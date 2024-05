Bruce Springsteen ist aktuell wieder mit der E Street Band auf weltweiter Tour und kommt auch im Juli für ein Konzert nach Hannover. Für Fans, die einen Blick hinter die Kulissen der Shows werfen wollen, wurde nun ein Film angekündigt, der die Proben und Auftritte der Gruppe begleitet. Dieser soll im Oktober auf dem amerikanischen Streaminanbieter Hulu und hierzulande bei Disney+ verfügbar sein.

Archivaufnahmen, Interviews und Videos der aktuellen Tour

Die Doku mit dem Titel „Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band“ soll den Zuschauer:innen einen Einblick geben, wie der Rockmusiker und seine Crew sich auf ihre Konzerte vorbereiten. Dabei wird sowohl in Archivaufnahmen als auch aktuellen Behind-The-Scenes-Videos der Welttournee die Zusammenarbeit der Musiker:innen dargestellt. Außerdem werden exklusive Interviews mit dem 74-Jährigen sowie den Band-Mitgliedern gezeigt, die von der Erfahrung gemeinsam auf der Bühne zu stehen, berichten. Inszeniert wird der Film von Regisseur Thom Zimny. Einen genauen Veröffentlichungstermin gibt es bisher noch nicht.

Bruce Springsteen plant auch Biopic

Es ist nicht das erste filmische Projekt von Bruce Springsteen. Im Jahr 2018 erschien bereits der Netflix-Film „Springsteen On Broadway“, in welchem der Grammy-Preisträger private Einblicke mit den Zuschauer:innen teilt und Akustik-Versionen seiner Tracks spielt. Außerdem ist aktuell ein „Nebraska“-Biopic über das Leben und die Karriere des Künstlers in Planung, in welchem Jeremy Allen White die Hauptrolle übernehmen soll.

Am Sonntag, den 05. Mai startete Springsteen seine Europa-Tour in Wales und spielte etwa drei Stunden lang seine Hits inklusive einiger Premieren. 2023 musste der Musiker seine „Bruce Springsteen & The E Street Band“-Tour aufgrund eines Magengeschwürs verschieben. Nach einigen Monaten der Genesung setzt er sie im April mit Konzerten in den USA fort und ist nun unterwegs durch ganz Europa.