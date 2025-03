Bruce Springsteen: Die zehn besten Outtakes von „Born in the U.S.A.“

Bruce Springsteen war bereits ein Superstar, bevor er „Born in the U.S.A.“ aufnahm. Aber die Veröffentlichung brachte ihn auf eine völlig neue Ebene des Pop-Ruhms. Plötzlich waren die Singles des 34-Jährigen in den Top 40 der meistgespielten Songs im Radio. Und er füllte Stadien im ganzen Land. Nur wenige außer Michael Jackson konnten da mithalten.

Bruce Springsteen hatte mehr als zwei Jahre damit verbracht, „Born in the U.S.A.“ zu perfektionieren. Und die Titelliste ständig geändert. Niemand weiß genau, wie viele Songs in dieser Zeit in Betracht gezogen wurden. Aber Max Weinberg hat gesagt, dass es mehr als 80 waren. Einige kamen als B-Seiten heraus. Andere tauchten auf Box-Sets, Hit-Zusammenstellungen und Bootlegs auf.

Andere bleiben im Tresor. Hier sind 10 Titel von „Born in the U.S.A.“, die es nicht unter die letzten 12 geschafft haben, aber dennoch großartig sind.

10. „Frankie”

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Springsteen schrieb „Frankie“ ursprünglich für das Album, das seiner Vorstellung nach auf „Born to Run“ folgen sollte. Aber da „Darkness on the Edge of Town“ immer düsterer wurde, entschied er sich dagegen, es aufzunehmen. Dennoch arbeitete er während des Schreibens und der Aufnahme von „The River“ und „Born in the U.S.A.“ weiter an dem Song. Und obwohl es einige verschiedene Versionen gibt, bleibt die Aufnahme von 1982

die definitive.

9. „None But the Brave“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In „None But the Brave“, das in den Liner Notes zu „The Essential Bruce Springsteen“ als „die Bars und der Seventies-Zirkel in Asbury Park“ beschrieben wird, blickt Bruce nostalgisch auf die Tage zurück, die er mit einer verlorenen Liebe verbracht hat.

Damit ist es so etwas wie ein Gegenstück zu „Point Blank“ aus „The River“. In der „Born in the U.S.A.“-Sequenz vom Juli 1983 war es als dritter Song auf Seite eins eingeplant. Letztendlich wurde es erst 2003 offiziell veröffentlicht und nur knapp sechs Mal live gespielt.

8. „Murder Inc.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Da Mord und Gewalt zu einem festen Bestandteil des Alltags geworden waren, sollte „Murder Inc.“ ursprünglich der Titelsong des Albums werden, das zu „Born in the U.S.A. “wurde. Stattdessen wurde es als erste Single auf „Greatest Hits“ veröffentlicht. Die Dreharbeiten für das Musikvideo waren das erste Mal, dass die E Street Band seit ihrer Auflösung im Jahr 1988 wieder zusammen auftrat. Der Song wurde zu einem regelmäßigen Highlight auf ihrer Reunion-Tournee 1999/2000. Aber man fragt sich immer noch: Hätte Springsteen Ja gesagt, wenn Ronald Reagan ihn als Thema für seinen Präsidentschaftswahlkampf 1984 verwenden wollte?

7. „Pink Cadillac“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Während der „Born in the U.S.A.“-Tour stellte Springsteen „Pink Cadillac“ normalerweise mit einem Sketch vor, in dem er die Stimme eines Fernsehpredigers oder Gebrauchtwagenhändlers imitierte. Um dann das Lied als „ein Lied über den Konflikt zwischen weltlichen Dingen und spiritueller Gesundheit, zwischen fleischlichen Begierden und spiritueller Ekstase“ zu bezeichnen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Er machte nicht nur Spaß. Die zweite Strophe ist eine der sexuell aufgeladensten im gesamten E Street-Katalog und enthält die unsterblichen Zeilen: „Sie sagen, Eva habe Adam mit einem Apfel verführt/Aber Mann, darauf falle ich nicht rein/Ich weiß, es war ihr pinkfarbener Cadillac.“ Eine B-Seite für „Dancing in the Dark“. Der Titel wurde schließlich ein Top-10-Hit, als Natalie Cole ihn 1988 coverte. Aber heutzutage spielt Springsteen ihn nur noch selten live.

6. „This Hard Land“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Mischung aus Dust-Bowl-Folk und Jersey-Shore-Kneipenrock in diesem Song liegt zwischen der dunklen, akustischen Instrumentierung von Nebraska und dem aufgemotzten Americana von „Born in the U.S.A.“„This Hard Land“ erzählt die Geschichte eines Geschwisterpaares, das „von Stadt zu Stadt zieht und nach einem Ort zum Bleiben sucht“. Und wurde zu einem Lieblingssong des Schlagzeugers Max Weinberg, der ihn regelmäßig auf der Ghost-of-Tom-Joad-Solo-Akustik-Tour live spielte.

5. „Lion’s Den“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Lion’s Den“ ist eine der frühesten – und leichtesten – Aufnahmen, die für „Born in the U.S.A.“ gemacht wurden. Und enthält Textzeilen aus dem Buch Daniel der hebräischen Bibel. Springsteen bedauerte es schließlich, dass er den Song nicht richtig veröffentlicht hatte. Er sagte 1998: „Ich hätte das rausbringen sollen! Warum habe ich das nicht veröffentlicht? Jetzt klingt es wie ein Hit. Die Band spielt großartig. Die Bläser kommen dazu. Und es hat einen tollen Refrain.“

4. „Johnny Bye-Bye“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Während der Titel und die ersten beiden Zeilen von „Johnny Bye-Bye“ auf Chuck Berrys Lied „Bye Bye Johnny“ aus dem Jahr 1960 anspielen, ist der schlichte Song letztlich eine Hommage an Elvis Presley. Und thematisiert, wie Springsteen von dessen Tod betroffen war. Bruce sagte insbesondere, dass der Song eine Reaktion auf die „Art von Ruhm, die Elvis hatte. Der Druck, die Isolation, die es anscheinend erfordert“. Und dass es im Anschluss an „Nebraska“ als Teil einer ‚Reihe von Songs mit einer kleinen Rhythmusgruppe‘ aufgenommen wurde.

3. „Seeds“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ursprünglich bekannt als „Gone Gone Gone“, wurde dieser unveröffentlichte Song zu einem der politischen Kernstücke der „Born in the U.S.A.“-Tour. Auf der „Live 1975-85“-Compilation erscheint er in der Mitte eines Durchlaufs, der „Born in the U.S.A.“, „The River“ und eine Coverversion von Edwin Starrs „War“ enthält. In den Liner Notes schrieb Springsteen, dass dies eine der Aufnahmen war, die Produzent Jon Landau zu der Annahme veranlasste: „Hier könnte etwas sein.“ Passenderweise kehrte das Lied 2009, nicht lange nachdem die amerikanische Wirtschaft erneut eingebrochen war, in Springsteens Live-Set zurück.

2. „My Love Will Not Let You Down“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Obwohl der Song aus„ Born in the U.S.A.“ herausgeschnitten wurde, ist er zu einem großen Fanfavoriten geworden, seit Springsteen ihn für die E Street Reunion Tour zur Jahrhundertwende wiederbelebt hat. Über einem treibenden Schlagzeugrhythmus von David Weinberger scheint sich das Versprechen des Sängers, dass seine „Liebe dich nicht im Stich lassen wird“, nicht nur auf das Mädchen zu beziehen, nach dem er gesucht hat. Sondern auch auf die Fans, die die Stadien füllen, um ihn spielen zu sehen. Ursprünglich wollte Landau, dass dieses Lied die zweite Seite eröffnet. Aber schließlich nahm „No Surrender“ den Platz ein.

1. „Shut Out the Light“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Shut Out the Light“ wurde von dem Buch „Born on the Fourth of July“ inspiriert und erzählt die Geschichte von Johnson Lineir und die psychischen Qualen, denen er und andere Veteranen bei ihrer Rückkehr aus Vietnam ausgesetzt waren. Nach einer bittersüßen Willkommensparty verlässt Lineir seine Freunde und Familie. Begibt sich in die Mitte eines dunklen, nassen Waldes. Und ‚starrt über die Lichter der Stadt. Träumt davon, wo er gewesen ist‘. Für die meisten Songwriter wäre etwas so Eindrucksvolles ein Karrierehöhepunkt. Aber für Springsteen war es nur eine B-Seite.