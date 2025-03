Die 10 besten unbekannten Songs von Bruce Springsteen

Bruce Springsteen: Die zehn besten Outtakes von „Born in the U.S.A.“

10. „Kitty’s Back“

Viele Songs von Bruce Springsteen befassen sich mit ernsten Themen. Die Notlage des amerikanischen Arbeiters. Misshandlung von Vietnamkriegsveteranen. Und die zerrüttete Beziehung zwischen dem Sänger und seinem eigenen Vater. Dann gibt es einen Song wie „Kitty’s Back“. Die Geschichte eines billigen Mädchens, das ihren Mann für einen „Stadtburschen“ in der Bleecker Street verlassen hat.

Kitty ist nur eine der überlebensgroßen Figuren, denen wir auf The Wild, The Innocent & The E Street Shuffle begegnen. Und ihre jazzige Geschichte dauerte im Konzert oft bis zu 20 Minuten. Es ist die perfekte Bühne für jedes Mitglied der E Street Band. Der Titel wurde 1978 aus dem Programm genommen. Aber für eine Weihnachtsshow in Asbury Park im Jahr 2000 wiederbelebt. Seitdem ist er wieder im Programm.

9. „Racing in the Street“

Auf Greetings From Asbury Park, NJ treffen wir eine Gruppe von Kindern aus Jersey, die ihre Zeit am Strand vertrödeln. Und sich wenig Gedanken über die Zukunft machen. Später in diesem Jahr verabschiedete sich Bruce mit „4th of July, Asbury Park (Sandy)“ von der Szene. Und begann auf Born to Run über Charaktere zu schreiben, die ebenfalls unbedingt ausbrechen wollen.

In Darkness on the Edge of Town erfahren sie, dass es keinen Ort gibt, an den sie gehen können. Nirgendwo wird das deutlicher als in „Racing in the Street“. Die Geschichte eines Mannes in einem miserablen Job, der nur in Straßenrennen mit seinem Kumpel Sonny Erlösung findet. Das Stück endet mit einer herzzerreißenden Klavierkoda von Roy Bittan. Die nur die Tatsache zu unterstreichen scheint, dass sie buchstäblich im Kreis fahren.

8. „The Promise“

Bruce Springsteen schrieb eine unglaubliche Menge an Songs für Darkness on the Edge of Town, etwa 70. Einige davon, wie „Because the Night“ und „Fire“, verschenkte er, weil sie nicht zum Thema des Albums passten. Dann gibt es einen Song wie „The Promise“, der fast zu sehr zum Thema passt.

Das Lied wurde 1976 geschrieben und handelt von einer Gruppe von Freunden und einem tiefen, geheimen Verrat, der eindeutig von Springsteens Rechtsstreit mit seinem Manager Mike Appel inspiriert wurde. Er verbrachte unzählige Stunden damit, an dem Lied zu arbeiten. Aber am Ende strich er es von der LP. Es war einfach zu nah an der Realität. Auf der Bühne wurde es jedoch aufgeführt und 2010 schließlich auf dem Darkness-Boxset veröffentlicht.

7. „Thundercrack“

Bruce Springsteen verbrachte fast ein Jahrzehnt damit, in Clubs zu spielen, bevor er mit Born to Run endlich den Durchbruch schaffte. In dieser Zeit meisterte er die Kunst der Show. Und schrieb eine Reihe von Songs, die das Publikum in Ekstase versetzen sollten.

Einer der besten war „Thundercrack“, eine achtminütige Geschichte über eine Frau, die gerne tanzt. „Es endete drei- oder viermal anders. Man wusste nie, wie es weitergehen würde“, sagte Springsteen 1999. „Es sollte einen verrückt machen.“ Er nahm eine Version davon für sein zweites Album auf. Aber die CD war bereits vollgepackt mit langen Liedern und es musste etwas weichen. Er griff das Lied 1998 wieder auf, als er das Tracks-Boxset zusammenstellte. Und holte sogar den ursprünglichen E Street Band-Schlagzeuger Vini „Mad Dog“ Lopez dazu, um neue Hintergrundgesänge aufzunehmen.

6. „Point Blank“

Springsteens 1980er LP „The River“ ist vollgepackt mit deprimierenden Liedern, aber nur wenige können sich mit „Point Blank“ messen. Das Lied wurde erstmals im Sommer 1978 live gespielt. Es handelt von einem Mann, der noch immer unter einer qualvollen Trennung leidet. „Ich wollte dein Romeo sein, du wolltest meine Julia sein“, singt er. „Heutzutage wartet man nicht auf Romeos, sondern auf den Sozialhilfescheck.“

Er träumt von einem Wiedersehen auf der Tanzfläche eines Clubs. Aber am Ende sieht er sie auf der Straße und sie tut so, als würde sie ihn nicht einmal kennen. Das Lied eröffnet die dritte Seite des Albums. Dann geht es direkt in „Cadillac Ranch“ über, um die Stimmung aufzulockern. Als Randbemerkung sei gesagt, dass „Point Blank“ ein wunderbares Beispiel für die Talente des Bassisten Garry Tallent ist. Der Mann verdient viel mehr Anerkennung, als er bekommt.

5. „New York City Serenade“

Jeder, der behauptet, die Bedeutung von „New York City Serenade“ vollständig zu verstehen, lügt oder leidet an Wahnvorstellungen. In dem Meisterwerk von 1973 treffen wir Billy und Diamond Jackie, die „den Broadway entlang boogalooen und mit der Beute nach Hause kommen“. Unterwegs treffen sie einen Jazzmusiker, der ihnen ein Ständchen spielt. Diese dünne Geschichte erstreckt sich mit Hilfe eines ausgedehnten Klavier-Intros von David Sancious und Bläsersätzen von Clarence Clemons und Albee Tellone auf zehn Minuten. Der Titel wurde 1999 nach langer Abwesenheit wieder aufgenommen. Und klang nie besser als im Juli 2013, als Springsteen und die E Street Band ihn mit Streichern spielten.

4. „Jungleland“

Stellen Sie sich eine Kreuzung aus „West Side Story“ und „Thunder Road“ vor. Sie werden wahrscheinlich immer noch nicht an „Jungleland“ denken. Aber Sie kommen der Sache schon näher. Das fast zehnminütige Lied bildet den Abschluss von Born to Run und bringt die Geschichte aus den Sümpfen von Jersey über den Fluss nach Manhattan. Der Szenenwechsel hellt die Stimmung nicht gerade auf. Wenn überhaupt, ist es das tragischste Lied auf dem Album. Es wird sogar ein Body Count genannt. Das Stück endet mit einem berühmten Saxophonsolo von Clarence Clemons. Es ist nicht nur das beliebteste Saxophonsolo in einem Bruce-Song. Sondern vielleicht die gesamte Geschichte des Rock ’n‘ Roll.

3. „Incident on 57th Street“

„Incident on 57th Street“ wurde geschrieben, bevor Springsteen das Axiom ‚Weniger ist mehr‘ in Bezug auf Liedtexte verinnerlicht hatte. Es ist die ausufernde Geschichte des unglücklich verliebten Spaniers Johnny und der Puertoricanerin Jane. Am Ende macht sich Johnny auf den Weg, um ‚leichtes Geld‘ zu verdienen, und nimmt höchstwahrscheinlich ein schreckliches Ende. Den Figuren in dieser Art von Liedern widerfährt selten etwas Gutes. Abgesehen davon sind die Texte kaum von Bedeutung. Das Lied hat eine magische Qualität, die Springsteen-Fans von den ersten Klaviertönen bis zum letzten Schrei „Goodnight, it’s all right Jane“ zu Tränen rührt.

2. „Trapped“

„Trapped“ ist ein äußerst obskurer Song von Jimmy Cliff aus den 1970er Jahren, den Springsteen 1981 zu spielen begann. Seine radikal neu arrangierte Interpretation wurde sofort zum Liebling der Fans. 1985 veröffentlichte er eine Live-Version auf dem Album We Are the World. Der Song blieb im Gedächtnis. Und wurde häufig auf der „Born In The USA“-Tour, der „Other Band“-Tour 1992/93 und viele, viele Male in der Reunion-Ära gespielt. Viele Menschen wissen zu diesem Zeitpunkt nicht einmal, dass es sich um ein Cover handelt.

1. „Drive All Night“

Bruce Springsteen und die E Street Band spielten 1978 beeindruckende 115 Konzerte. Im Laufe der Monate wurden einige der Songs immer länger, da die Band begann, auf der Bühne neue Teile zu improvisieren. „Backstreets“ verdoppelte sich schließlich auf zwölf Minuten, mit einem langen improvisierten Abschnitt in der Mitte, in dem Springsteen seiner Geliebten versprach, dass er „die ganze Nacht fahren würde, nur um dir ein paar Schuhe zu kaufen“.

Dieser Satz ging ihm nicht mehr aus dem Kopf, als er begann, Songs für The River zu schreiben. Der vorletzte Song auf dem Album war geboren. Es ist die Art von Song, die er nur schwer auf eine einzige LP packen könnte, weshalb er The River zu seinem ersten (und bisher letzten) Doppelalbum machte.