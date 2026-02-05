Bruce Springsteen: Neues Live-Album zum Record Store Day

Bruce Springsteen und die E Street Band werden ihr Headliner-Set beim Sea.Hear.Now Festival 2024 als 5LP/3CD-Set zum Record Store Day am 18. April veröffentlichen.

Das Konzert war für Springsteen eine nostalgische Heimkehr, bei der er seine übliche Setliste beiseite ließ und Raritäten wie „Blinded By the Light”, „Thundercrack”, „Does This Bus Stop at 82nd Street?“ und „4th of July, Asbury Park (Sandy)“, die er geschrieben hatte, als er Anfang der 1970er Jahre noch in Clubs rund um das heruntergekommene Asbury Park spielte. Bei dieser Show stand er jedoch vor 35.000 Fans am Strand der wiederaufgebauten Stadt.

„Ich würde das zu den fünf oder drei besten Konzerten zählen, die wir je gegeben haben“, sagte Springsteen 2025 ROLLING STONE. „Für mich war es jedenfalls etwas ganz Besonderes. Auch weil ich in dieser Stadt war, als dort noch niemand war, als sie eine Geisterstadt war. Ich meine, Asbury Park war 30 Jahre lang eine komplette Geisterstadt, und ich und die Jungs waren dort. Dort zu sein, als die Stadt wiederauferstanden ist und zu neuem Leben erwacht ist, und das an einem wunderschönen Septemberabend an diesem Strand vor unseren Augen zu sehen, war eine der schönsten Konzerterfahrungen meines Lebens.“

Springsteen hat unterdessen ein neues Soloalbum in der Pipeline, das er noch in diesem Jahr veröffentlichen will. Er sagte, es werde „politischer“ sein, allerdings ist unklar, ob es so aktuell sein wird wie „Streets of Minneapolis“, seine Reaktion auf die blutigen Auseinandersetzungen zwischen der Einwanderungsbehörde ICE und Demonstranten in Minnesota. Es ist auch unklar, ob er plant, mit dem Album auf Tour zu gehen.

Bruce Springsteen will öfter auf Tour, aber weniger Konzerte geben

Letztes Jahr sagte er jedoch ROLLING STONE, dass man keine weiteren epischen Tourneen wie die 130-tägige Konzertreise erwarten solle, die er letzten Sommer absolviert habe. „Ich musste wieder Kontakt zu meinem Publikum aufnehmen, und es hat Spaß gemacht, mit der Band zu spielen”, sagte er. „In Zukunft werden wir wahrscheinlich öfter spielen und weniger Termine haben.”

Weitere Veröffentlichungen zum Record Store Day sind Neil Young & the Chrome Hearts‘ „The Live Album“, das ihre Welttournee 2024 dokumentiert, Olivia Deans „BBC Radio 1 Live Lounge“, die neue gemeinsame LP „doPE“ von John Densmore von The Doors und Chuck D von Public Enemy, „So Much For (2our) Dust: Live at Madison Square Garden“ von Fall Out Boy und „Live at Easy Street Records Vol. II“ von Brandi Carlile. (Und das ist, klar, nur ein kleiner Ausschnitt aus der vollständigen Liste)