Leather Do-Over“, aus eben jener Sammlung.

Die Hälfte der Einnahmen von „Violent Bent Backwards Over the Grass“ soll „den Organisationen der amerikanischen Ureinwohner im ganzen Land zugutekommen, sei es für die Erhaltung ihrer Rechte oder um zu helfen, ihr Land intakt zu halten“, so Lana Del Rey. Im Juli kündigte sie an, das Navajo-Water-Project würde ebenfalls mit den Einnahmen unterstützt werden, sowie auch „verschiedene Projekte der amerikanischen Ureinwohner.“

Es ist nicht das einzige neue Werk, das Lana Del Rey dieses Jahr veröffentlichen will. Im Mai verkündete sie in einem langen Instagram-Post, dass ihr neues Album für den 05. September geplant ist.