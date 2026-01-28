Bruce Springsteen veröffentlicht „Streets of Minneapolis“ – Video und Songtext

Nur wenige Tage nach der Tötung von Alex Pretti durch Beamte der United States Customs and Border Protection in Minneapolis hat Bruce Springsteen mit einem wütenden Protestsong im Stil von Phil Ochs reagiert. Der Titel „Streets of Minneapolis“ prangert „Trumps föderale Schläger“, die „dreckigen Lügen von [Stephen] Miller und [Kristi] Noem“ an und fordert, dass ICE die Stadt sofort verlässt.

„Ich habe diesen Song am Samstag geschrieben, ihn gestern aufgenommen und ihn euch heute veröffentlicht – als Reaktion auf den Staatsterror, der über die Stadt Minneapolis gebracht wird“, erklärte Springsteen in einem Statement. „Er ist den Menschen von Minneapolis gewidmet, unseren unschuldigen Nachbarn mit Migrationshintergrund sowie dem Andenken an Alex Pretti und Renee Good. Bleibt frei. Bruce Springsteen.“

Noch vor Prettis Tod hatte Springsteen einen Überraschungsauftritt beim Light of Day Benefit in Red Bank, New Jersey. Dort verurteilte er ICE und die sinnlose Tötung von Renee Good. „Wenn Sie an die Macht des Rechts glauben und daran, dass niemand über dem Gesetz steht“, sagte er.

Ein unmittelbarer musikalischer Kommentar zu Minneapolis

„Wenn Sie sich gegen schwer bewaffnete, maskierte Bundesbeamte stellen, die eine amerikanische Stadt besetzen und mit Gestapo-Methoden gegen unsere Mitbürger vorgehen, wenn Sie glauben, dass Sie nicht ermordet werden sollten, weil Sie Ihr amerikanisches Recht auf Protest ausüben, dann senden Sie diesem Präsidenten eine Botschaft – wie der Bürgermeister der Stadt gesagt hat: ICE soll sich verdammt noch mal aus Minneapolis verpissen.“

„Streets of Minneapolis“ entspringt genau diesem Gefühl aus Trauer und Wut. „Trumps föderale Schläger schlugen ihm ins Gesicht und auf die Brust“, singt Springsteen. „Dann hörten wir die Schüsse / Und Alex Pretti lag tot im Schnee / Sie behaupten Selbstverteidigung, Sir / Glauben Sie einfach nicht Ihren Augen / Es ist unser Blut und unsere Knochen / Und diese Pfeifen und Telefone / Gegen die dreckigen Lügen von Miller und Noem / Oh, unser Minneapolis, ich höre deine Stimme.“

Frühere öffentliche Auftritte und klare Worte gegen ICE

Am Ende bekennt er sich ausdrücklich zur Solidarität mit der Sache. „Wir werden für dieses Land Stellung beziehen“, singt er. „Und für den Fremden in unserer Mitte / Wir werden uns an die Namen derer erinnern, die starben / Auf den Straßen von Minneapolis / Wir werden uns an die Namen derer erinnern, die starben / Auf den Straßen von Minneapolis.“

Der Titel „Streets of Minneapolis“ ist eine Anspielung auf Springsteens Oscar-prämierten Song „Streets of Philadelphia“ aus dem Jahr 1994, geschrieben für den Soundtrack zu „Philadelphia“. Im Laufe seiner Karriere hat er viele zeitbezogene Songs veröffentlicht, darunter „American Skin (41 Shots)“, „We Take Care of Our Own“ und „Living in the Future“. Noch nie jedoch hat er so schnell auf ein aktuelles Ereignis reagiert. (Den thematischen Song „Roulette“ schrieb er sechs Tage nach dem Unfall von Three Mile Island, veröffentlichte ihn jedoch erst Jahre später.)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Springsteens Pläne für das laufende Jahr sind unklar. Gegenüber ROLLING STONE sagte er im Juni 2025, dass er ein neues Soloalbum fertiggestellt habe, das er zu einem noch nicht näher bestimmten Zeitpunkt in naher Zukunft veröffentlichen wolle.

„Streets of Minneapolis“ – Songtext

Through the winter’s ice and cold

Down Nicollet Avenue

A city aflame fought fire and ice

‘Neath an occupier’s boots

King Trump’s private army from the DHS

Guns belted to their coats

Came to Minneapolis to enforce the law

Or so their story goes

Against smoke and rubber bullets

By the dawn’s early light

Citizens stood for justice

Their voices ringing through the night

And there were bloody footprints

Where mercy should have stood

And two dead left to die on snow-filled streets

Alex Pretti and Renee Good

Oh our Minneapolis, I hear your voice

Singing through the bloody mist

We’ll take our stand for this land

And the stranger in our midst

Here in our home they killed and roamed

In the winter of ’26

We’ll remember the names of those who died

On the streets of Minneapolis

Trump’s federal thugs beat up on

His face and his chest

Then we heard the gunshots

And Alex Pretti lay in the snow, dead

Their claim was self defense, sir

Just don’t believe your eyes

It’s our blood and bones

And these whistles and phones

Against Miller and Noem’s dirty lies

Oh our Minneapolis, I hear your voice

Crying through the bloody mist

We’ll remember the names of those who died

On the streets of Minneapolis

Now they say they’re here to uphold the law

But they trample on our rights

If your skin is black or brown my friend

You can be questioned or deported on sight

In chants of ICE out now

Our city’s heart and soul persists

Through broken glass and bloody tears

On the streets of Minneapolis

Oh our Minneapolis, I hear your voice

Singing through the bloody mist

Here in our home they killed and roamed

In the winter of ’26

We’ll take our stand for this land

And the stranger in our midst

We’ll remember the names of those who died

On the streets of Minneapolis

We’ll remember the names of those who died

On the streets of Minneapolis

Auf Deutsch:

Durch den Eiswinter und die Kälte

Die Nicollet Avenue hinunter

Eine brennende Stadt kämpfte mit Feuer und Eis

Unter den Stiefeln eines Besatzers

König Trumps Privatarmee vom DHS

Die Waffen an den Mänteln gegurtet

Kam nach Minneapolis, um das Gesetz durchzusetzen

So lautet zumindest ihre Geschichte

Gegen Rauch und Gummigeschosse

Im frühen Morgenlicht

Standen Bürger für Gerechtigkeit

Ihre Stimmen hallten durch die Nacht

Und es gab blutige Fußspuren

Wo Barmherzigkeit hätte stehen sollen

Und zwei Tote, zurückgelassen auf verschneiten Straßen

Alex Pretti und Renee Good

Oh, unser Minneapolis, ich höre deine Stimme

Singend durch den blutigen Nebel

Wir werden für dieses Land Stellung beziehen

Und für den Fremden in unserer Mitte

Hier in unserem Zuhause töteten und wüteten sie

Im Winter ’26

Wir werden uns an die Namen derer erinnern, die starben

Auf den Straßen von Minneapolis

Trumps föderale Schläger schlugen

Ihm ins Gesicht und auf die Brust

Dann hörten wir die Schüsse

Und Alex Pretti lag tot im Schnee

Sie behaupten Selbstverteidigung, Sir

Glauben Sie einfach nicht Ihren Augen

Es ist unser Blut und unsere Knochen

Und diese Pfeifen und Telefone

Gegen die dreckigen Lügen von Miller und Noem

Oh, unser Minneapolis, ich höre deine Stimme

Weinend durch den blutigen Nebel

Wir werden uns an die Namen derer erinnern, die starben

Auf den Straßen von Minneapolis

Jetzt sagen sie, sie seien hier, um das Gesetz zu wahren

Doch sie treten unsere Rechte mit Füßen

Wenn Ihre Haut schwarz oder braun ist, mein Freund

Können Sie auf der Stelle kontrolliert oder abgeschoben werden

In Sprechchören von „ICE raus jetzt“

Hält das Herz und die Seele unserer Stadt stand

Durch zerbrochenes Glas und blutige Tränen

Auf den Straßen von Minneapolis

Oh, unser Minneapolis, ich höre deine Stimme

Singend durch den blutigen Nebel

Hier in unserem Zuhause töteten und wüteten sie

Im Winter ’26

Wir werden für dieses Land Stellung beziehen

Und für den Fremden in unserer Mitte

Wir werden uns an die Namen derer erinnern, die starben

Auf den Straßen von Minneapolis

Wir werden uns an die Namen derer erinnern, die starben

Auf den Straßen von Minneapolis