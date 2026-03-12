Bruce Springsteen: Neuer Song „A Rainy Night in Soho“

Mehr als zwei Jahre nach dem Tod von Pogues-Frontmann Shane MacGowan haben sich eine beeindruckende Riege von Künstlern zusammengefunden, um sein Werk und sein Vermächtnis zu feiern – darunter Bruce Springsteen, Tom Waits, Hozier und Jessie Buckley, David Gray, Dropkick Murphys, Primal Scream, Steve Earle, die Libertines, Jesus and Mary Chain sowie die verbliebenen Mitglieder der Pogues. Das Ergebnis ist das Tributealbum „20th Century Paddy – The Songs of Shane MacGowan“.

Das Album erscheint erst am 13. November, doch schon jetzt ist ein Lyric-Video zu Bruce Springsteens neuer Studioaufnahme des Pogues-Klassikers „A Rainy Night in Soho“ von 1986 online. Live gespielt hatte er den Song bereits dreimal mit der E Street Band im Jahr 2024, als ihre Europatournee Irland erreichte.

„Nur alle paar Jahre, alle paar Jahrzehnte, taucht ein Künstler auf, dessen Stimme scheinbar zur Geschichte selbst spricht“, sagt Springsteen in einem Statement. „Woody Guthrie, Jimmy Rogers, Little Richard, Chuck Berry, Miles Davis, Elvis, Jerry Lee Lewis, John Coltrane, Patti Smith, James Brown, Bob Dylan, Aretha Franklin, John Lydon, Hank Williams, Sinatra. Allesamt Genies – zeitlos und zugleich der Inbegriff ihrer jeweiligen Epoche. Viele führten, wenig überraschend, schwieriges Leben, das sich nicht ohne Weiteres in die Fesseln der Konvention zwingen ließ. Sie waren geborene Rebellen, unfähig, die Impulse zu unterdrücken oder zu zügeln, die sie zu ihrem Ruhm und zu ihren persönlichen Abgründen trieben.“

Springsteens Worte über MacGowan

„Große Kunst ist ihrem Wesen nach gesetzlos“, fährt Springsteen fort. „Wir können uns unsere Obsessionen nicht aussuchen. Wir können unsere Segnungen nicht bestimmen und unsere Verfehlungen nicht diktieren. Das ist ein kleiner Witz, den die Götter mit uns treiben. Shanes Stimme war so tief verwurzelt in Wahrhaftigkeit, Unverblümtheit und Ehrlichkeit, sein Schreiben so funkelnd, lebendig und historisch aufgeladen, dass sein Ursprung allen ein Rätsel schien – auch, so glaube ich, seinem Schöpfer selbst. Die gefährliche Freude, die Ausgelassenheit und der Mut, der Humor angesichts des Schicksals, das wilde Umhertreiben eines Lebens, das auf die künstlerischen Höhen zustrebte, und der tägliche Trost der Selbstauslöschung. Shane war nackte, bodenlose Menschlichkeit pur. Er drohte uns zu zwingen, uns selbst zu fragen, ob wir wirklich tief und aufrichtig lebten.“

„Shanes Geist und sein Songwriting werden durch diese herrliche Sammlung für die Ewigkeit hochgehalten“

„Er war roh, zum Schreien komisch, ohne jede Entschuldigung – und tiefgründig. Seine Seele war erfüllt von den transgressiven und ekstatischen Eigenschaften der Heiligen. Ich weiß nicht, wer in 100 Jahren noch meine Musik hören wird, aber ich weiß, dass sie Shanes hören werden. Obwohl ich Shane nicht besonders gut kannte, verbrachte ich kurz vor seinem Tod einen wunderschönen Nachmittag in seiner Gesellschaft. Es ging ihm nicht gut, aber er und seine Frau Victoria erwiesen sich als herzliche und großzügige Gastgeber. Als ich mich verabschiedete, dankte ich ihm für sein schönes Werk, seine Musik, seine Songs, sein Leben. Ich stand in seiner Wärme, küsste ihn und sagte ihm, dass ich ihn liebte.“

Die Hälfte der Künstlerhonorare aus dem Album geht an die Dublin Simon Community, die sich um die obdachlose Bevölkerung der Stadt kümmert. „Shanes Geist und sein Songwriting werden durch diese herrliche Sammlung für die Ewigkeit hochgehalten“, sagt Victoria Mary Clarke, MacGowans langjährige Partnerin.

„Jeder Song wird von diesen wunderbaren Künstlern auf einzigartige und großherzige Weise interpretiert, und seine Familie ist tief bewegt und dankbar – jedem einzelnen der beteiligten Musiker, dem großartigen Team bei Rubyworks und John Kennedy, ohne den das alles nicht möglich gewesen wäre.“