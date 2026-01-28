Bruce Springsteen veröffentlicht „Streets of Minneapolis“ – Video und Songtext
Bruce Springsteen reagiert auf die Tötungen in Minneapolis mit dem Protestsong „Streets of Minneapolis“ gegen ICE und Trump.
Nur wenige Tage nach der Tötung von Alex Pretti durch Beamte der United States Customs and Border Protection in Minneapolis hat Bruce Springsteen mit einem wütenden Protestsong im Stil von Phil Ochs reagiert. Der Titel „Streets of Minneapolis“ prangert „Trumps föderale Schläger“, die „dreckigen Lügen von [Stephen] Miller und [Kristi] Noem“ an und fordert, dass ICE die Stadt sofort verlässt.
„Ich habe diesen Song am Samstag geschrieben, ihn gestern aufgenommen und ihn euch heute veröffentlicht – als Reaktion auf den Staatsterror, der über die Stadt Minneapolis gebracht wird“, erklärte Springsteen in einem Statement. „Er ist den Menschen von Minneapolis gewidmet, unseren unschuldigen Nachbarn mit Migrationshintergrund sowie dem Andenken an Alex Pretti und Renee Good. Bleibt frei. Bruce Springsteen.“
Noch vor Prettis Tod hatte Springsteen einen Überraschungsauftritt beim Light of Day Benefit in Red Bank, New Jersey. Dort verurteilte er ICE und die sinnlose Tötung von Renee Good. „Wenn Sie an die Macht des Rechts glauben und daran, dass niemand über dem Gesetz steht“, sagte er.
Ein unmittelbarer musikalischer Kommentar zu Minneapolis
„Wenn Sie sich gegen schwer bewaffnete, maskierte Bundesbeamte stellen, die eine amerikanische Stadt besetzen und mit Gestapo-Methoden gegen unsere Mitbürger vorgehen, wenn Sie glauben, dass Sie nicht ermordet werden sollten, weil Sie Ihr amerikanisches Recht auf Protest ausüben, dann senden Sie diesem Präsidenten eine Botschaft – wie der Bürgermeister der Stadt gesagt hat: ICE soll sich verdammt noch mal aus Minneapolis verpissen.“
„Streets of Minneapolis“ entspringt genau diesem Gefühl aus Trauer und Wut. „Trumps föderale Schläger schlugen ihm ins Gesicht und auf die Brust“, singt Springsteen. „Dann hörten wir die Schüsse / Und Alex Pretti lag tot im Schnee / Sie behaupten Selbstverteidigung, Sir / Glauben Sie einfach nicht Ihren Augen / Es ist unser Blut und unsere Knochen / Und diese Pfeifen und Telefone / Gegen die dreckigen Lügen von Miller und Noem / Oh, unser Minneapolis, ich höre deine Stimme.“
Frühere öffentliche Auftritte und klare Worte gegen ICE
Am Ende bekennt er sich ausdrücklich zur Solidarität mit der Sache. „Wir werden für dieses Land Stellung beziehen“, singt er. „Und für den Fremden in unserer Mitte / Wir werden uns an die Namen derer erinnern, die starben / Auf den Straßen von Minneapolis / Wir werden uns an die Namen derer erinnern, die starben / Auf den Straßen von Minneapolis.“
Der Titel „Streets of Minneapolis“ ist eine Anspielung auf Springsteens Oscar-prämierten Song „Streets of Philadelphia“ aus dem Jahr 1994, geschrieben für den Soundtrack zu „Philadelphia“. Im Laufe seiner Karriere hat er viele zeitbezogene Songs veröffentlicht, darunter „American Skin (41 Shots)“, „We Take Care of Our Own“ und „Living in the Future“. Noch nie jedoch hat er so schnell auf ein aktuelles Ereignis reagiert. (Den thematischen Song „Roulette“ schrieb er sechs Tage nach dem Unfall von Three Mile Island, veröffentlichte ihn jedoch erst Jahre später.)
Springsteens Pläne für das laufende Jahr sind unklar. Gegenüber ROLLING STONE sagte er im Juni 2025, dass er ein neues Soloalbum fertiggestellt habe, das er zu einem noch nicht näher bestimmten Zeitpunkt in naher Zukunft veröffentlichen wolle.
„Streets of Minneapolis“ – Songtext
Through the winter’s ice and cold
Down Nicollet Avenue
A city aflame fought fire and ice
‘Neath an occupier’s boots
King Trump’s private army from the DHS
Guns belted to their coats
Came to Minneapolis to enforce the law
Or so their story goes
Against smoke and rubber bullets
By the dawn’s early light
Citizens stood for justice
Their voices ringing through the night
And there were bloody footprints
Where mercy should have stood
And two dead left to die on snow-filled streets
Alex Pretti and Renee Good
Oh our Minneapolis, I hear your voice
Singing through the bloody mist
We’ll take our stand for this land
And the stranger in our midst
Here in our home they killed and roamed
In the winter of ’26
We’ll remember the names of those who died
On the streets of Minneapolis
Trump’s federal thugs beat up on
His face and his chest
Then we heard the gunshots
And Alex Pretti lay in the snow, dead
Their claim was self defense, sir
Just don’t believe your eyes
It’s our blood and bones
And these whistles and phones
Against Miller and Noem’s dirty lies
Oh our Minneapolis, I hear your voice
Crying through the bloody mist
We’ll remember the names of those who died
On the streets of Minneapolis
Now they say they’re here to uphold the law
But they trample on our rights
If your skin is black or brown my friend
You can be questioned or deported on sight
In chants of ICE out now
Our city’s heart and soul persists
Through broken glass and bloody tears
On the streets of Minneapolis
Oh our Minneapolis, I hear your voice
Singing through the bloody mist
Here in our home they killed and roamed
In the winter of ’26
We’ll take our stand for this land
And the stranger in our midst
We’ll remember the names of those who died
On the streets of Minneapolis
We’ll remember the names of those who died
On the streets of Minneapolis
Auf Deutsch:
Durch den Eiswinter und die Kälte
Die Nicollet Avenue hinunter
Eine brennende Stadt kämpfte mit Feuer und Eis
Unter den Stiefeln eines Besatzers
König Trumps Privatarmee vom DHS
Die Waffen an den Mänteln gegurtet
Kam nach Minneapolis, um das Gesetz durchzusetzen
So lautet zumindest ihre Geschichte
Gegen Rauch und Gummigeschosse
Im frühen Morgenlicht
Standen Bürger für Gerechtigkeit
Ihre Stimmen hallten durch die Nacht
Und es gab blutige Fußspuren
Wo Barmherzigkeit hätte stehen sollen
Und zwei Tote, zurückgelassen auf verschneiten Straßen
Alex Pretti und Renee Good
Oh, unser Minneapolis, ich höre deine Stimme
Singend durch den blutigen Nebel
Wir werden für dieses Land Stellung beziehen
Und für den Fremden in unserer Mitte
Hier in unserem Zuhause töteten und wüteten sie
Im Winter ’26
Wir werden uns an die Namen derer erinnern, die starben
Auf den Straßen von Minneapolis
Trumps föderale Schläger schlugen
Ihm ins Gesicht und auf die Brust
Dann hörten wir die Schüsse
Und Alex Pretti lag tot im Schnee
Sie behaupten Selbstverteidigung, Sir
Glauben Sie einfach nicht Ihren Augen
Es ist unser Blut und unsere Knochen
Und diese Pfeifen und Telefone
Gegen die dreckigen Lügen von Miller und Noem
Oh, unser Minneapolis, ich höre deine Stimme
Weinend durch den blutigen Nebel
Wir werden uns an die Namen derer erinnern, die starben
Auf den Straßen von Minneapolis
Jetzt sagen sie, sie seien hier, um das Gesetz zu wahren
Doch sie treten unsere Rechte mit Füßen
Wenn Ihre Haut schwarz oder braun ist, mein Freund
Können Sie auf der Stelle kontrolliert oder abgeschoben werden
In Sprechchören von „ICE raus jetzt“
Hält das Herz und die Seele unserer Stadt stand
Durch zerbrochenes Glas und blutige Tränen
Auf den Straßen von Minneapolis
Oh, unser Minneapolis, ich höre deine Stimme
Singend durch den blutigen Nebel
Hier in unserem Zuhause töteten und wüteten sie
Im Winter ’26
Wir werden für dieses Land Stellung beziehen
Und für den Fremden in unserer Mitte
Wir werden uns an die Namen derer erinnern, die starben
Auf den Straßen von Minneapolis
Wir werden uns an die Namen derer erinnern, die starben
Auf den Straßen von Minneapolis