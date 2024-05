Fans in Marseille, Prag und Mailand können sich auf etwas gefasst machen. Nachdem Bruce Springsteen vier Konzerte in den Städten auf seiner derzeitigen Europatour abgesagt hatte, kündigt er nun Ersatztermine an und verspricht: „Das wird die Show eures Lebens!“

Bruce Springsteen erholt sich von seinen Stimmproblemen

Es scheint, als habe der Sänger seine Beschwerden überwunden. Bei Instagram wirkte der 74-Jährige guter Dinge, sein nächstes Konzert in Madrid am 12. Juni spielen zu können. „Hey, hier ist Bruce Springsteen, ich bin in Marseille. Leider konnte ich nicht für euch singen. Aber wir werden wieder in Marseille, Prag und Mailand sein, um euch die Show eures Lebens zu geben. Das verspreche ich euch. In der Zwischenzeit möchte ich unseren irischen Fans, unseren britischen Fans und unseren Fans in Wales dafür danken, dass sie uns eine Reihe von Gigs geschenkt haben. Das war wirklich unvergesslich. Wir hatten einfach eine tolle Zeit hier. Wir kommen nach Madrid und Barcelona, wo wir euch in Grund und Boden rocken werden!“, so Springsteen in seinem Instagram-Video.

Hannover-Konzert ist damit sicher

Zuletzt haben deutsche Fans gebangt, dass die einzige Deutschland-Show der „Springsteen & E Street Band 2024 World Tour“ aufgrund der Stimmprobleme des Musikers abgesagt werden könnte. Doch wenn Springsteen die Auftritte in Spanien tatsächlich meistert, dürfte das Konzert in der Heinz-von-Heiden-Arena sicher sein. Um seine Stimmbänder wieder auf Hochtouren zu bringen, hat der Sänger nämlich noch bis zum 5. Juli Zeit. Der einzige Deutschlandtermin ist schon lange ausverkauft. Karten gibt es nur noch im Fansale zu erwerben.