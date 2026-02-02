The Cure haben jetzt auch endlich ihre ersten Grammys

The Cure haben den Grammy für die beste Alternative Music Performance für „Alone“ gewonnen. Die Single stammt aus ihrem gefeierten Album „Songs Of A Lost World“, das auch als bestes Alternative Album ausgezeichnet wurde.

Die Briten setzten sich dabei gegen Bon Iver („Everything Is Peaceful Love“), Hayley Williams („Parachute“), Turnstile („Seein’ Stars“) und Wet Leg („Mangetout“) durch.

Noch nie zuvor in ihrer 50 Jahre währenden Karriere bekamen The Cure auch nur einen Grammy, und nun an einem Abend gleich zwei. Zuvor gab es für die legendäre Band nur zwei Nominierungen – für „Wish“ (1992) und „Bloodflowers“ (2001).

The Cure dankbar für erste Grammys

„Simon, Jason, Roger, Reeves und ich möchten den Grammys für diese wunderbare Auszeichnung danken“, schrieb Sänger Robert Smith in einer Erklärung, die auf der Bühne verlesen wurde, dann auch stolz. „Wir fühlen uns sehr geehrt, diesen Preis zu erhalten. Wir möchten auch allen danken, die an der Entstehung unserer Single „Songs of a Lost World“ mitgewirkt haben.“

Die Grammys wurden am Sonntag (01. Februar) in Los Angeles in insgesamt 96 Kategorien verliehen. Zu den großen Gewinnern zählen Kendrick Lamar mit fünf Trophäen, Bad Bunny (unter anderem Bestes Album), Billie Eilis (Bester Song) und Lady Gaga (unter anderem Bestes Pop-Vocal-Album).